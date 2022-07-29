«Единая Россия» помогла доставить детей из Мариуполя на лечение в Москву

Детей вместе с родителями уже доставили в Москву бортом Минобороны и разместили в ведущих клиниках – ФМБА, РДКБ и других, в зависимости от профиля. У них зафиксированы заболевания различной тяжести и требуется участие ведущих специалистов в российских больницах.

Замсекретаря Генсовета «Единой России» Анне Кузнецовой, которая возглавляет партийный штаб по гуманитарному сотрудничеству, передали списки детей в гуманитарном центре в Мариуполе. Удалось оперативно связаться с врачами и оформить необходимые документы, говорится в сообщении на сайте ЕР.

«Эта работа ведется в рамках деятельности штаба по гуманитарному сотрудничеству «Единой России». Часть детей консультируется дистанционно, особенно на освобожденных территориях. Часть привозят в регионы, чтобы можно было как можно быстрее оказать помощь. А детей с серьезными заболеваниями, где требуется участие особых специалистов, вывозят в Москву», – пояснила Кузнецова.

По ее словам, на очереди еще 47 детей – в ближайшее время они получат лечение. В частности, планируется привезти на лечение в Россию троих воспитанников Краснодонского детского дома-интерната ЛНР.

«Ранее мы отправляли в этот дом-интернат врачей из Москвы, чтобы посмотреть диагнозы, попробовать помочь здесь вместе со специалистами, а также организовать помощь в Москве. Был составлен список детей. Уже оформляем документы», – отметила замсекретаря Генсовета партии.

Также Кузнецова уточнила, что в настоящее время налажен процесс оформления гражданства для таких детей.

«Конечно, легче, когда дети имеют гражданство России, тогда мы просто вывозим их на лечение и оказываем помощь на территории России. Но мы уже наладили оформление гражданства, буквально списками в течение нескольких дней стараемся это делать, чтобы можно было быстрее оказать помощь и вылечить ребенка», – сказала она.

Накануне жители деревень Херсонской области рассказали о поддержке от «Единой России».