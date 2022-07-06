Генерал МВД прокомментировал задержание зама Колокольцева и главы ГИБДД Петербурга

Задержание в Петербурге нескольких полицейских, среди которых три генерала МВД, не гарантирует того, что чиновники понесут наказание. Привлекать по данным делам удается только в 50% случаев, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов.

В МВД подтвердили задержание нескольких должностных лиц из числа руководящего состава ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, они подозреваются в злоупотреблениях должностными полномочиями. Среди них помощник министра внутренних дел Российской Федерации Сергей Умнов, руководитель питерского ГИБДД Алексей Семенов и бывший заместитель начальника ГУМВД Иван Абакумов.

«Факты привлечения высокопоставленных чиновников к ответственности уже имели место в правоохранительных органах и спецслужбах Российской Федерации. В том числе не раз привлекались и руководители, и другие правоохранители. Само по себе это не является чем-то сверхнеобычным», – говорит Ворожцов.

Он вспоминает случай привлечения к ответственности за взяточничество бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, который в мае этого года вышел из исправительной колонии № 1 в Твери в связи с условно-досрочным освобождением (УДО).

«Что касается сути произошедшего, то тут, конечно, очень сложный вопрос, потому что задержанным инкриминируют создание фонда, в который вносили деньги коммерсанты. Речь не идет о прямых взятках и вымогательствах. А вот деятельность фонда всегда явление очень сложное. Я полагаю, что расследование создаст некие проблемы и прецеденты, потому что практика образования благотворительных фондов достаточно широко распространена», – рассуждает собеседник.

В связи с этим необходимо научиться выявлять четкую грань между деятельностью фонда и злоупотреблениями должностными полномочиями, продолжает генерал МВД. По его мнению, данное расследование будет сложным, и у адвокатов появится немало возможностей для оспаривания некоторых положений. Правоохранительная практика показывает, что привлекать по данным делам удается только в 50% случаев.

«Здесь нужно быть внимательными и оценивать именно состав преступления, насколько оно действительно имело место, как именно расходовались средства этого фонда. Поэтому в данной ситуации я не спешу кого-то осуждать, а полагаю необходимым дождаться завершения следствия и решения суда», – подчеркивает Ворожцов.

С одной стороны, деятельность правоохранительных органов обеспечивается государством, и формирование различного рода фондов нежелательно, но, с другой стороны, есть немало примеров, когда люди, вышедшие на пенсию, и волонтеры очень хотят помогать сотрудникам в выполнении их деятельности, подчеркивает эксперт. Запрещать или отказываться от такой помощи неправильно. В связи с этим специалист считает необходимым сначала жестко определить, кто, как и чем может помогать, чтобы в будущем действительно наглядно видеть, кто переступил «ту самую грань».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге несколько полицейских, среди которых три генерала МВД, стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.