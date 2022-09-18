Белгородские школы в 10-километровой приграничной зоне перевели на дистанционку

Школы Белгородского района в 10-километровой приграничной зоне переходят на дистанционный формат обучения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Принял решение, что с завтрашнего дня школы в Белгородском районе в 10-километровой зоне вдоль границы переводим на дистанционное обучение. В детских садах будут работать дежурные группы», – передает РИА «Новости» слова Гладкова.

Также он сообщил, что продолжает объезжать приграничные районы, в которых за последние несколько дней были обстрелы со стороны украинских силовиков.

Он добавил, что в результате обстрела со стороны Украины в селе Красный Хутор повреждено 30 домовладений и один Дворец культуры, два дома придётся отстраивать заново.

«Почти всех жителей села вывезли, часть из них остановилась у родственников, часть сейчас проживает в пунктах временного размещения. Чуть позже обязательно заеду к ним. Завтра организуем вывоз из села домашних животных: у кого-то это коровы, у кого-то собаки и кошки», – уточнил губернатор.

Напомним, в результате субботнего обстрела села Красный Хутор в Белгородском районе погибла одна местная жительница, еще двое человек получили легкие ранения