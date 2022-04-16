Роспотребнадзор снял ограничения на ввоз перцев и апельсинов из Турции

Роспотребнадзор постановил отменить ограничения на ввоз в Россию из Турции перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов, сообщили в ведомстве.

«По результатам тщательной проработки с турецкой стороной вопросов обеспечения поставок качественной и безопасной плодоовощной продукции на российский рынок Роспотребнадзор принял решение о снятии ограничений на ввоз в Россию перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов производства Турецкой Республики», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Как отметили в ведомстве, удалось добиться усиления контроля за содержанием пестицидов в продуктах как со стороны Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, так и со стороны производителей и экспортеров продукции.

«Основанием для принятия решения о снятии ограничений стали результаты выездной инспекционной проверки центров производства и экспорта плодоовощной продукции, в ходе которой специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы продукции для лабораторных исследований. По итогам анализа проб превышений максимально допустимых уровней содержания вредных веществ не выявлено», – рассказали в Роспотребнадзоре.

В Роспотребнадзоре добавили, что снятие ограничений обеспечит доступ безопасных фруктов и овощей на российский рынок и послужит расширению ассортимента качественной плодоовощной продукции на российских прилавках.

С ноября 2021 года Роспотребнадзор приостановил ввоз перца и гранатов из Турции, с декабря – винограда, также приостановлен ввоз перца из Ирана. В ведомстве сообщали, что в октябре-декабре выявил шесть видов сельхозпродукции 33 производителей из Турции и Ирана, содержащей остаточные количества 12 пестицидов, при этом 10 из них запрещены для применения в России.

Также в ноябре сообщалось, что Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию лимонов производства турецкой компании «Gonder soguk hava depolama hizmetleri ve tarim urunlegi» в связи с выявленным превышением допустимого уровня пестицидов. В октябре Россия приостановила ввоз мандаринов из Турции.