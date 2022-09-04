Германию предупредили о возможном блэкауте предстоящей зимой

Евросовет обвинил Еврокомиссию в медленной реакции на рост цен на газ

Еврокомиссия слишком медленно реагирует на рост цен на газ и электроэнергию, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Мишель указал, что проблему «не только сегодня обнаружили», она обсуждается с октября, Еврокомиссию не раз «просили внести конкретные предложения». Он заявил, что рост цен стал «катастрофой» для «граждан, семей, компаний», передает ТАСС со ссылкой на Suddeutsche Zeitung.

Глава Евросовета заявил, что нельзя «терять ни дня», Европа «не может позволить себе роскошь ждать еще недели и месяцы», предложения должны быть вынесены на обсуждение как можно скорее. «И я надеюсь, что не после речи о положении в Европейском союзе», – сказал он, имея в виду выступление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен 14 сентября.

Suddeutsche Zeitung считает, что фон дер Ляйен не выполнит просьбу Мишеля о конкретных предложениях перед своим выступлением, поскольку отношения между политиками считаются натянутыми; они, по утверждению газеты, соревнуются за признание и влияние в Брюсселе.

Мишель полагает, что странам ЕС будет «трудно» договориться между собой, но они смогут это сделать, когда появятся «конкретные предложения». Он указал, что «чрезвычайно трудные и жесткие» проблемы связаны не только с ценами на электроэнергию и газ. Правительства выделили «огромную сумму» в 280 млрд евро, чтобы смягчить последствия высоких цен на энергоносители, но нужно инвестировать в защиту климата и переход к зеленой экономике. Мишель уверен, что ЕС решит проблемы.

«Мы сделаем это, – сказал он по-немецки, намекая на знаменитое обещание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в связи с кризисом беженцев. – У нас есть необходимые инструменты и средства, но мы должны действовать сообща и быстро».

Напомним, СМИ рассказали о подготовленном Еврокомиссией плане по борьбе с ростом цен на электроэнергию и сокращению спроса на нее. На прошлой неделе цены на газ в Европе превышали 3500 долларов за 1 тыс. куб. м.

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