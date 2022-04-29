Пескова спросили о реакции Кремля на перепалку Соловьева и губернатора Куйвашева

В Кремле не следили за ситуацией с перепалкой телеведущего Владимира Соловьева и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, мы не следили, и, честно говоря, никак не хотели бы иметь какое-то к этому отношение или как-то это комментировать», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал Владимира Соловьева «следить за своим языком» после того, как телеведущий назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Глава региона также заявил журналисту, что теперь горожане «будут его ждать», чтобы «ответить на обвинения».

О Екатеринбурге Соловьев высказался в программе «Полный контакт» в эфире радиостанции «Вести ФМ» накануне. Гостем его передачи был полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. «У вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, скрывающихся теперь за границей», – сказал ведущий. По его мнению, у некоторых людей в головах «такой мусор, что прям чистить и чистить».

Комментируя обращение Куйвашева, Соловьев в четверг поинтересовался, не «забивает» ли ему губернатор «стрелку». «Это ты мне по понятиям что ли пытаешься предъявить? То есть я теперь должен говорить как с губернатором или «следить за базаром», «поганой метлой»? Это что вот сейчас было – «следить за языком»? То есть это ты стрелку что ли забиваешь, губернатор? Это что, уралмашевское прошлое сказывается? Не завода, а преступных группировок бандитских. «За языком следить»? Это у нас теперь государственный муж? А, может, еще присоединиться Куйвашеву к тем, которые меня грохнуть пытались?» – возмутился телеведущий.