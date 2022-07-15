Клинтон сочла обновленный иск Трампа лишенным фактов

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала обновленный иск бывшего американского президента Дональда Трампа «раздутым» политическим манифестом, лишенным фактов.

Клинтон, которая баллотировалась в президенты США от Демократической партии в 2016 году, и близкие к ее предвыборному штабу лица обвиняются в иске в заговоре в ходе предвыборной гонки с целью распространить сведения о связи ее оппонента Трампа с Россией, подорвать его репутацию и не допустить избрания на пост президента, передает ТАСС.

Как сообщает Bloombegr, Клинтон и ее соратники в ходатайстве об отклонении иска заявили, что в пересмотренном документе «увязывается серия не связанных друг с другом политических споров, которые Трамп магическим образом превратил в масштабный заговор». Адвокат бывшей первой леди и госсекретаря США Дэвид Кендалл написал, что всех людей, обвиненных в иске, связывает лишь «антипатия истца к ним».

Ранее Трамп пообещал, что республиканцы ответят демократам на иск о «сговоре с Россией», припомнив Демократической партии США все ранее известные нарушения.