США разработали способный распространять зараженных насекомых дрон

Технические средства доставки и применения биологического оружия на основе беспилотника с контейнером для зараженных насекомых запатентованы в США, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

По его словам, имеется документ № 8 967 029 на беспилотный летательный аппарат для распространения зараженных насекомых в воздухе, выданный агентством США по патентам и товарным знакам. В описании к патенту сказано, что данное устройство поможет уничтожить или вывести из строя войска противника без риска для военнослужащих США.

«Как вы знаете, в соответствии с американским законодательством патент в США не может быть выдан в отсутствие реально существующего устройства. Таким образом, можно сделать вывод, что контейнер как средство доставки биологических агентов был разработан и произведен», – передает РИА «Новости» слова Кириллова.

Ранее Кириллов рассказал, что США интересовались изучением холеры и чумы, применение этих патогенов могли замаскировать под естественные вспышки.

До этого в Минобороны заявили, что Пентагон переносит незавершенные на территории Украины программы по биооружию в другие страны постсоветского пространства и Восточной Европы.

Напомним, Следственный комитет России решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.