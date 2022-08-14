Группа из 120 представителей творческой молодежи ЛНР отправилась на фестиваль «ТавридаАРТ» в Крым,сообщила главный специалист отдела искусств и художественного образования управления культуры и туризма Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР Наталья Мележик.

«Сегодня на масштабное мероприятие, которое ежегодно проводится в Крыму – фестиваль «ТавридаАРТ» – отправляется творческая молодежь из нашей Республики. Это ребята от 18 до 35 лет. Как правило, это студенты высших учебных заведений нашей Республики и выпускники тоже. Это ребята, которые в профессиональной сфере или любительской сфере занимаются искусством», – передает Луганское агентство новостей слова Мележик.

Она отметила, что в фестивале примут участие более 4 тыс. человек из всех регионов России.

«Ребята наши вместе с представителями всех регионов Российской Федерации – там планируется более четырех тысяч участников – будут вовлечены в активный творческий процесс практически с первого дня. Сам фестиваля состоится с 15 по 19 августа», – сообщила главный специалист МКСМ.

Она рассказала, что в рамках фестиваля вокалисты из ЛНР выступят вместе с народной артисткой России Ларисой Долиной, а скрипачи – с известными российскими музыкантами.

Мележик добавила, что луганскую молодежь ожидает «обширная и очень интересная программа».

«Очень плодотворно, я думаю, ребята наши представят свои все навыки, свои таланты и в целом нашу Республику», – сказала она.

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