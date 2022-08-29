Регионы провели итоговые проверки перед Единым днем голосования

Эксперты Независимого общественного мониторинга (НОМ) собрали последние сведения о готовности региональных общественных штабов к выборам 11 сентября и рассказали, как будут бороться с фейками и провокациями.

Система общественного наблюдения и экспертного мониторинга полностью готова в Республике Северная Осетия-Алания. Глава общественного штаба по наблюдению, эксперт НОМ Нина Чиплакова считает, что на выборах вполне ожидаемы фейки.

«Мы готовы к их развенчиванию, опыт и уроки экспертов Ассоциации НОМ нам очень в этом помогают. Привлекаем и молодых наблюдателей – блогеров для работы по пресечению недостоверных фактов и освещению реальной обстановки на участках», – отметила Чиплакова. По оценке эксперта, несмотря на законный отказ в регистрации трем партиям, выборы проходят стабильно и конкурентно, говорится в сообщении на сайте Независимого общественного мониторинга.

«Если будет появляться информация о нарушениях или фейки, то опираясь на данные наблюдателей на конкретном участке, мы будем оперативно проверять сообщения, задействовать юристов и подключать СМИ. Экспертное сообщество НОМ, корпус «За чистые выборы» и представители других организаций будут немедленно пресекать провокации. Хороший опыт этой работы по получили на выборах депутатов Госдумы в прошлом году», – отметил член ОП Волгоградской области, эксперт НОМ Антон Лукаш. Он также добавил: эффективным инструментом в борьбе с распространителями фейков станет видеонаблюдение, которое будет вестись и в ночное время.

По словам эксперта НОМ, члена Клуба политологов Рязанской области Александра Селиванова, губернаторская кампания проходит в нормальном режиме, и жалоб от партий и кандидатов в облизбирком не поступало. Общественный штаб по наблюдению, как и в прошлом году, будет проверять сообщения с участков и интернет-ресурсов оперативно и круглосуточно.

В Тамбовской области в библиотеке имени Пушкина будет открыт Центр видеонаблюдения, куда смогут прийти все желающие. По словам доктора политических наук Владимира Пенькова, к мониторингу выборов штаб привлек авторитетных представителей СМИ, экспертов в области избирательного права и процесса, а также практикующих юристов, на участках будут присутствовать 1600 общественных наблюдателей, прошедших предварительную глубокую подготовку.

В Краснодарском крае избирательные кампании проходят стабильно, хотя и не без провокаций от участников выборов, поделился наблюдениями профессор КубГУ, доктор социологических наук Темыр Хагуров. «Иногда пытаются спекулировать какие-то мелкие политические силы, не рассчитывающие на успех в ходе обычной избирательной кампании, чтобы привлечь внимание СМИ и избирателя эпатажем и скандалом. Подобные эксцессы типичны в ходе проведения любых выборов», – отметил эксперт.

По словам представителя Агентства Политических и Экономических коммуникаций в Новгородской области, эксперта НОМ Алексея Громского, в этом году в регионе будет применяться дистанционное электронное голосование, и члены общественного штаба «разъясняют избирателям сущность технологии, а также возможности для общественного контроля». На избирательных участках будет вестись видеонаблюдение, что также создает «дополнительные гарантии прозрачности голосования».

В Калининградской области, где также будет использоваться ДЭГ, проходит подготовка наблюдателей и IT-специалистов для контроля за технологией.

По словам председателя Общественной палаты Карачаево-Черкесской Республики Елены Ляшовой, политические партии сообщали в штаб, что каких-либо преград в период регистрации не было.

В Саратовской области избирательная кампания по выборам губернатора и выборам в областную думу проходит без серьёзных проблем – «идут теледебаты, кандидаты встречаются с жителями».

Председатель Общественной палаты Владимирской области Анатолий Аннин рассказал, что в ходе обучения наблюдателей используется проекция ситуаций, которые могут возникать на избирательных участках, а также разъясняются способы реагирования на них.

Большое внимание будет уделено видеонаблюдению, обратил внимание председатель реготделения Корпуса «За чистые выборы», эксперт НОМ Дмитрий Жученко. «Оно будет применяться на 452 из 979 УИК, а также 23 ТИК с совокупным количеством учтенных избирателей в 73%. Остальные избирательные участки будут оборудованы средствами видеофиксации», – сообщил эксперт.

В Кировской области, жителям которой предстоит избрать главу региона и депутатов гордумы, общественные наблюдатели будут присутствовать на всех избирательных участках. Как рассказал региональный эксперт НОМ Максим Гомзяков, в подготовке наблюдателей делается акцент на внештатные ситуации.

Напомним, в рамках ЕДГ 11 сентября 2022 года выборы в законодательные органы власти пройдут в 6 регионах – в Республике Северная Осетия-Алания, Удмуртской Республике, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях.

В 14 регионах жители выберут себе глав субъектов РФ. Губернаторов будут выбирать: Республика Карелия, Удмуртская Республика, республики Бурятия и Марий Эл, а также Владимирская область, Калининградская, Новгородская, Рязанская, Саратовская, Свердловская, Тамбовская, Томская, Ярославская, Кировская области.

Жители административных центров (столиц) будут выбирать своих депутатов. Такие выборы пройдут в 12 субъектах РФ: Карачаево-Черкесская Республика, Республика Тыва, Алтайский край, Республика Алтай, Камчатский и Приморский края; Омская, Тверская, Кировская, Курская, Псковская, Ярославская области.

Граждане 7-ми регионов смогут проголосовать с помощью электронного голосования. Москва также сможет выбрать муниципальных депутатов посредством дистанционного голосования, разработанного на собственной платформе. Всего будет распределено 31 тыс. мандатов и выборных должностей.