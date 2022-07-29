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«Единая Россия» доставила адресную помощь жителям Херсонской области
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Работа Центра гуманитарной помощи «Единой России» в Херсонской области была переформатирована и стала более адресной, сообщил депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич.
«В связи с переформатированием работы гуманитарного центра, волонтеры начали выдавать продовольственные наборы для жителей Херсонской области через Общества совладельцев многоквартирных домов. Это не прежняя организация, которая вызывала много нареканий от жителей, а вновь образованная», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Центр гуманитарной помощи «Единой России» продолжает помогать людям в Херсонcкой области. Сейчас мы немного переформатировали работу, сделали ее более адресной. Ездим по районам и отдаленным населенным пунктам, куда гуманитарную помощь доставляли давно или не привозили вовсе. Продолжаем поддерживать и жителей Херсона. Начали раздавать гумпомощьчерез объединение совладельцев многоквартирных домов. К нам приезжают представители ОСМД с документами и списками жильцов домов, по которым мы выдаем продуктовые наборы», – рассказал Кастюкевич.
За день добровольцы центра гуманитарной помощи «Единой России» раздали более 700 продуктовых пакетов. В их составе -рыбные и мясные консервы, крупы, мука, взрослые и детские гигиенические наборы.
«Хочу поблагодарить за гуманитарную поддержку наших жителей. У меня большой дом, в котором живут очень много пожилых людей, действительно нуждающихся. Есть и люди с онкологией, которые сейчас находятся на химиотерапии. Большое спасибо за помощь!» – поблагодарила председатель ОСМД Днепровского района Татьяна Анатольевна.
Историк разъяснил Зеленскому, чьей наследницей является Украина
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«По сути, действующий президент Украины Зеленский дает историческое обоснование российской специальной военной операции на Украине. Остается только сказать ему за это спасибо», – заявил газете ВЗГЛЯД историк и политолог Владимир Корнилов. Ранее Владимир Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси.
«В отличие от юриста Владимира Зеленского, я знаю, что в законе Украины «О правопреемстве» страна названа наследницей Украинской Советской Социалистической Республики. Ни про какую Киевскую Русь там не сказано, как бы нынешнему президенту этого не хотелось», – сказал политолог и историк Владимир Корнилов.
«Мы часто слышали от различных украинских государственных деятелей подобные заявления. Но из уст Зеленского это звучит смешно. Особенно на фоне проводимой им политики. Тогда не очень понятно, почему, например, Новгород не может претендовать на ту же роль наследника?» – сыронизировал собеседник.
«И если уж исходить из логики Зеленского, то Украина должна претендовать и на те территории Пруссии, которые сейчас входят в состав России. Если он считает, что это так, то тогда мы должны воссоединять наши земли. Чем, собственно говоря, российская армия сегодня и занимается», – отметил политолог.
«По сути, действующий президент дает историческое обоснование российской специальной военной операции на Украине. Остается только сказать ему за это спасибо», – заключил Корнилов.
В четверг Владимир Зеленский выступил с утверждением, что Украина является единственной и законной наследницей Киевской Руси. Такое заявление он сделал в видеообращении по случаю отмечаемого в стране Дня украинской государственности.
«Мы не колония, не автономия, не провинция, а неделимая и независимая страна, которой минимум полторы тысячи лет, когда Кий, Щек, Хорив и Лыбедь основали столицу Украины. Она (Украина) единственная законная наследница Киевской Руси, достижений наших правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха», – передает ТАСС слова Зеленского, произнесенные на фоне памятника Владимиру Великому на берегу Днепра.
В прошлогоднем поздравлении Владимира Зеленского с 1033-летием Крещения Киевской Руси, крымчане нашли ряд ошибок. Зеленский причислил к «родным детям» Киевской Руси регионы, которые никогда в нее не входили, и умолчал об исконных территориях, заметил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Константинов указал, что, вероятно, «бывший шоумен (Зеленский) по-прежнему пользуется услугами писателей-юмористов», так как иначе невозможно объяснить то, «что в «дети» к Киевской Руси, которая сама себя именовала исключительно Русью или Русской землей, попали те регионы, которые никогда в состав Древнерусского государства не входили, в отличие от российских Новгорода и Смоленска, белорусского Полоцка и многих других регионов России и Белоруссии». При этом, по его словам, и вовсе смешно звучит упоминание среди «детей» Крыма.
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На Украине решили переписать историю Второй мировой для победы над «русским миром»
Для победы над «русским миром» нужно переписать историю Второй мировой войны, заявил советник украинского министра внутренних дел Вадим Денисенко.
«Наша глобальная ошибка была в том, что мы не сможем на самом деле, вопреки нашей победе, вопреки всему, бороться с русским миром, если мы не напишем нашу историю Второй мировой войны», – заявил Денисенко в эфире украинского канала, передает РИА «Новости».
По его словам, действующему украинскому руководству надо создать «новую историю городов и сел Украины», поскольку написанная ранее история уже «морально устарела».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что настало время «освобождать русские города», такие как Киев, Чернигов, Полтава и Одесса.
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В офисе Зеленского заявили, что Украина должна выдать Коломойского США
Украинского бизнесмена Игоря Коломойского целесообразно выдать США, где против него введены санкции, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко.
«С моей точки зрения, его лучше отдать Америке, пусть она быстро проведет судебное следствие и поставит точки над «i», приговорит его, если посчитает нужным, к тюремному заключению, а конфискованные деньги будут переданы украинскому народу, как тем, кто пострадал от этого», – сказал Лещенко в одном из интервью, передает ТАСС.
Ранее американская прокуратура обвинила Коломойского в присвоении миллиардов долларов из украинского Приватбанка, совладельцем которого он был, а также в том, что он перевел часть этих денег в США.
В 2021 году международный консорциум журналистских расследований опубликовал выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах мировых политиков. В частности, речь шла о том, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли быть причастны к переводам 40 млн долларов от структур, связанных с Игорем Коломойским.
Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский может подписать указ о лишении украинского гражданства олигарха Игоря Коломойского.
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Захарова ответила Зеленскому на слова о законной наследнице Киевской Руси
Спикер МИД Мария Захарова отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского об Украине как «единственной наследнице Киевской Руси».
«Княже Володимир, тогда чур не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец», – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее Зеленский выступил с утверждением, что Украина якобы является единственной и законной наследницей Киевской Руси, а также одним из величайших достижений «правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха».
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На Украине обозначили сроки нанесения удара по Крымскому мосту
Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Крымский мост окажется «поражен», когда «будут необходимость, возможность и задание».
Данилов заявил, что ситуация находится «под бдительным контролем». По его словам, «все это будет сделано» и в отношении других объектов, передает украинский канал «24» со ссылкой на «Говорит большой Львов».
Как сообщил Данилов, соответствующее решение «примут военные». Он заявил: «Как только будет необходимость, возможность и задание – все будет сделано, и не только в отношении этого объекта», – пишет «Страна.ua» со ссылкой на NTA.
Накануне Данилов пригрозил ударами по территории России. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович также заявлял, что Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины «появится первая техническая возможность» для этого. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Вооруженные силы России купируют все угрозы объекту: «Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных».
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Песков назвал фейком американскую публикацию о «потерях российской армии на Украине»
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал фейком публикацию неких «американских данных» о якобы «потерях российской армии на Украине».
«Это не заявление американской администрации, это публикация в газете. В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков, это, к сожалению, практика, которая встречается все чаще и чаще, вот так к этому и следует относиться», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, как нужно относиться к американской публикации о «потерях российской армии на Украине».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Эксперт: Египет воспринимает Украину как исчезающую страну
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«До начала спецоперации Украина продавала свое зерно египтянам. Но в итоге украинские зерновые до Египта так и не доехали. Каир не получил зерна и потерял деньги, ушедшие на авансовые платежи Киеву», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Василий Колташов, комментируя решение Египта разорвать сделку о покупке украинского зерна, заключенную полгода назад.
«Сегодня Украина, может быть, и хочет продать Египту свою пшеницу, а завтра может исчезнуть как страна. Лучше всего это, кстати, понимают сами украинские бизнесмены. Многие из них сейчас пытаются заключать сделки на продажу своих ресурсов, а главное – принимать авансы за еще не поставленные товары. Но сами в глубине души такие торговцы знают, что в итоге никаких поставок уже не будет, авансы будут по факту украдены. Спрашивать за понесенные убытки будет не с кого, потому что на Украине будет новая власть», – говорит эксперт.
В других странах, в том числе и в Египте, об этом догадываются, полагает Колташов. «Поэтому перед Каиром встает вопрос: с кем выстраивать долговременные отношения по поставкам такого нужного там ресурса, как продовольствие. И приходят к выводу: кроме России – больше не с кем. Отсюда и стратегическая важность недавнего визита главы МИДа Сергея Лаврова в Египет. В этой арабской стране знают, что российский АПК в плане внешней торговли никого не подведет, что российское зерно, в случае его покупки, будет в сроки поставлено по назначению и в полном объеме», – указывает экономист.
«Украинский АПК сосредоточен на фирмах, аффилированных с киевским режимом. Эти фирмы будут существовать столько, сколько держится режим Владимира Зеленского. Эти крупные компании скупают зерно по дешевке у мелких сельхозпроизводителей, а потом реализуют – уже по спекулятивным ценам или же делают деньги на мошеннических схемах», – пояснил Колташов. «Завтра, когда режима Зеленского не будет, эти спекулянты исчезнут, с них никакого спроса», – объяснил эксперт.
Кстати, Египет давно воспринимает Украину еще и как страну, ставшую жертвой «цветной революции», добавляет Колташов. «Это вопрос для Каира болезненный. В 2010-2011 годах Вашингтон тоже подогревал в Египте социальное недовольство против законной власти. В результате власть захватили управляемые из США «братья-мусульмане*». Сейчас, после прихода к власти военных, Египет возвращается в здоровое состояние, а у египтян возникла естественная аллергия на управляемые Западом «цветные» перевороты», – подытожил эксперт.
Как сообщил в четверг Bloomberg, Египет аннулировал сделку о покупке на Украине 240 тысяч тонн зерна, заключенную в декабре. Данный товар так и не был отгружен и отправлен в Египет. Отказ от украинского зерна вряд ли связан с визитом в эту страну Лаврова, заявил по этому поводу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В конце прошлой недели глава МИД Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Египет.
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Украинское судно подорвалось на мине в районе выхода Дуная в Черное море
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В устье Быстром, которое соединяет Дунай с Черным морем, судно «Шляховик», принадлежащее Госгидрографии, подорвалось на мине, сообщают СМИ.
Как пишет Ukrainian Shipping Magazine, «судно получило повреждения, степень которых предстоит выяснить спасателям». Сейчас судно находится «на волноломе на входе в Быстрое со стороны Черного моря, участники спасательной операции уже направляются на место происшествия». «Есть ли пострадавшие – пока неизвестно», – говорится в сообщении. Ukrainian Shipping Magazine указывает, что устье открыли для торгового флота лишь 10 июля после того, как Россия приняла решение отвести гарнизон с острова Змеиный.
Напомним, Россия неоднократно указывала, что для безопасного судоходства в Черном море Украина должна провести разминирование, так как не действия России, а именно украинские минные поля представляют угрозу для гражданских судов. В июле Украина заявила о прибытии в речные порты Дуная иностранных судов за зерном.
Минобороны России вывело гарнизон с острова Змеиный – важнейшего плацдарма в Черном море. Ведомство указало, что объект имеет стратегическое значение, но исполнил свою роль по контролю воздушного пространства на данный момент. Поскольку атаки ВСУ на остров не прекращались, на его удержание тратились большие ресурсы, сообщило Минобороны. Кроме того, такой шаг был предпринят, чтобы исключить обвинения в адрес России в создании голода мирового масштаба из-за невозможности вывоза зерна с Украины.
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Байден и Си Цзиньпин обсудили спецоперацию России на Украине
Глава американского государства Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин обсудили специальную военную операцию России на Украине, сообщила представитель Белого дома высокого ранга.
В администрации США заявили, что Байден и Си Цзиньпин «обменялись мнениями» о СВО и «ее глобальных последствиях». По ее словам, лидеры двух стран говорили о том, «как обстоят дела в отношении конфликта» и «что их беспокоит в плане возможного развития событий». В Белом доме заявили, что это «невероятно важный вопрос». При этом сообщается, что Байден и Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора не обсуждали детально идею Соединенных Штатов об установлении потолка цен на нефть из России, передает ТАСС.
Кроме того, Байден и Си Цзиньпин «подробно обсудили Тайвань». По мнению Вашингтона, беседа была прямой и честной. США «подтвердили приверженность политике «одного Китая» в соответствии» с американским «Законом об отношениях с Тайванем, тремя совместными коммюнике и шестью гарантиями» Вашингтона. Однако указывается, что США «выступают против односторонних изменений статус-кво какой-либо из сторон и привержены поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе». Байден «отметили, что у США и Китая есть разногласия относительно Тайваня, однако они контролировали их более 40 лет, для этого жизненно важно сохранять открытыми каналы связи», сказали в Белом доме.
Как сообщает «Синьхуа», Си Цзиньпин выступил «решительно против сепаратизма и внешнего вмешательства в дела Тайваня», Пекин намерен «твердо защищать государственный суверенитет и территориальную целостность» Китая. Си Цзиньпин выразил надежду, что «американская сторона хорошо ощущает непреклонную волю 1,4 млрд китайских жителей». Он призвал США «держать свое слово».
При этом в Вашингтоне сказали, что Байден не затрагивал в беседе с председателем КНР вопрос об американских пошлинах на китайские товары. Байден и Си Цзиньпин подчеркнули важность очных двусторонних контактов и поручили помощникам проработать возможность такой встречи.
В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Китай, по мнению США, не делится всей имеющейся информацией о новом коронавирусе, Вашингтон добивается этого от Пекина.
Напомним, телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина длился более двух часов. Си Цзиньпин, говоря о тайваньском вопросе, напомнил Байдену китайскую мудрость о том, что «играющий с огнем непременно обожжет сам себя».
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В результате российских ракетных ударов две резервные бригады ВСУ в тылу понесли критические потери
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Высокоточным оружием морского, воздушного и наземного базирования 28 июля нанесено поражение резервам противника в Киевской и Черниговской областях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате ударов полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада, готовившаяся к отправке в Донбасс на полигоне в районе населенного пункта Лютеж Киевской области.
Кроме того, критические потери понесла 57-я мотопехотная бригада, восстанавливавшая боеспособность в Черниговской области на общевойсковом полигоне Гончаровское», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены: одна установка тактического ракетного комплекса «Точка-У», склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики (ДНР), а также живая сила и военная техника противника в 275 районах.
В районе Дергачи Харьковской области самолетом Су-35С ВКС России уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Тор-М1». Кроме того, в районе населенного пункта Раздоловка ДНР самолетом Су-34 уничтожена украинская самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червоный Шахтер, Червоное, Вернополье и Великая Камышеваха Харьковской области, а также Верхнеторецкое ДНР», – отметил Конашенков.
«Кроме того, перехвачено: двенадцать снарядов реактивной системы залпового огня над населенными пунктами Чернобаевка Херсонской области и Горское Луганской народной республики, одна баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Червоный Оскол Харьковской области сбита», – перечислил представитель Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 145 вертолетов, 1631 беспилотный летательный аппарат, 361 зенитный ракетный комплекс, 4181 танк и другие боевые бронированные машины, 768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3213 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4522 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что ударом ВКС России на севере Херсонской области ликвидировано более 130 украинских военных.
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На Украине предложили легализовать проституцию для пополнения бюджета
На сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с требованием легализовать проституцию в стране, сообщают СМИ.
Легализация проституции, по мнению авторов петиции, позволит наполнить бюджет, сообщает «Sputnik Таджикистан».
Также в документе говорится, что подобное решение не только привлечет финансы в казну, но и снизит уровень венерических заболеваний.
Ранее петиция на сайте украинского президента о замене памятника Екатерине II в Одессе на монумент американскому порноактеру Билли Херрингтону набрала достаточное число голосов для рассмотрения ее главой государства.
В 2020 году на сайте Зеленского набрала необходимое для рассмотрения число голосов петиция о сносе вышек 5G на Украине.
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При ударе ВСУ по колонии под Донецком погибли 40 пленных украинских военных
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Порядка 40 пленных украинских военнослужащих убиты, около 130 ранены в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Еленовской колонии под Донецком, сообщил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
«Ночью укры ударили, предположительно, «Хаймарсом» (американской РСЗО HIMARS – прим. ВЗГЛЯД) по тюрьме в Еленовке. Прямое попадание в барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненых. Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться», – написал Безсонов в своем Telegram-канале.
«Ситуация с целенаправленным обстрелом и уничтожением своих же, которые попали в плен, говорит о многом. С одной стороны, цирковое украинское руководство мстит своим воякам за сдачу в плен и откровенные рассказы на камеру, что расстраивает и портит репутацию Вовочки (президента Украины Владимира Зеленского – прим. ВЗГЛЯД), а с другой стороны – Зеленский и его боевые шестерки в генеральских погонах продемонстрировали свое реальное отношение к своим же солдатам и офицерам – они просто тупое мясо. Теперь у украинских вояк есть два варианта: согласиться с тем, что они тупое стадо, а Зеленский – их пастух и мясник, или сменить направление и пойти в Киев с этими неудобными вопросами. Но для этого им нужно знать правду. А кто же им ее расскажет, Арестович что ли?» – добавил Безсонов.
Ранее Безсонов сообщал, что в составе вооруженных сил Украины осталось примерно 10% кадровых военных после начала спецоперации, остальные ранены, убиты или в плену.
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В Херсонской и Запорожской областях создали временные управления МВД России
На территории Херсонской и Запорожской областей образованы временные управления МВД России, сообщили в пресс-центре российского ведомства.
«В соответствии с приказом МВД России в июле текущего года в Херсонскую и Запорожскую области прибыли сотрудники органов внутренних дел с целью организации работы временных управлений МВД России в данных регионах и оказания практической помощи местным органам правопорядка», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Территориальные органы внутренних дел обоих регионов пока находятся на стадии формирования, потому сотрудники временных подразделений российской полиции приступили к охране общественного порядка на улицах городов, обеспечению безопасности дорожного движения, оперативно-разыскным мероприятиям и следственной работе.
Также российские правоохранители помогают властям регионов сформировать местные ОВД, кроме того, проводится постоянная выдача населению российских паспортов и борьба с проявлениями экстремизма.
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В ДНР рассказали о боях у Авдеевки
Союзные силы России и республик Донбасса продвинулись севернее Авдеевки на 1,5 км, сообщил первый замглавы министерства информации ДНР Даниил Безсонов.
Безсонов сообщил, что «отличились бойцы девятого полка армии ДНР, которые продвинулись на 1,5 км севернее Авдеевки», также «отметились пятая бригада и 11-й полк». По его словам, штурму подверглись украинские позиции в Марьинке, в результате «украинские вояки сбежали со своих позиций в районе вентиляционного ствола шахты» на северных окраинах населенного пункта, передает ТАСС.
Как указывал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, Авдеевка – серьезный укрепленный район, который создавался украинской армией с 2014 года. По его словам, любое продвижение в этом направлении является большим успехом.
Напомним, город, оккупированный украинскими войсками, был превращен в один из их главных укрепрайонов. Со стороны Авдеевки украинские силовики ведут огонь по Донецку, Ясиноватой, Макеевке и окрестностям, включая ключевые транспортные артерии. Как сообщал Басурин, закрепившаяся в Авдеевке группировка ВСУ взята в полукольцо («авдеевский галстук»).
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Рада предоставила полякам права граждан Украины
Украинский парламент принял проект закона об особых гарантиях для польских граждан, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Проект предлагает предоставлять гражданам Польши на Украине такие же права на трудоустройство и образование, какие есть у граждан самой Украины, передает ТАСС со ссылкой на Железняка.
Ранее сообщалось, что проект закона предполагает предоставление гражданам Польши на Украине права трудоустройства без гражданства, права на госрегистрацию как налогоплательщика, соцзащиту, включающую право на обеспечение в случае полной, частичной или временной потери трудоспособности.
До этого президент Польши Анджей Дуда заявлял, что его украинский коллега Владимир Зеленский внес на рассмотрение Рады проект закона о предоставлении гражданам Польши особого статуса.
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