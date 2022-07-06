Три генерала МВД в Петербурге стали фигурантами уголовного дела

Несколько полицейских, в числе которых три генерала МВД, стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, в Петербурге.

Отмечается, что речь идет о помощнике главы МВД генерал-лейтенанте Сергее Умнове, начальнике ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти генерал-майоре Алексее Семенове, о бывшем главном тыловике того же главка генерал-майоре в отставке Иване Абакумове, а также нескольких полицейских в звании полковника, передает «Коммерсант».

«Сотрудники СКР и управления «М» ФСБ проводили обыски с целью изъятия документов, а также предметов, запрещенных к обороту, в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Его возбудили два года назад – в июле 2020 года... Из материалов дела следует, что все три фигуранта-генерала могли быть причастны к злоупотреблениям», – сообщает газета.

По данным следствия, фигуранты якобы рекомендовали местным предпринимателям жертвовать средства в «Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти», которые потом тратились на полицейские мероприятия, принося преференции и жертвователям.

«Отметим, что ровно год назад генерал-майор избавился от уголовного преследования по ч. 3 ст. 327 (подделка или оборот поддельных документов) УК. За использование фальшивого больничного листа ему грозило до года заключения или принудительных работ, однако господин Абакумов избежал печального для себя исхода благодаря затянувшемуся разбирательству в Смольнинском райсуде Санкт-Петербурга, который в итоге прекратил уголовное преследование полицейского по не реабилитирующим его основаниям – в связи с истечением срока давности», – говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что руководитель управления ГИБДД по Петербургу и области стал фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями, у него был проведен обыск.