Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на Тайване

Юрий Антонов высказался о признании Максима Галкина иноагентом

История Максима Галкина (признан иноагентом) явление негативное для всей страны в целом, он выбрал свой путь, пусть несет свой крест там, где он находится, заявил эстрадный певец и композитор Юрий Антонов.

По словам артиста, он не может понять, почему суперпопулярный в России Максим Галкин (признан иноагентом) так «переродился».

«Я не могу понять, в чем причина такого перерождения, в чем причина отказа от возможности продолжать свою любимую работу, работу на телевидении, концертах. Я не могу сказать, почему он так переродился, в чем заключается причина отказа от работы в России, отказа от нормального освещения событий. В мозги заглянуть очень трудно. Он выбрал свой путь, пусть несет свой крест там, где он находится. Я не могу точно сказать о его ориентации в пространстве. Что поделать, раз он так себя ведет. Это его решение», – цитирует ФАН Антонова.

Ранее министерство юстиции России включила в список физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, российского юмориста Максима Галкина.

Позднее российский юморист Максим Галкин (признан иноагентом) заявил, что не считает себя иноагентом, не вовлечен в политическую деятельность, а уже 28 лет занимается юмористическим жанром и будет продолжать это делать.