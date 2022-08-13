Роулинг пригрозили убийством после атаки на Рушди

Автору «Гарри Поттера» Джоан Роулинг пригрозили убийством после того, как она поддержала раненного в результате нападения писателя Салмана Рушди.

После атаки на Рушди Роулинг написала в микроблоге: «Ужасные новости. Чувствую себя очень плохо. Пусть с ним все будет в порядке» и получила комментарий: «Не переживай. Ты – следующая», передает РИА «Новости».

Как сообщила британская Daily Mail, писательница получила угрозы от экстремиста, который симпатизирует подозреваемому в покушении на автора книги «Сатанинские стихи»

Ранее мужчина, напавший в штате Нью-Йорк на британского писателя Салмана Рушди, был арестован за покушение на убийство второй степени и нападение второй степени.

Писатель Салман Рушди, которого несколько раз ударили ножом в американском штате Нью-Йорк, находится на искусственной вентиляции легких. Вероятно, он лишится одного глаза.

В пятницу утром неизвестный мужчина набросился на писателя Салмана Рушди с ножом, когда он готовился выступить с лекцией на сцене образовательного центра округа Чаутоква на западе штата Нью-Йорк. Нападавший был задержан на месте преступления. Позднее полиция установила его личность. Им оказался 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар.

Роман Рушди «Сатанинские стихи» 1988 года вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Книга запрещена в ряде стран.