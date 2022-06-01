Волонтеры Донбасса помогут в проведении военно-морского парада в Санкт-Петербурге

Добровольцы из ДНР и ЛНР примут участие в конкурсе для волонтеров «Послы Победы. Ленинград», победители которого смогут впервые сопроводить военно-морской парад в Санкт-Петербурге.

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что в городе на Неве отношение к Великой Отечественной войне особое. «И сегодня события, происходящие на Украине, где нацизм снова поднял голову, откликаются болью в сердцах ленинградцев-петербуржцев. Важно, что волонтеры с Донбасса смогут приехать в наш город, почувствовать поддержку россиян», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В прошлом году зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко обратилась в Министерство обороны с предложением о сопровождении лучшими волонтерами со всей России Дня Военно-морского флота. Ведомство инициативу поддержало.

«С 2015 года мы обеспечиваем волонтерское сопровождение главного Парада Победы в Москве на 9 Мая. И очень важно, что в этом году мы впервые поможем сопроводить Военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Особенно важно, что в конкурсе примут участие и добровольцы Донбасса. Они проводят большую работу в своих республиках – благоустраивают памятники, заботятся о ветеранах, сохраняют историческую правду в крайне непростых условиях. Лучших ждем в Петербурге!» – подчеркнула Занко.

Стать участником конкурса может любой гражданин России, ЛНР и ДНР в возрасте от 18 лет, который в течение года принимал активное участие в добровольческой деятельности по сохранению исторической памяти. Заявки принимаются до 20 июня включительно. Победителями станут 100 лучших добровольцев. Все детали конкурса можно узнать на сайте волонтерыпобеды.рф.