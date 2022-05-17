В Бундестаге поддержали петицию против русофобии и запрета русской культуры

Депутат немецкого Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Эдгар Науйок поддержал открытое письмо немецкой интеллигенции к президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Олафу Шольцу с требованием не допускать дискриминации по отношению к выходцам из России и к русской культуре.

Немецкие деятели культуры опубликовали письмо 6 мая на сайте petitionen.com. Сегодня эту петицию также опубликовал и депутат Бундестага Науйок.

«Поддерживаю инициативу подписавших открытое письмо немецких деятелей культуры против русофобии и запрета русской культуры. Культура всегда была и остается мостом взаимопонимания и укрепления доверия. Во времена холодной войны это был Международный конкурс имени Чайковского, в котором участвовали американские артисты. Тогда этот конкурс внёс большой вклад в дело миротворчества. Вместо того, чтобы разрушать все культурные и гуманитарные связи, почему бы нам просто не последовать этому примеру? Исключение русских деятелей культуры раскалывает наше общество. Мы не должны допустить усугубления этого раскола. Я буду работать над тем, чтобы наши русские сограждане продолжали быть частью нашего общества в Германии без дискриминации», – написал он на своей странице в Facebook* (запрещен в России), комментируя содержание обращения.

Ранее президент Италии Серджо Маттарелла заступился за русскую культуру.