Украинский военный застрелил жителя Мариуполя за визит в Крым

Военнослужащий вооруженных сил Украины Виталий Катранич убил жителя Мариуполя, обнаружив у того в паспорте отметку о посещении Крыма в 2018 году, сообщили в СК России.

Военные следователи нашли тело жертвы на территории автоматической телефонной станции АТС-24, где был укрепрайон ВСУ. Когда мирный житель проходил мимо укрепрайона, у него проверили документы, там «увидели пометку о пересечении границы с Россией в Крыму», сообщил один из следователей.

«Катранич завел его в подвал и застрелил. Стоит отметить, что руки у погибшего стянуты строительными хомутами за спиной. После этого он отдал приказ избавиться от тела», – приводит слова следователя ТАСС.

Сообщается, что «Катранич дал признательные показания, также в деле есть показания свидетеля». Открыто дело по статье УК России «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором». Как рассказали в СК, военнослужащие ВСУ часто утверждают, что не помнят, куда прятали тела погибших. Это затрудняет поиск тел.

Напомним, освобождение Мариуполя завершено – территория комбината «Азовсталь» полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела), которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.

Замкомандира «Азова» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела) Святослав Паламар (Калина) и командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына), сдавшиеся в плен, этапированы для проведения следственных действий на территорию России. Несколько сдавшихся в плен в Мариуполе командиров националистического батальона находятся в СИЗО «Лефортово» в Москве. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о скором трибунале над главарями нацбатальона.

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