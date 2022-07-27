Испания выдала России обвиняемую в краже из тюменского банка 560 млн рублей

В Совфеде раскритиковали Швейцарию за попытки «нагадить» российским делегатам в ООН

«Сегодня нужно пересматривать вопрос о местонахождении основных международных институтов, чтобы они действительно оставались площадками для взаимодействия, а не зачищались в угоду отдельным интересантам», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя отказ Швейцарии выдавать визы российским делегатам в ООН.

«Швейцария уже находится в списке недружественных стран. Можно сказать, что они отказались от своего государственного суверенитета. Дело в том, что они идут на поводу у США и других стран Европы, вводя против нас санкции», – сказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Видимо, власти Швейцарии забыли, что само существование их государства – это заслуга России. В XIX веке после наполеоновских войн у Франции, Италии и Германии было желание поделить Швейцарию между собой, буквально – разодрать на куски. И только Российская империя настояла на том, чтобы сохранилась Швейцарская конфедерация», – напомнил собеседник.

«О каком объективном подходе и нейтральном статусе Швейцарии, которым они всегда гордились, теперь может идти речь? Сначала они предпринимают недружественные действия, вводят санкции, а затем и вовсе опускаются до того, что не выдают визы для работы в Организации Объединенных Наций», – задается вопросом парламентарий.

«Я не думаю, что тут имеет место глобальный замысел по вытеснению Россию из ООН путем такого рода манипуляций, скорее всего, они просто хотят «нагадить», – полагает Климов.

Сенатор подчеркнул, что есть два важных вопроса, связанных с основами работы ООН. «Во-первых, нам, мировому сообществу, необходимо пересмотреть локации Организации. Неправильно размещать штаб-квартиры международных институтов в странах, которые не являются нейтральными и участвуют в военно-политических блоках», – рассказал он.

«Например, Соединенные Штаты не просто участник, а создатель военного блока НАТО. И почему на территории военного блока, недружественного нам и другим странам, входящим в ООН, располагается штаб-квартира? Это вообще нонсенс», – возмутился собеседник.

«Создавая визовые препятствия для наших дипмиссий, эти страны сами подтверждают необходимость переноса месторасположения международных организаций. Например, можно перенести штаб-квартиру в Белград. Сербия в военных блоках не состоит и санкции не вводит. Хотя стоит признать, что технически в нынешних реалиях это осуществить сложно. Да и бюджет Сербии не потянет таких затрат, а США, разумеется, спонсировать не станут», – отметил сенатор.

В качестве еще одного места для штаб-квартиры ООН Климов предложил Стамбул. «Даже несмотря на то, что Турция является членом НАТО, она все-таки проводит независимую внешнюю политику. Неслучайно именно там под эгидой ООН на прошлой неделе проходили переговоры по поставкам сельхозпродукции», – рассказал он.

«Штаб-квартира ООН должна находится ближе к той части земного шара, где живет большая часть человечества. А большая часть человечества – три четверти – живет на перекрестке между Африкой, Центральной Азией и Восточной Европой. Стамбул с этой точки зрения отлично подходит», – отметил собеседник.

«Второй вопрос – кадровый. На сегодняшний день генеральным секретарем ООН является Антониу Гутерриш – бывший премьер-министр Португалии. Это страна, которая является членом НАТО с момента основания альянса. Нельзя, чтобы на должность генсека ООН назначались люди, аффилированные с такой военно-политической агрессивной структурой», – рассказал Климов.

«Вообще, рекомендацию по назначению генсека ООН дает Совет Безопасности Организации, где у нас есть право вето. Сейчас, конечно, отменить назначение Гутерриша невозможно, но на будущее нам нужно учесть этот опыт», – отметил сенатор.

«В ситуации с невыдачей виз нашей дипломатической миссии, генсек ООН должен был одернуть Швейцарию и напомнить о принципах решения подобных вопросов. Даже в годы холодной войны на площадке ООН в Нью-Йорке выступали представители Кубы», – напомнил собеседник.

«Таким образом, поднимая вопрос о реформе ООН, надо говорить не только о расширении постоянных членов Совета Безопасности, но и о том, куда переместить центр организации, а также по какому принципу назначать генерального секретаря. Та спекуляция американцев и европейцев собственными правами, которую мы видим, идет в разрез с интересами населения всего остального мира», – резюмировал он.

В среду представитель России Ирина Тяжлова на заседании рабочей группы ООН по международной информационной безопасности заявила, что визы российским делегатам, намеревающимся принять участие в работе органов ООН, не выдают не только США, но и Швейцария.

«С точки зрения обеспечения эффективной работы рабочей группы ООН открытого состава первостепенное значение имеет полноценное участие государств в переговорном процессе. Обращаем внимание на невыполнение обязательств по приему учреждений ООН не только США, но и Швейцарией», – передает РИА «Новости» ее слова.

Дипломат отметила, что у Москвы имеются «вполне конкретные претензии» к выдаче виз российским экспертам, участвующим в мероприятиях в Женеве по линии ООН.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с выдачей США виз российским дипломатам для участия в мероприятиях ООН отвратительной.

Так, 4 мая первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский сообщил, что участие российской делегации в сессии комитета ООН по информации было сорвано из-за действий США: глава делегации Мария Захарова получила визу слишком поздно, а у двух экспертов виз пока нет вовсе.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД