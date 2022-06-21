Сын Илона Маска решил сменить пол

Сын американского предпринимателя Илона Маска 18-летний Ксавьер подал в суд документы, чтобы на законодательном уровне сменить пол с мужского на женский. Подросток также отрекся от отца, заявив, что не живет с ним и не желает «быть связанным с ним каким-либо образом, в какой-либо форме».

Ксавьер Маск хочет сменить имя на Вивиан Дженна Уилсон. Трансгендерный подросток объяснил, что собирается взять фамилию матери, чтобы дистанцироваться от отца, передает Daily Mail.

При этом подросток не прокомментировал, получает ли он финансовую поддержку от Маска, чье состояние оценивается в 213 млрд долларов.

Маск был женат на матери Ксавьера, канадской писательнице Джастин Уилсон, с 2000 по 2008 год. Их первый сын, Невада, родился в 2002 году и умер от синдрома внезапной детской смерти (СВДС) в возрасте 10 недель. У пары родились сыновья-близнецы – Ксавьер и Гриффин, и мальчики-тройняшки: Дамиан, Кай и Саксон, которым сейчас 16 лет.

Сам Маск решение сына пока не прокомментировал.

Напомним, всего у Илона Маска семь детей. 4 мая 2020 года певица Граймс родила ему сына, которого назвали X Æ A-Xii. Пара рассталась спустя три года совместной жизни, однако в декабре 2021 года у Маска и Граймс при помощи суррогатной матери родилась дочь.