Посол ЛНР: Правда о потерях ВСУ вызовет взрыв возмущения на Украине

|
1 июня, среда | Последнее обновление — 11:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Силы ДНР отрезали Авдеевский гарнизон ВФУ от путей снабжения
Разделы
Почему они снова и снова стреляют в мирные города и села, точно зная, что там нет никаких военных целей? Потому что они террористы. Потому что для них это не война, а террористическая деятельность. Классика терроризма.
Подробности...
Если на каждой значимой должности окажется человек, искренне стоящий на стороне России, никакой иностранный агент просто не в состоянии будет нам навредить.
Подробности...
Сторонний наблюдатель, который одним глазом видит собрание «хороших русских» в Вильнюсе, а другим – красные флаги победы над Мариуполем, не очень понимает, про какую страну говорят те и другие.
Подробности...
У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
Подробности...
Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
Подробности...
256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Посол ЛНР: Правда о потерях ВСУ вызовет взрыв возмущения на Украине
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
«Зеленский вынужден сделать это заявление, чтобы не прослыть фейкометом и надавить на Запад с целью получить больше вооружений. При этом и правду он сказать не может, опасаясь недовольства граждан», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее Владимир Зеленский оценил потери ВСУ в 60-100 человек в сутки.
«Зеленский однозначно приуменьшает масштабы потерь с украинской стороны. Дело в том, что на фоне сдачи в плен восьми тысяч бойцов ВСУ и сообщениях о массовых похоронках и уведомлениях о без вести пропавших, продолжать говорить о таких цифрах просто невозможно», – сказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По словам дипломата, сама информация нацелена сразу на две целевых аудитории. «Во-первых, ему приходится признать большие потери, чтобы окончательно не прослыть фейкометом. Во-вторых, это попытка показать западной аудитории, что Киеву приходится сложно и им нужны дополнительные деньги и виды вооружений. Ну а правду он сказать не может, опасаясь взрыва возмущения со стороны украинцев», – пояснил собеседник.
Мирошник также обратил внимание на то, что Зеленский не стал говорить о стремительном увеличении случаев гибели украинских военных. «На фронт были отправлены батальоны территориальной батальоны. Фактически – это люди, которые только вчера взяли в руки оружие. И, как показывает практика, они гибнут массово, плюс морально-психологическая устойчивость оставляет желать лучшего. Они просто не умеют воевать и постоянно жалуются на нехватку оружия и медпомощи», – отмечает дипломат.
Вместе с тем у России есть шанс донести правдивую информацию и до Украины, и до Запада, уверен собеседник. «Медийное пространство сейчас закрыто для нас. Однако со временем люди начнут искать альтернативные источники информации. Нам же остается говорить правду, тщательно верифицируя каждую цифру», – заключил Мирошник.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневные боевые потери ВСУ составляют порядка 60-100 солдат убитыми и около 500 ранеными. «Ситуация очень тяжелая», – добавил он. По словам Зеленского, украинские вооруженные формирования на востоке «удерживают периметр обороны», а в Харьковской области «контратакуют и оказывают давление».
По экспертным оценкам, безвозвратные потери украинских военных и нацбатов к 24 мая значительно превысили 30 тыс. человек, не считая десятков тысяч раненых и нескольких тысяч пленных, которые для Украины потеряны на ближайшие годы как минимум. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каков реальный масштаб потерь Украины и почему они так велики.
Напомним, 18 апреля Министерство обороны России впервые опубликовало реальные задокументированные данные о безвозвратных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников, оценив их на тот момент в 23 367 человек. При этом двумя днями ранее Зеленский заявлял, что в ходе российской военной спецоперации украинские вооруженные силы потеряли якобы до трех тысяч человек убитыми.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт: Европа устала от постоянных требований Украины
|
|
«Украина слишком нагло ведет себя по отношению к Европе и постоянно что-то требует. Поэтому Урсула фон дер Ляйен сразу ставит Киеву ответные условия», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан. Ранее председатель Еврокомиссии заявила, что ЕС готов финансировать восстановление Украины только в обмен на реформы и при условии борьбы с коррупцией.
«Урсула фон дер Ляйен говорит о том, что деньги они дадут только лишь под обязательства совершить определенные действия. Например, сейчас мы видим, что происходит вокруг зерна. Запад фактически требует зерно в обмен на поставки оружия. И Запад, скорее всего, получит желаемое», – отметил Лизан.
«Заявления о финансовой помощи в обмен на проведение реформ не являются в принципе чем-то новым во взаимоотношениях Украины и Евросоюза. Киеву и раньше не давали деньги просто так, причем при любых президентах», – рассказал политолог.
«Кроме того, в Европе все устали от Украины, она действительно нагло себя ведет и много требует, называя себя «жертвой агрессии». К тому же у Евросоюза есть понимание, что эти деньги уйдут как вода в песок, будут просто разворованы», – добавил он.
«Вместе с тем и в США, и в Европе растет усталость от кризиса, падения уровня жизни, инфляции. Не исключено, что люди скоро начнут задавать вопросы к руководству своих стран о том, куда идут их деньги, какой от них прок и почему бы их не потратить на нужды своих стран», – подчеркнул собеседник.
«В этой связи заявления главы ЕК сделаны для того, чтобы как раз парировать возникающие в обществе вопросы аргументом о том, что деньги даются не просто так, а в обмен на политические требования и реформы», – отметил Лизан.
«Например, Брюссель может потребовать передать бюджетные потоки внутри страны под контроль европейских чиновников. А на днях еще и поляки заявили, что хотят управлять всеми средствами, которые идут на Украину. То есть они хотят сесть на финансовые потоки и контролировать их. Не думаю, что желания Польши и заявления Урсулы фон дер Ляйен между собой прямо связаны, но это говорит об общих тенденциях в Европе по отношению к Украине», – считает политолог.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в будущем будет готов финансировать восстановление Украины только в обмен на реформы в этой стране. «ЕС совместно с США намерен разработать путь к привлечению инвестиций на восстановление Украины, но эти инвестиции должны сопровождаться реформами. Реформами системы управления, повышением независимости судебной системы, борьбой с коррупцией, чтобы создать позитивные условия для бизнеса», – приводит слова главы Евросовета ТАСС.
Фон дер Ляйен не уточнила, о какой сумме идет речь и когда ЕС и США будут готовы эти деньги предоставить. Глава Еврокомиссии также отметила, что помимо обсуждения будущих инвестиций на восстановление в ближайшие недели Евросоюз рассмотрит планы выделения экстренной макрофинансовой помощи Киеву. «Мы работаем над особым механизмом экстренной макрофинансовой помощи Украине в размере 9 млрд евро. Мы будем работать над ним в течение ближайших недель, чтобы решить, как мы можем его реализовать», – сказала фон дер Ляйен.
При этом сейчас бюджет Украины на две трети зависит от международной помощи. Об этом заявил глава Минфина Украины Сергей Марченко.
«Бюджет сейчас в таком состоянии, что наши доходы мы расцениваем во вторичном контексте, первичный – это международная грантовая и кредитная помощь. Наши доходы, по оптимистическим оценкам, сейчас покрывают лишь одну треть наших расходов, две трети покрываются за счет заимствований и грантовых средств», – цитирует слова Марченко украинское издание «Страна».
Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине в Брюсселе сообщил, что Евросоюз и его партнеры по Группе семи (G7) договорились выделить Киеву 9 млрд евро финансовой помощи.
В прошлый вторник страны Евросоюза не смогли согласовать технические условия выделения дополнительной макрофинансовой помощи Украине, но поддержали необходимость выделения Киеву значительной финансовой поддержки. 17 мая главы МИД стран ЕС согласовали выделение Киеву 500 млн евро на военную помощь.
Напомним, в конце апреля Украина запросила у администрации США чрезвычайную экономическую помощь в размере не менее 2 млрд долларов в месяц. Ранее в том же месяце Владимир Зеленский потребовал от ЕС ежемесячной помощи в размере 7 млрд долларов. При этом лидер политической партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что Зеленский просит у Запада больше того, что ему могут дать.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Киеве пообещали «устроить истерику» в случае отказа США от поставки РСЗО
|
|
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы «Фейгин Live» предупредил, что в случае отказа США от поставок реактивных систем залпового огня Украина устроит «образцово-показательную истерику».
Украина может устроить «образцово-показательную истерику», если США откажутся поставлять реактивные системы залпового огня (РСЗО), – передает РБК его слова.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что его страна не будет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России.
До этого СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США одобрили поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине.
Позже немецкое агентство DPA сообщило, что между странами НАТО существуют «неформальные» договоренности о воздержании от поставок на Украину некоторых систем вооружений. Эту «военную тайну» раскрыли в Германии.
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном заострил вопрос об опасном характере поставок вооружений украинским властям, предупредив о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Чавушоглу: Выводу судов с зерном из портов Украины препятствуют украинские мины
|
|
Установленные украинскими военными мины в Черном море препятствуют свободному проходу судов с зерном из Одессы, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
«Одним из препятствий для безопасной транспортировки зерна являются мины, установленные Украиной в Одесской области [в море]. Еще одна причина – это санкции в отношении российских судов в вопросе их страхования, а также невозможность их обслуживания в международных портах», – сказал Чавушоглу в интервью Анатолийскому агентству, передает ТАСС.
По его словам, Москва и Киев в этом контексте имеют серьезные проблемы. Украинская сторона не желает впускать российские корабли в Одессу, а российская не хочет, чтобы другие суда по этому коридору доставляли оружие Киеву.
«Обеим сторонам нужна уверенность и гарантии», – сказал министр.
Киев также заявляет, что готов очистить море от мин «за одну-две недели» для безопасного судоходства, добавил Чавушоглу.
В начале мая глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что «киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов, в том числе корабли, которые должны доставлять пшеницу в различные регионы мира, и даже заминировали выходы из этих портов, что делает невозможным выход этих кораблей».
Турецкие военные устанавливали специальные радары у входа в пролив Босфор для обнаружения плавучих мин.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Омбудсмена Украины сняли с должности за фейки о российских военных
|
|
Депутаты Верховной рады собрали подписи, необходимые для выражения вотума недоверия омбудсмену Украины Людмиле Денисовой, сообщила официальный представитель правящей партии «Слуга народа» Юлия Палийчук.
«Депутаты собрали подписи о выражении недоверия уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой», – написала она в Telegram-канале.
Как сообщает «Крыминформ», за соответствующее решение проголосовали 234 депутата украинского парламента.
По данным агентства, один из депутатов от правящей партии «Слуга народа» заявил, что среди причин снятия Денисовой с поста значится «непонятная концентрация» медийной работы чиновницы на деталях «сексуальных преступлений в извращенной форме» и «изнасилованиях детей», якобы совершенных российскими солдатами, чего она не могла подкрепить доказательствами. Это, по мнению нардепов, вредило Украине.
Как сообщает «Коммерсантъ», в понедельник Денисова сообщила, что депутаты собираются снять ее с должности.
Ранее украинские журналистки обратились к Людмиле Денисовой с открытым письмом. Они выступили против риторики Денисовой, которую она использует, чтобы рассказывать о случаях изнасилований российскими военнослужащими. По их мнению, омбудсмен употребляла неэтичные формулировки в отношении пострадавших. Они также призвали ее тщательно проверять сообщения об изнасилованиях, избегать детализации описываемых случаев, а также сообщать о ходе расследований.
Зеленский раскрыл ежедневные потери ВСУ
|
|
Ежедневные боевые потери Украины составляют порядка 60-100 солдат убитыми и около 500 ранеными, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Newsmax.
«Ситуация на востоке [Украины] очень тяжелая. Мы ежедневно теряем от 60 до 100 солдат убитыми и что-то около 500 человек раненными в бою», – приводит слова Зеленского ТАСС.
По словам Зеленского, украинские вооруженные формирования на востоке «удерживают периметр обороны», а в Харьковской области «контратакуют и оказывают давление».
По экспертным оценкам, безвозвратные потери украинских военных и нацбатов к 24 мая значительно превысили 30 тыс. человек, не считая десятков тысяч раненых и нескольких тысяч пленных, которые для Украины потеряны на ближайшие годы как минимум. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каков реальный масштаб потерь Украины и почему они так велики.
Напомним, 18 апреля Министерство обороны России впервые опубликовало реальные задокументированные данные о безвозвратных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников, оценив их на тот момент в 23367 человек. При этом двумя днями ранее Зеленский заявлял, что в ходе российской военной спецоперации украинские вооруженные силы потеряли якобы до 3 тыс. человек убитыми.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами
|
|
Вашингтон собирается передать Киеву реактивные системы залпового огня с управляемыми ракетами дальностью полета свыше 60 километров, сообщила газета Wall Street Journal.
«Администрация (президента США Джо) Байдена планирует предоставить Украине управляемую ракетную систему, способную поражать цели на дистанции свыше 40 миль... (GMLRS) примерно вдвое превосходит по дальности гаубицы М777, которые США передали Украине ранее», – передает РИА «Новости».
По данным издания, РСЗО GMLRS станет одним из самых дальнобойных средств на вооружении у украинской армии.
При этом в США считают, что это не позволит ВСУ наносить удары по целям в глубине российской территории, что снизит риски прямой конфронтации между Россией и США.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что его страна не будет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России.
До этого СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США одобрили поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине.
Позже немецкое агентство DPA сообщило, что между странами НАТО существуют «неформальные» договоренности о воздержании от поставок на Украину некоторых систем вооружений. Эту «военную тайну» раскрыли в Германии.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предупредил, что в случае отказа США от поставок реактивных систем залпового огня Украина устроит «образцово-показательную истерику».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СБУ задержала ведущего конструктора «Антонова» за поддержку российской спецоперации
|
|
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала ведущего конструктора авиастроительного предприятия «Антонов» за поддержку спецоперации России на Украине, сообщила прокуратура Киевской области.
«Прокуроры Киевской областной прокуратуры сообщили о подозрении (предъявили обвинение – прим. ВЗГЛЯД) ведущему инженеру-конструктору государственного предприятия „Антонов“ по факту распространения в интернете публикаций с оправданием вооруженной агрессии РФ и прославлением <…> военнослужащих вооруженных сил страны-агрессора (страной-агрессором украинские власти называют Россию – прим. ВЗГЛЯД)», – цитирует сообщение ТАСС.
Конструктору предъявили обвинение в «оправдании вооруженной агрессии Российской Федерации» (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины). Ему грозит срок до пяти лет с конфискацией имущества или без него.
В ходе обыска у мужчины была изъята компьютерная техника и мобильные телефоны, которые использовались в «противоправной деятельности», фото и видеоматериалы с «антиукраинским контентом», сообщили в прокуратуре.
По данным следствия, в марте и апреле житель Ирпеня, «имея пророссийские настроения, распространял в социальных сетях публикации, направленные на поддержку действий РФ».
Ранее полиция Словакии задержала экс-министра юстиции и бывшего председателя Верховного суда страны Штефана Гарабина за то, что он поддержал российскую спецоперацию на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российские «Ураганы» уничтожили замаскированную технику ВСУ
|
|
Минобороны опубликовало кадры того, как реактивные системы залпового огня «Ураган» уничтожили замаскированную технику украинских войск по данным, полученным от беспилотника «Орлан».
Военное ведомство выложило запись, на которой виден запуск «Орлана» с механической катапульты, а также развертывание и подготовка «Ураганов» к стрельбе. После показаны кадры залпового огня РСЗО и попадание реактивных снарядов по украинским позициям.
«Батарея РСЗО «Ураган» от операторов БПЛА «Орлан-10» получила координаты разведанных укрепленных позиций ВСУ. После получения целей батарея выдвинулась на огневую позицию и нанесла удар по разведанным беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» замаскированной бронетехнике и опорному пункту противника», – сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Отмечается, что в результате удара уничтожены бронетехника, живая сила и средства огневого поражения украинских подразделений. После выполнения задачи расчеты сменили огневую позицию и перезарядили «Ураганы».
Подобные ракетные системы стремятся получить и на Украине. Так, президент США Джо Байден заявил, что его страна не будет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России.
До этого СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США одобрили поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине.
Позже немецкое агентство DPA сообщило, что между странами НАТО существуют «неформальные» договоренности о воздержании от поставок на Украину некоторых систем вооружений. Эту «военную тайну» раскрыли в Германии.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предупредил, что в случае отказа США от поставок реактивных систем залпового огня Украина устроит «образцово-показательную истерику».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии предрекли потерю Донбасса Украиной
|
|
Киев в скором времени потеряет контроль над всем Донбассом, заявил германский отставной генерал Роланд Катер.
«У меня сложилось впечатление, что Россия изменила свою стратегию за последние несколько дней и недель. Она сформировала четкий центр притяжения в Донбассе и массово сосредоточила там свои силы», – сказал Катер в интервью Die Welt, передает ТАСС.
Он добавил, что российские вооруженные силы превосходят ВСУ, и это не дает украинским военным шансов.
После этого российские военные начнут укреплять сухопутный коридор с Крымом.
«Я думаю, что здесь мы имеем дело с очень четкой тактикой: сначала взять Донбасс под контроль, а потом готовиться к дальнейшим действиям. И я предполагаю, что тогда будет сделано все, чтобы прочно наладить сухопутное сообщение с Крымом, установить связь через Мариуполь и другие города-порты», – заключил немецкий отставной военный.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин поддержал инициативу присвоить звание Героя России лейтенанту из Бурятии
Участника специальной военной операции лейтенанта Балдана Цыдыпова наградят за спасение 150 военнослужащих, соответствующее предложение поддержал президент Владимир Путин.
«Поддерживаю», – сказал президент в ответ на предложение главы Бурятии Алексея Цыденова поддержать представление о присвоении звания Героя России на Цыдыпова, сообщается на сайте Кремля.
Цыденов рассказал, что Минобороны представило лейтенанта к званию Героя России.
«Он ранен тяжело, стопа ампутирована – в общем, много операций предстоит. Но он молодец, хорошо держится. Во время внезапного нападения на колонну он развернул свой БТР, прикрыл колонну, принял неравный бой, подбил технику противника и в итоге спас 150 своих товарищей», – добавил глава региона.
Ранее в мае президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Арсена Павлова (Моторолы) орденом Мужества посмертно.
Российских военных Бобыкина и Иванова приговорили на Украине к 11,5 годам тюрьмы
Суд на Украине приговорил к 11,5 годам лишения свободы еще двух попавших в плен российских военных Александра Бобыкина и Александра Иванова по обвинению в «нарушении законов и обычаев войны», сообщило издание «Украинская правда».
Как отмечает газета, прокуратура просила приговорить их к 12 годам заключения, что является самым тяжелым предусмотренным ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины наказанием. Бобыкина и Иванова обвинили, в частности, в обстреле жилых домов в Харьковской области из РСЗО «Град», передает ТАСС.
Ранее суд в Киеве приговорил к пожизненному заключению по ч. 2 ст. 438 военнослужащего Вооруженных сил России Вадима Шишимарина, которого обвинили в убийстве мирного жителя Сумской области.
Напомним, в Госдуме пообещали освободить осужденного на Украине российского военного Шишимарина.
Захарова назвала экс-омбудсмена Украины Денисову сексуально озабоченным провокатором
|
|
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Рады уволить «омбудсмена» Украины за распространение фейков о якобы «изнасилованиях российскими военными украинских граждан», назвав Людмилу Денисову сексуально озабоченным провокатором, от рассказов которой стыла кровь.
«Рада уволила «омбудсмена» Людмилу Денисову, которая распространяла фейки о якобы «изнасилованиях российскими военными украинских граждан». От ее рассказов «в деталях» стыла кровь. У психиатров. Потому что ни одного доказательства она не приводила, зато углублялась «в подробности» настолько, что это было похоже уже на озабоченность. Так вот. А теперь вопрос: все те западные журналисты и СМИ, правочеловеки и общественники, которые ссылались на Денисову и поддерживали окровавленные краской перформансы бесноватых, собираются писать опровержения и извиняться? Денисова – сексуально озабоченный провокатор. А западные журналисты при ней работали пропагандистами. К ответу!», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Напомним, во вторник депутаты Рады сняли Денисову с должности «омбудсмена» Украины за фейки о российских военных. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как фейки о российских военных довели омбудсмена Украины до отставки.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кадыров объявил о завершении зачистки Северодонецка
|
|
Бойцы чеченских подразделений и Народная милиция Луганской Народной Республики полностью завершили зачистку города Северодонецка от украинских националистов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Воинами из Чеченской Республики совместно с Народной милицией ЛНР и другими российскими силовыми подразделениями завершена тотальная зачистка Северодонецка. Бойцы перешли к следующему этапу – более тщательной выборочной проверке отдельных городских объектов», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
«Оплот укронацистских войск – здание ГУ СБУ и прилегающая территория зачищены полностью. Бандеровцы, нацики и шайтаны в спешке побросали свои кабинеты и сбежали, но оставили множество «сюрпризов» в виде самодельных взрывных устройств. Их наши саперы утилизируют в обязательном порядке», – сообщил Кадыров.
«Жилой сектор полностью под контролем наших бойцов… На промзоне чуть-чуть остались «шайтаны», там был большой взрыв, и мы проверяем, что дальше», – добавил глава Чечни.
Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что под контроль ВС России и Народной милиции ЛНР перешла северная, восточная и центральная части Северодонецка, российские войска вышли непосредственно к Северодонецкой ТЭЦ.
Перед этим посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что ВСУ подорвали на химкомбинате «Азот» в Северодонецке емкость с химикатами, территория завода контролируется украинскими вооруженными формированиями.
Накануне помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов назвал процент оставшейся под контролем ВСУ части Севердонецка. В прошлую субботу глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что Северодонецк освобожден и находится под контролем ВС России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВСУ на химкомбинате «Азот» в Северодонецке подорвали емкость с химикатами
|
|
Емкость с химикатами подорвана на химкобинате «Азот» в Северодонецке, сейчас территория завода контролируется украинскими военными, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«На химкомбинате «Азот» подорвали емкость с химикатами. Предварительно, это азотная кислота», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что подразделения вооруженных сил Украины обстреляли из артиллерии завод «Азот» в Северодонецке, в результате есть погибшие и раненые.
В ЛНР предупредили, что украинские радикалы могут организовать провокации на северодонецком заводе «Азот», а это может вызвать экологическую катастрофу в радиусе 30 километров.
Предприятие «Северодонецкое объединение Азот» – одно из крупнейших химических производств на Украине. Это единственный завод в составе группы, выпускающий уксусную кислоту, метанол и винилацетат. Штат предприятия составляет порядка семи тысяч человек.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Психолог назвал детским инфантилизмом угрозы Арестовича «устроить истерику» США
|
|
«Тактика «устраивать истерики» не перспективна как в семейных отношениях, так и в международных», – заявил газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ, профессор Александр Тхостов, комментируя обещание советника президента Алексея Арестовича устроить «образцово-показательную истерику» США за отказ поставлять Киеву дальнобойные системы залпового огня.
«Арестович – личность, которая говорит массу странных и забавных вещей. Его высказывание выглядит детским. Он как бы говорит: «Упаду на пол, буду дрыгать ногами и не стану есть кашу». Это настолько нелепое высказывание, что даже интерпретировать его сложно», – говорит Тхостов.
Психолог подчеркивает, что данное поведение – чистой воды проявление инфантилизма. Более того, по его мнению, подобные высказывания скорее свойственны женщинам, нежели мужчинам.
«Тактика «устраивать истерики» не перспективна как в семейных отношениях, так и в международных. Это скорее детско-женское поведение, которое не несет за собой ничего хорошего. Мужчины в целом к истерикам не очень склонны. У них, безусловно, тоже есть истерики, но скорее внутренние, нежели внешние», – заключил профессор.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович во время телеэфира в понедельник сообщил, что если США откажутся поставлять реактивные системы залпового огня (РСЗО), то Украина устроит «образцово-показательную истерику».
Ранее Арестович в одном из своих интервью рассказал, что власти Украины используют техники НЛП на гражданах в период спецоперации. Он уточнил, что сначала они вызывают у народа тревогу, затем – чувство вины, после напоминают о потребности в безопасности, а в конце – поощряют.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|