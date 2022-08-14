В Госдуме прокомментировали нападение на писателя Рушди

Писатель Салман Рушди, которого несколько раз ударили ножом в Нью-Йорке, знал, на что шел, и реакция на его книгу была предсказуема, однако нападение на него нужно считать преступлением независимо от мотива, заявил депутат Госдумы Олег Морозов.

«Это – преступление, чем бы оно ни мотивировалось. Но в доме из стекла нельзя бросать друг в друга булыжниками – разрушения неизбежны. Рушди прекрасно понимал, на что шел! Это был его выбор. И реакция на его книгу была предсказуема», – цитирует его РИА «Новости».

По словам Морозова, можно осуждать религиозный экстремизм, однако подобные инциденты продолжат возникать каждый раз, «когда будут звучать продиктованные ссылками на свободу слова сомнительные оценки священных для мусульман текстов».

Напомним, Рушди, которого несколько раз ударили ножом в американском штате Нью-Йорк, находился на искусственной вентиляции легких. Мужчина, напавший на него, арестован. Роман Рушди «Сатанинские стихи» 1988 года вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Книга запрещена в ряде стран.

Ранее сообщалось, что Рушди был снят с искусственной вентиляции легких.