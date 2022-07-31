В Турции анонсировали отправку первого судна с украинским зерном

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о высокой вероятности того, что первый корабль с зерном покинет Украину 1 августа.

«Завтра утром может отправиться первое судно с зерном с Украины», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на турецкую газету Star.

Ранее источник сообщил, что судно с зерном в Черном море покинет порт Одессы в течение дня, если не случится форс-мажор.

Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.

Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.