Куклы Барби с лицом королевы Елизаветы II раскупили за три секунды

Выпущенные ограниченной серией куклы Барби, которые изготовили специально к 70-летию правления королевы Великобритании Елизаветы II, были раскуплены за три секунды, сообщили СМИ.

«John Lewis сообщил, что распродал весь товар в наличии за три секунды, а большинство продавцов на eBay надеются продать востребованный коллекционный экземпляр как минимум по двойной цене», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

Куклы были проданы по 95 фунтов стерлингов (около 7 тыс. 630 рублей).

Кукла стала одним из последних сувениров к празднованию платинового юбилея правления британской королевы, который будет широко отмечаться в начале июня. Лицо куклы практически повторяет лицо монархини, а на ее наряд в виде платья цвета слоновой кости с голубой лентой похож на платья, которые ее величество предпочитает надевать для официальных фотографий. В качестве курьеза можно отметить, что вместо белых перчаток на руках куклы производители изготовили рукавицы.

Производитель кукол компания Mattel подтвердила, что лимитированная коллекция уже распродана в Великобритании, однако намекнула, что может поступить новая партия товара.

Ранее Букингемский дворец опубликовал письмо, в котором королева Великобритании Елизавета II накануне 70-летней годовщины вступления на престол поблагодарила общественность и свою семью за поддержку.