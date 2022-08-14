Кадыров предостерег Запад от попыток развалить Россию

Западным странам нужно отойти от стратегии развала России и подумать над тем, как выстроить сотрудничество с ней, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Западный мир видимо до сих пор не может понять одну вещь. Нынешняя Россия, это не горбачевский союз республик и это не ельцинская территория, построенная на путче, дефиците и дефолте. Это уже другая сильная и мощная Россия, и вам, западным политикам, нужно пересмотреть не стратегию развала Российской Федерации, а отношение к сотрудничеству со страной, которая из разворованной и униженной Западом превратилась за последние 20 с лишним лет в государство с мощным политическим укладом, реорганизованное с учетом стратегических целей, закаленное и непрогибаемое», – написал он в Telegram-канале.

Кадыров добавил, что западным странам не стоит ссориться с Россией.

«Как верно подметил наш президент Владимир Владимирович Путин, стоит кому-либо захотеть откусить от страны, – останется без зубов, и до конца жизни будет питаться пережеванной пищей», – отметил он.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Запад признал силу России на поле «глобальной битвы».