Белоруссия и Россия приступили к реализации совместных проектов в автопроме

Реализацию трех из четырнадцати совместных проектов в сфере импортозамещения начинают Белоруссия и Россия ,они связаны с производством компонентов для автомобильной промышленности, заявил в белорусский премьер-министр Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь-1».

«Один из ключевых элементов в том, что данная продукция имеет высокую потребность как у белорусских, так и у российских производителей. Именно по этому критерию образовались первые три проекта», – приводит ТАСС слова Головченко.

По его словам, первый проект связан с производством светового оборудования для автомобильной техники. «Проект будет реализован в Руденске (Минская область) на базе одного из предприятий. Это будет современная светодиодная оптика для всех видов транспортных средств», – отметил Головченко.

Второй проект касается производства тормозных систем. Головченко также проинформировал, что третий проект касается создания кольцераскатного производства для нужд автопрома. Этим проектом займется «Белаз» на базе одного из предприятий в Оршанском районе.

«Его мы уже начали реализовывать, не дожидаясь кредитных ресурсов, мы сами начинаем финансировать. Если эти ресурсы придут своевременно, мы просто добавим их в этот инвестиционный котел», – заявил премьер-министр Белоруссии.

Также он отметил, что количество барьеров в торговле с РФ существенно сократилось.

«Мы видим, что сейчас… российский рынок для нас открылся. За последние два года мы сняли очень много, может быть, мелки, но тем не менее существенных барьеров для конкретных предприятий, которые препятствовали наращиванию их поставок (на российский рынок – прим.ВЗГЛЯД). Это была титаническая работа по всей вертикали власти – от правительства до министерств и концернов», – цитирует РИА «Новости» премьера.

Он отметил, что это было сделано очень своевременно. «Если мелким шрифтом написать те барьеры и препятствия, которые имелись, то это была бы приличная тетрадка. Сейчас это – на пальцах одной руки можно пересчитать. И то мы знаем, когда и как эти вопросы будут решены», – продолжил Головченко.

Он добавил, что именно поэтому Минск ставит задачу «по выходу в этом году на примерно 40-процентное увеличение экспорта в Россию и другие страны ЕАЭС, при этом никто рынки в Европе и Америке со счетов не сбрасывает.

Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявил о создании коммерческого проекте по созданию портовых мощностей в России.

Также он отметил, что белорусский экспорт в Российскую Федерацию достиг исторического максимума и составил 2 млрд долларов в месяц.