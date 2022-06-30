Чешский журналист раскрыл судьбу Прибалтики в случае войны России с НАТО

В случае военного столкновения России и НАТО Москва сможет занять территорию Прибалтики всего за 15 дней, а альянс не успеет прийти ей на помощь, заявил чешский журналист Милан Водичка на портале iDNES.cz.

Существующие силы быстрого реагирования альянса в Восточной Европе насчитывают 40 тыс. человек, и согласно стратегии блока, изначально разработанной для борьбы с терроризмом, они вступили бы в боевые действия в течение 15 дней после их начала. «Такого шага вполне хватало для периода, когда альянс реагировал на сообщения о том, что джихадисты начали откармливать верблюдов, чтобы после схода снега двинуться в бой. Но русские за 15 дней способны полностью раскатать Прибалтику», – передает РИА «Новости» его слова.

Водичка отметил, что объявленная на вчерашнем саммите НАТО новая стратегия альянса, предполагающая размещение в Восточной Европе уже 300 тыс. бойцов, сейчас нереализуема. По мнению журналиста, войска Запада деградировали за последние десятилетия, когда их армии занимались войной с террористами.

«Это привело к перерождению армии в дешевые экспедиционные отряды, которых восхищают бородачи из спецподразделений. Но теперь Западу нужно как можно больше танкистов и артиллеристов», – добавил он.

Резюмируя, Водичка пояснил, что помимо проблем с личным составом, страны НАТО также испытывают дефицит оружия, что показала ситуация с истощением военных арсеналов западных стран после передачи вооружения Украине.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.

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