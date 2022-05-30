Лидер «Новых людей» призвал кандидатов в муниципальные депутаты решать проблемы жителей

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев на собрании сторонников в Москве призвал кандидатов в муниципальные депутаты решать проблемы жителей, не дожидаясь результатов выборов, которые пройдут в сентябре 2022 года в 125 районах города.

На форуме присутствовало более 500 человек, в том числе партийные лидеры, будущие кандидаты в муниципальные депутаты, эксперты, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

На мероприятии выступил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев: «Мы понимаем: чтобы сделать в России что-то хорошее, нужно время. Но стоит делать все, что в наших силах. Жители всегда благодарны, когда видят, пусть небольшие, но реальные результаты. А вот, что им точно не нравится, – это обещания, особенно нереальные. Поэтому идите к людям, помогайте им, участвуйте в выборах и выигрывайте. Убеждайте их вашей личной уверенностью, вашей внутренней силой. Главное – избегать крайностей: не перевозбуждаться и не отчаиваться. И вся наша бирюзовая машина победы будет работать на вас».

Сардана Авксентьева, заместитель руководителя фракции «Новых людей» в Госдуме, призвала кандидатов лично выходить к людям, общаться с каждым жителем и не бояться отвечать на любые вопросы.

Основной целью форума была работа над предвыборной программой, которая состоит из предложений и идей жителей всех округов Москвы. За последние семь месяцев «Новым людям» удалось привлечь более 45 тыс. сторонников, а также провести социологические исследования среди 10 тыс. москвичей. Именно эти люди сформулировали проблемы районов и предложили пути их решения. Все эти данные были вынесены на обсуждение с отраслевыми экспертами в рамках форума и теперь войдут в программу партии.

«Мы решили, что наша программа будет интерактивной, она будет дополняться и совершенствоваться до закрытия избирательных участков, а любой желающий сможет внести в нее свои предложения», – отметила Анна Трофименко, руководитель московского отделения партии.

В июне «Новые люди» официально выдвинут кандидатов во всех 125 московских округах, где пройдут муниципальные выборы. Партия начнет их регистрацию после съезда регионального отделения.