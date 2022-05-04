В Нигерии заявили об интересе России к новому газопроводу в Европу

Министр нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильва заявил, что представители России выразили желание инвестировать в строительство газопровода, который должен соединить Нигерию и Марокко со странами Европы.

«Представители России посетили мой офис на прошлой неделе. Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят финансировать проект», – приводит РИА «Новости» слова политика, которого цитирует Reuters.

Министр добавил, что газопровод должен доставлять добываемый в Нигерии газ «через множество африканских стран до самого края континента», где Абуджа получит доступ на европейский рынок. Он также сообщил, что правительство страны надеется дать старт проекту до мая 2023 года, когда истекут полномочия президента Нигерии Мухаммада Бухари.

Как уточняется, Марокко и Нигерия подписали соглашение о создании газопровода в декабре 2016 года, его предполагаемая длина составит 5660 километров.

Накануне стало известно о планах ЕС заместить российский газ поставками из Африки.

Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.

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