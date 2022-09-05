Британцы признали правоту России после остановки «Северного потока»

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5 сентября, понедельник | Последнее обновление — 07:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Бундестаге призвали ЕС способствовать завершению конфликта на Украине
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Экономическая свобода – одна из важнейших ценностей нашего общества. В принципе, странно, если бы в буржуазной республике было по-другому.
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Михаил Сергеевич, при всей своей показной участливости, вряд ли был сильно обеспокоен, что те самые люди, якобы ради которых он начал перестройку, в большинстве своем призывали на его голову не благословение, а проклятия.
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Российская прокатная индустрия давно уже сунула в руки всем смартфон с тупыми, но яркими приложениями. А теперь удивляется – что делать без американских блокбастеров? Страну буквально сдернули с наркотической иглы. Предлагаются хаотические, они же – совершенно панические – решения.
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В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Британцы признали правоту России после остановки «Северного потока»
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Читатели британского издания Daily Mail отреагировали на сообщения о новом подорожании газа после того, как Газпром сообщил о приостановке поставок по газопроводу «Северный поток» из России в Европу. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.
«Электричество, которое было на прошлой неделе, сейчас в четыре раза дороже, и дальше будет только хуже», – приводит РИА «Новости» сообщение пользователя Freja.8.
«Давайте будем честными по отношению к России. Мы (Запад) начали эту экономическую войну, а не они. Наши политики сделали это, зная, что это произойдет. Вся наша политическая система потерпела неудачу и нуждается в замене», – написал CantBargainWithMaths.
«Я не виню (президента России Владимира) Путина. Чего все ждали, когда мы (Запад) попытались шантажировать его санкциями?», – резюмировал Bugsareformugs.
«Я не хочу платить за Украину. Позвольте нам вернуться к нормальной жизни», – призвал Pink Pain.
«Все из-за наших совершенно бесполезных политиков», – констатировал La Reyne Le Veult.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
В Газпроме сообщили, что в ремонтных работах агрегата для «Северного потока» задействована компания Siemens, она обнаруживает неисправности и готова их устранять, но ремонтировать негде. Вечером субботы Reuters сообщило, что «Северный поток» возобновил работу.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политики из европейских стран и США получали неквалифицированные рекомендации в сфере энергетики. По его словам, Евросоюз не прислушался к советам России сохранить долгосрочные контракты на газ. Попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись, подчеркивал российский лидер. По его словам, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет лишь к росту цен на газ.
Российский лидер подчеркивал, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, и предлагал Европе альтернативный вариант – «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
В Британии заявили о «разрушительных» для Киева последствиях провального контрнаступления
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Киев не сможет оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон, выразил мнение обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс.
Автор отметил, что действия ВСУ носят, скорее, символический, нежели стратегический характер. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский пошел на это, несмотря на то, что военные советники выступали против из-за неподготовленности армии. Обозреватель напомнил слова экс-сотрудника MI6 Алекса Янгера, который указывал, что неудача Киева в контрнаступлении стала бы разрушительной для Украины, – передает РИА «Новости».
«Поражение в устье Днепра стало бы неудачей, от которой нынешним киевским властям было бы трудно оправиться», – отметил Фокс.
Кроме того, публицист предположил, что Зеленский решил начать боевые действия из-за страха лишиться поддержки союзников, в особенности Евросоюза, которые не видят продвижения ВСУ.
Ранее обозреватель издания The Hill заявил, что если Украина хочет выжить как независимое государство, боевые действия необходимо закончить, то есть вступить в переговоры.
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«Северный поток» остановлен на неопределенный срок
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При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия.
В ходе регламентных работ на газоперекачивающем агрегате (ГПА № 24) КС «Портовая», выполняемых совместно с представителями Siemens, Газпром обнаружил утечку масла, говорится в Telegram-канале холдинга.
В масле нашли примесь герметизирующего состава.
Газпром сообщает, что Ростехнадзор России выдал в связи с этим предостережение, так как обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя. «В связи с чем необходимо принять соответствующие меры и приостановить дальнейшую эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями», – говорится в сообщении компании.
Подобные утечки масла ранее были обнаружены и на других двигателях, прошедших заводской капитальный ремонт и находящихся сейчас в состоянии вынужденного простоя. «В соответствии с информацией компании Siemens, полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия», – заявляет Газпром. «Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№ 24) и необходимости их устранения направлено президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху. До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен», – добавили в холдинге.
Ранее Газпром сообщал, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».
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В Британии пожаловались на панику в Европе из-за решения Путина
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Президент России Владимир Путин «погрузил Великобританию в панику», перекрыв один из главных газопроводов Европы – «Северный поток», заявила бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт в комментарии Bloomberg.
Найт считает, что Россия якобы развязала экономическую войну.
«Мы как страна паникуем. Европа тоже. И это неудивительно, я не критикую за это», – приводит ее слова РИА «Новости».
Она обвинила власти своей страны в создании зависимости в вопросе поставок энергоресурсов из разных стран, не всегда «дружелюбных».
«У нас была неправильная энергетическая политика в течение долгого времени. <…> Это действительно неприятный шок», – добавила она.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
В Газпроме сообщили, что в ремонтных работах агрегата для «Северного потока» задействована компания Siemens, она обнаруживает неисправности и готова их устранять, но ремонтировать негде. Вечером субботы Reuters сообщило, что «Северный поток» возобновил работу.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политики из европейских стран и США получали неквалифицированные рекомендации в сфере энергетики. По его словам, Евросоюз не прислушался к советам России сохранить долгосрочные контракты на газ. Попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись, подчеркивал российский лидер. По его словам, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет лишь к росту цен на газ.
Российский лидер подчеркивал, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, и предлагал Европе альтернативный вариант – «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Британский политик дал прогноз о сроках применения ядерного оружия
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Тактическое ядерное оружие может быть применено в мире в ближайшие десять лет, считает депутат правящей в Великобритании Консервативной партии Тобиас Эллвуд.
По его мнению, это связано с ростом напряженности на международной арене.
«Мы живем в крайне сложное десятилетие. Наш мир изменится. Я полагаю, как бы это страшно не звучало, что мы увидим применение тактического ядерного оружия в ближайшие десять лет», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Times Radio.
Парламентарий считает, что Великобритания нуждается в «новом Уинстоне Черчилле», который помог бы стране пережить «очень трудное» десятилетие.
Глава британского МИД Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, ранее заявила, что будет готова при необходимости нажать на кнопку запуска ядерного оружия. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила Трасс с Остином Пауэрсом, главным героем серии комедийных фильмов о вымышленном британском суперагенте.
Замглавы МИД России Сергей Рябков в свою очередь заявил, что Россия готова использовать ядерное оружие, если под угрозу будет поставлено существование самой страны. Он отметил, что это прописано в российской военной доктрине.
Медведев предупредил Европу о возможности лишиться газа из России
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае введения потолка цен на трубопроводный газ из России Европа совсем лишится российского газа.
Так, он прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что пришло время ввести потолок цен на российский газ.
«Будет, как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет», – написал он в своем Telegram.
Напомним, сообщалось, что министры финансов стран Группы семи (G7) в пятницу, вероятно, согласуют план ограничения цен на нефть из России.
По информации Bloomberg, в ответ на введение потолка цен на нефть Западом Россия предложила странам Азии долгосрочные контракты на поставку нефти со скидками до 30% от рыночной стоимости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможное введение ограничений цен на российскую нефть в интересах американских компаний является абсурдом.
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Главы минфинов G7 подтвердили планы ввести «потолок цен» на российскую нефть
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Министры финансов стран «Большой семерки» подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России, сообщили СМИ со ссылкой на заявление, принятое в Берлине по итогам заседания.
«Мы хотим создать широкую коалицию с целью максимизировать эффективность наших мер и призываем все страны, которые все еще хотят импортировать российскую нефть и нефтепродукты, взять на себя обязательство делать это только по ценам на уровне или ниже потолка», – цитирует заявление «Интерфакс».
Вся коалиция будет определять потолок цен, он будет установлен на уровне, основанном на ряде технических параметров. Планируется запретить оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если она будет продаваться по цене, выше согласованного «широкой коалицией» потолка, передает ТАСС.
В заявлении сказано, что главы минфинов стран «семерки» призывают государства, которые являются экспортерами нефти, наращивать добычу, чтобы снизить волатильность на рынке энергоресурсов.
Минфин Японии заявил, что ограничение цен на российскую нефть направлено на предотвращение резкого роста цен на энергоносители и сдерживание роста инфляции.
Американское министерство финансов считает, что введение потолка цен на российскую нефть нанесет мощный удар по финансам России и снизит инфляцию в США.
Напомним, сообщалось, что министры финансов стран Группы семи (G7) в пятницу, вероятно, согласуют план ограничения цен на нефть из России.
По информации Bloomberg, в ответ на введение потолка цен на нефть Западом Россия предложила странам Азии долгосрочные контракты на поставку нефти со скидками до 30% от рыночной стоимости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможное введение ограничений цен на российскую нефть в интересах американских компаний является абсурдом.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае введения потолка цен на трубопроводный газ из России Европа совсем лишится российского газа.
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Британцы раскритиковали Зеленскую после упреков в свой адрес
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Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена, резко высказавшаяся в адрес жалующихся на рост «коммуналки» британцев, вызвала жесткую критику со стороны читателей Daily Mail.
Читатели Daily Mail приняли в штыки слова жены украинского президента о подорожании электроэнергии и упрекнули ее за наряды от лучших дизайнеров, а также напомнили об оказываемой Киеву поддержке, передает РИА «Новости».
«Возможно, она не хотела никого задеть, но я чувствую обиду на этот счет», – написал Little Tiger.
Он добавил, что ситуация в Британии и на Украине отличается, но подчеркнул, что жители королевства не могут полностью отстраниться от собственных проблем.
«Меня от нее тошнит. Сидит там в дизайнерской одежде, с оффшорными счетами», – прокомментировал theteller.
«Пока вы считаете копейки...» демонстрирует непривлекательное высокомерие с ее стороны. Нам пора уйти и оставить наши деньги для нуждающихся», – заявил jbz.
Он также выразил недовольство тем, что поддержка Украине переросла в наглые требования.
«Перевод: Мы не заботимся о вас. А теперь дайте нам больше денег и оружия, которые мы сможем продавать в Интернете», – написала Agnes30.
Heaton203 призвал власти и самих британцев больше не помогать Украине.
Caroline добавила, что Украина переживает не лучшие времена, но посоветовала Зеленской быть более дипломатичной.
Напомним, что супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена в интервью Би-Би-Си заявила, что пока Британия «считает копейки», чтобы платить по счетам за газ, на Украине считают еще и убитых.
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Жена Зеленского осудила британцев за жалобы на рост цен
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Пока Британия «считает копейки», чтобы платить по счетам за газ, на Украине считают еще и убитых, заявила супруга президента Украины Елена Зеленская в интервью BBC.
«Я понимаю, что ситуация очень тяжелая. Но давайте вспомним, что за время эпидемии COVID-19, которая до сих пор продолжается, взлетали цены, и Украины это тоже коснулось. Цены растут и в Украине тоже. Но вдобавок у нас убивают людей» – цитирует ее ВВС.
Поэтому, уточнила она, «когда вы считаете копейки на своих банковских счетах или в своих карманах, мы делаем то же самое, и вдобавок мы считаем наших убитых».
По словам Зеленской, люди должны понимать, что в экономическом кризисе в Европе не виновна поддержка, которую Запад оказывает Украине». «Если поддержка будет сильной, этот период будет короче», – добавила она, попросив Запад не забывать о людях, непосредственно пострадавших от боевых действий.
В воскресенье СМИ сообщили, что в якобы пострадавшей от санкций России происходит снижение цен на продукты питания. В это же время жители Британии переживают нелегкие времена и страдают от стремительной инфляции.
Ранее сообщалось, что миллионы граждан Британии отказываются от тех или иных продуктов ради экономии денег, 50% жителей Соединенного Королевства сократили количество посещений кафе и ресторанов.
В августе группа британских активистов, носящая название Enough is Enough, анонсировала проведение в ближайшие недели 50 митингов из-за недовольства ростом стоимости жизни в стране.
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Новак сравнил цены на газ в России и Европе
Цены на газ в России сейчас в 40 раз ниже европейских, страна гарантированно будет обеспечена зимой теплом и светом, сообщил вице-премьер Россит Александр Новак.
По его словам, в отличие от Европы, которая готовится пройти зиму, сокращая потребление газа на отопление и свет, России опасаться подобных ограничений не стоит. «У нас гарантированно будет обеспечение теплом, светом», – заявил Новак в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1», сообщает РИА «Новости».
В свою очередь, рост цен на европейских биржах, где стоимость газа доходит до 3000 долларов за тысячу кубов, также никак не скажется на России, поскольку внутренние цены на газ в стране регулируются государством, отметил вице-премьер. Так, в последние годы они индексировались на 3-5%.
«Если сравнивать – у нас тысяча кубических метров газа стоит 70-80 долларов для промышленных потребителей, для населения еще дешевле... Разница в 40 раз, и это безусловно наше конкурентное преимущество», – сказал Новак.
В Германии для поддержки газовых импортеров с октября 2022 года до 2024 года начнут взимать так называемый газовый сбор, размер которого составит 2,4 евроцента за киловатт-час.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
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Британский миллионер ушел из семьи ради украинской беженки
Бывший глава кредитной фирмы Wonga миллионер Хакон Оверли ушел от своей жены к украинской беженке, поселившейся у него дома, пишет Daily Mail.
Как отмечается в статье, 52-летний предприниматель приютил женщину в своем поместье в графстве Суррей вскоре после начала российской спецоперации. А всего через несколько недель миллионер бросил жену и детей ради нее, сообщает РИА «Новости».
По информации издания, Оверли был одним из тех, кто активно лоббировал в британском правительстве идею помощи украинским беженцам.
Ранее британские СМИ сообщили, что львовянка София Каркадым всего за десять дней своего пребывания в Великобритании разрушила семью британца Энтони Гарнетта. Вместе со своей женой Лорной они приютили 22-летнюю девушку, однако уже через несколько дней глава семейства поставил крест на десяти годах брака и ушел к Каркадым. Позже стало известно, что Гарнетт резко обеднел из-за повышенного внимания к его новым отношениям со стороны СМИ
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СМИ: «Северный поток» возобновил работу
Газопровод «Северный поток» возобновил работу после остановки, передает Reuters.
За последний час поток голубого топлива по трубе вырос до 184 кВт/ч, передает Reuters, ссылаясь на данные сайта Газпрома.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
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Еврокомиссия обиделась на «цинизм» России
Глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер утверждает, что Газпром решил прекратить поставки газа по «Северному потоку» под надуманным предлогом.
Как сказал Мамер, заявление Газпрома «является подтверждением его ненадежности как поставщика». Кроме того, сложившуюся ситуацию он считает «подтверждением цинизма России, которая предпочитает жечь газ в факелах», а не исполнять «контрактные обязательства», передает ТАСС.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
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В ФРГ заявили о необходимости значительной экономии после остановки «Северного потока»
После остановки газопровода «Северный поток» темы экономии, терминалов СПГ и заполнения газовых хранилищ становятся более важными, заявил глава сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер.
«В связи с российским решением пока не пропускать газ через «Северный поток – 1» становятся более важными темы терминалов для СПГ, заполнение газовых хранилищ и необходимость значительной экономии. Хорошо, что Германия лучше подготовлена, но теперь все зависит от каждого», – написал Мюллер в Twitter, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что «Северный поток» остановлен на неопределенный срок. При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия.
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60% предприятий Британии оказались под угрозой закрытия
Из-за растущих цен на электроэнергию могут закрыться шесть из десяти предприятий в Великобритании, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование группы Make UK, представляющей интересы британских производителей.
По ее данным, для почти половины производителей в стране счета за электричество выросли более чем на 100% за последний год. «Нынешний кризис ставит перед производителями суровый выбор между сокращением производства и его полной остановкой, если им не помогут», – передает ТАСС выводы авторов исследования.
По данным группы, 13% фабрик уже сократили часы работы, 7% приостанавливают производство на более длительные промежутки времени. Исполнительный директор Make UK Стивен Фипсон заявил, что новое правительство должно срочно принять меры, так как Великобритания «уже отстает от конкурентов в мире».
С 1 октября британский энергетический регулятор поднял стоимость электричества на 80%, до рекордной суммы в 3 тыс. 549 фунтов (4 тыс. 081 тыс. долларов) в год на фоне резко подорожавшего газа. По оценкам экспертов, к апрелю следующего года цены могут достичь 7,7 тыс. фунтов (около 9 тыс. долларов). По оценке СМИ, около 23% жителей Соединенного Королевства зимой откажутся от отопления из-за стремительного роста цен на электроэнергию.
В марте лондонский Центр экономических и бизнес-исследований опубликовал доклад, предупредив, что Великобритания рискует столкнуться с самым значительным с 1950-х годов падением уровня жизни. По официальным данным, инфляция в стране в июле увеличилась до 10,1% в годовом исчислении. Ее провоцирует резкий рост цен на продукты питания, топливо и электроэнергию, вызванный конфликтом на Украине и экономическим противостоянием России и Запада. Согласно официальным оценкам Банка Англии, осенью уровень инфляции в стране может превысить 13%.
The Daily Telegraph писала, что обстановка в Соединенном Королевстве сравнима с Великой депрессией, Британии грозит полный финансовый крах, тяжелейшая экономическая ситуация на фоне энергокризиса может вынудить власти страны обратиться за помощью к Международному валютному фонду (МВФ).
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Германия и Венгрия стали тратить запасы газа из подземных хранилищ
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Ряд европейских стран, в частности, Германия и Венгрия, начали тратить газ из подземных хранилищ на фоне приостановки «Северного потока», следует из данных ассоциации Gas Infrastructure Europe.
Сообщается, что к нетто-отбору газа из ПХГ перешли Венгрия и Германия. По состоянию на 31 августа уровень заполненности ПХГ Венгрии сократился на 0,9 п.п., передают «Ведомости».
При этом отмечается, что в целом Германия может поддерживать нетто-прирост закачки. Показатель увеличился за 31 августа на 0,25 п.п. Наиболее заметные отборы газа показывают компании VNG, OMV, MET* и EWE.
По данным ассоциации, в среднем резервы Европы выросли до 80,35%, увеличивших на 0,19 п.п. за 31 августа.
Ранее в Европарламенте заявили, что тринадцать стран ЕС полностью или частично отрезали от российского газа.
Газпром подтвердил, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».
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