Шойгу: Запад ведет программу «анти-Россия»

Путин потребовал исправить все нарушения при частичной мобилизации

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза призвал исправлять ошибки, допущенные при частичной мобилизации, разбираться в каждом конкретном случае по неправомерной мобилизации и возвращать людей назад в случае ошибки.

Путин указал, что с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация, все поручения даны. Сформулированы критерии, по которым проводится частичная мобилизация. Президент напомнил, что призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Он отметил, что призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке должны проходить дополнительную военную подготовку. Это требование, которое должно выполняться неукоснительно.

Путин заявил, что в ходе мобилизации возникает много вопросов, от граждан поступает много информации на эту тему. И нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь, сказал глава государства. По тем гражданам, которым полагается отсрочка, необходимо разбираться в каждом случае отдельно, отметил президент: «Например, имеются в виду многодетные отцы, или люди, страдающие хроническими болезнями, или уже вышедшие из призывного возраста. Необходимо разбираться в каждом таком случае отдельно, а если допущена ошибка – повторю, ее нужно исправить, вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания».

«Есть случаи, когда врачей, высококлассных специалистов других профессий, причем с многолетним опытом, вместо службы там, где они действительно нужны, и на что они готовы, например, в госпиталях – зачисляют мотострелками. Зачем? А добровольцев, которые сами, без повестки пришли в военкоматы, а таких много, заворачивают обратно. Они якобы не имеют нужных военно-учетных специальностей. И так далее, находят и другие основания. Со всем этим – без суеты, спокойно, но быстро, детально, основательно – нужно разобраться», – заявил президент.

Путин указал, что по его поручению в призывные комиссии включены прокуроры соответствующих уровней.

«Я прошу генерального прокурора незамедлительно реагировать на каждый сигнал. В ряде субъектов Федерации созданы рабочие группы при военкоматах, целью которых является оказание гражданам необходимой помощи. Прошу доложить о принимаемых мерах, а всем должностным лицам – обеспечить самое тесное взаимодействие с органами прокуратуры на всех уровнях», – подчеркнул глава государства.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

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