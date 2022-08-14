Китай направил 11 самолетов в опознавательную зону ПВО Тайваня

Народно-освободительная армия Китая отправила к Тайваню 11 военных самолетов и шесть военных кораблей, сообщили в оборонном ведомстве острова.

В официальном аккаунте ведомства в Twitter отметили, Китай направил в опознавательную зону ПВО острова два истребителя J-11, два J-16, два J-10, четыре Су-30, а также один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитные ракетные комплексы.

Всего, как отмечает ведомство, в среду Тайвань зафиксировал активность 22 военных самолетов КНР неподалеку от острова.

В пятницу в Белом доме заявили, что США продолжат проводить свои военные корабли через Тайваньский пролив и направлять самолеты для пролетов над ним.

Напомним, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет. Китай обвинил США в попытке изменить статус-кво Тайваньского пролива.

Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.