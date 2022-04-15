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В Россию по программе переселения переехали порядка 16 тыс. человек в 2022 году
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Около 16 тыс. граждан приехали в Россию по государственной программе переселения соотечественников за первые три месяца 2022 года, сообщили в МВД.
В ведомстве сообщили, что «в первом квартале 2022 года около 27 тыс. соотечественников изъявили желание переселиться в Россию на постоянное место жительства, прибыло около 16 тыс. человек», передает РИА «Новости».
Большинство переселенцев – граждане Казахстана, Таджикистана, Армении, Узбекистана, Молдавии, Киргизии, Азербайджана и Украины.
Участникам программы компенсируют расходы на переезд к будущему месту проживания, выплачивают подъемные. Они также освобождены от уплаты таможенных платежей при ввозе товаров личного пользования, включая автомобили.
Кроме того, переселенцы могут работать без получения патента или разрешения. Также для таких граждан с первого дня их пребывания в стране установлена 13-процентная ставка налога на доходы физических лиц.
Госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, была утверждена указом президента от 22 июня 2006 года. Она предназначена оказавшихся после распада СССР за пределами России и желающих переехать в Россию.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал модернизировать программу переселения соотечественников.
Путин: Спецоперация на Украине идет по плану
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Специальная военная операция России на Украине идет по плану, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме Восточный в Амурской области.
«Ход специальной военной операции идет по плану», – приводит его слова ТАСС.
«Я часто слышу вопросы, а можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий, а интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями», – подчеркнул глава государства.
По его словам, задача России – достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери. «И мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом», – сказал Путин.
Он добавил, что «действия в определенных регионах Украины были связаны только с тем, чтобы сковать силы, нанести удар и разрушить военную инфраструктуру».
«Я смотрю внимательно за дискуссией в обществе, мы ничего не должны закрывать от общественности. Должны освещать эту боевую работу объективно», – заявил президент.
«Прежде всего, хотел бы выразить слова благодарности российским солдатам и офицерам, воинам России за тот героизм, мужество, которые они проявляют в деле служения нашему Отечеству. Выполняя сложные, опасные задачи в Донбассе и на Украине, наши военнослужащие защищают интересы России, защищают Россию», – подчеркнул глава государства.
«Я до начала операции говорил, что столкновение с теми силами, которые с детства воспитывались Западом на Украине, столкновение с крайними националистами, неонацистами на Украине неизбежно, это только вопрос времени. Они готовятся и ждут своего часа. А мы, как я тогда говорил, не позволим им этого сделать. В этом логика наших действий», – сказал Путин.
Ранее президент заявил, что цель военной специальной операции – помощь людям в Донбассе, Россия вынуждена была пойти на такой шаг.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Лукашенко: Запад мог нанести удар по России, если бы она опоздала со спецоперацией
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Если бы Россия начала военную операцию позднее, по ней нанесли бы «сокрушительный удар», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области.
«Если бы только с военной операцией Россия хоть чуть-чуть запоздала, то по территории России готовились нанести, как они считали, «сокрушительный удар» по соседним областям», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин заявил, что цель военной специальной операции – помощь людям в Донбассе, Россия вынуждена была пойти на такой шаг.
Лукашенко отметил, что настолько опасных моментов во взаимоотношениях Белоруссии и России с Западом еще не было, но столкновения было не избежать, это был вопрос времени.
В феврале в Госдуме заявили, что президент Владимир Путин начал спецоперацию на Украине за сутки до того дня, когда должно было начаться вторжение украинской армии в республики Донбасса.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Глава Белгородской области сообщил о втором обстреле за сутки со стороны ВСУ
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ВС Украины обстреляли еще одно село в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Был обстрел со стороны Украины нашего села Журавлевка. Есть повреждения жилых домов, социальных объектов. Информации о жертвах и пострадавших нет», – написал Гладков в Telegram.
Он добавил, что в данном селе уже был объявлен режим ЧС, люди вывезены за его пределы.
Позднее он привел информацию об одном пострадавшем. «К сожалению, в Журавлевке есть пострадавший. Это местный житель тридцати семи лет. Он получил легкое осколочное ранение в предплечье. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», – пояснил губернатор.
Ранее Гладков сообщил, что село Сподарюшино в Грайворонском округе в приграничном районе Белгородской области подверглось обстрелу со стороны ВС Украины. Жертв и пострадавших нет.
Во вторник он также сообщил, что в Шебекинском районе, который граничит с Украиной, повредили железнодорожные пути.
Кроме того, в четверг приграничный район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины: снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, повреждены жилые дома, восемь человек пострадали.
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Путин: Переговоры с Киевом вернулись в тупиковую ситуацию
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Киев, отойдя от достигнутых на переговорах России и Украины в Стамбуле договоренностей, вернул этот процесс в тупиковую ситуацию, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Вышли на определенный уровень договоренностей в Стамбуле, которые заключались в том, что гарантии безопасности для Украины, а украинская сторона выговаривает себе очень жесткие гарантии безопасности, не будут распространяться на территорию Крыма, Севастополя и Донбасса. Затем, как вы видели, последовали наши действия по созданию условий для продолжения договорного процесса. Вместо этого мы столкнулись с провокацией в Буче, и, что самое главное, украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле», – цитирует его ТАСС.
Путин подчеркнул, что теперь уже требования безопасности – это одно, а вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договоренностей. «То есть опять вернулись в тупиковую для себя и для всех нас ситуацию», – отметил он.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что Россия готова прекратить специальную военную операцию на Украине, если президент Владимир Зеленский согласится на выдвинутые на российско-украинских переговорах условия.
Напомним, 29 марта в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН, а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
В Херсоне на Аллее Славы зажгли Вечный огонь
В освобожденном городе Херсоне на Аллее Славы Героев Великой Отечественной войны зажгли Вечный огонь.
Об этом передает RT в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что флаги России подняли над зданием администрации города Херсона и административным строением напротив, а на площади убрали портреты «небесной сотни».
Минобороны: ПВО России сбили два украинских беспилотника под Николаевом
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Российские комплексы ПВО сбили два украинских беспилотника в Николаевской области на юге Украины, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата над населенными пунктами Очаков и Николаев», – цитирует его РИА «Новости».
Конашенков добавил, что оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила за день 38 военных объектов Украины.«Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 38 военных объектов Украины. Среди них склад боеприпасов Тошковка в Луганской области, а также восемь районов сосредоточения украинской боевой техники в населенных пунктах Глазуновка, Пятигорское и Пришиб Харьковской области», – отметил он, передает ТАСС.
Ранее Конашенков сообщил, что средства противовоздушной обороны ВКС России сбили в воздухе два украинских беспилотника в районе Бердянска и Мелитополя, всего за время операции уничтожены 443 беспилотника и 130 самолетов.
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Песков: Фото с якобы задержанным Медведчуком нужно проверять
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что фото с якобы задержанным Медведчуком нужно проверять в связи с большим количеством фейков.
«По Медведчуку – я видел. Я ничего не могу сказать, насколько это соответствует действительности», – приводит его слова ТАСС.
Песков считает, что сейчас было бы неправильно что-то говорить на эту тему без каких-либо подтверждений. «Все-таки такое количество фейков сейчас идет из Украины, и такое количество фейков – профессионально или непрофессионально – генерится на Украине с помощью различных помощников из международных пиар-агентств в том числе, что брать сразу это за истину в первой инстанции было бы неверно», – добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
После обстрела в Брянской области получили повреждения около 100 домов
Порядка 100 домов получили ущерб различной степени после обстрела поселка Климово в Брянской области, два из них сгорели полностью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия 24».
«Был нанесен удар. <…> Нанесли удар по поселку городского типа, это районный центр Климово, туда прилетело девять снарядов. Они знали куда стреляли, и знали, что стреляли по жилому сектору, по жилым домам. Два дома сгорели полностью, порядка ста домам нанесен ущерб различной степени тяжести», – цитирует его ТАСС.
Напомним, что в четверг приграничный район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины: снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, повреждены жилые дома, семь человек пострадали.
В СК России заявили, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок в Брянской области с использованием вертолетов, произвели не менее шести авиаударов. После обстрела ВСУ занятия в школах приграничного района в Брянской области отменили.
Позже стало известно, что состояние двоих из восьми пострадавших в результате обстрела Климовского района Брянской области оценивается как тяжелое, беременная женщина и ребенок переведены в областную больницу.
Лукашенко прокомментировал возможность включения Белоруссии в состав России
Главы России и Белоруссии «не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами», заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя разговоры о возможном включении Белоруссии в состав России.
«Вот якобы Беларусь включат в состав России. Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее президент республики заявил, что Белоруссия останется рядом с Россией в любой ситуации.
Напомним, США ввели санкции против 120 юридических лиц из России и Белоруссии. В конце марта главы МИД РФ и Белоруссии условились наращивать плотную координацию во внешней политике, включая противодействие санкционному давлению западных стран.
Кроме того, 12 марта президенты России и Белоруссии на переговорах в Москве концептуально согласовали взаимную поддержку в условиях санкций.
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Путин: Все двери и окна для России никому захлопнуть не удастся
Сотрудничая с высокотехнологичными странами, Россия «подсела» на чужие технологии и перестала развивать свои компетенции, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Конечно, мы заинтересованы в сотрудничестве с высокотехнологичными экономиками. Но в чем проблема? В ходе этого сотрудничества мы «подсели» на чужие технологии и чужие высокотехнологичные продукты, перестали развивать свои компетенции и свои инженерные школы на определенных направлениях. А в рамках системы, которая сложилась и до сих пор еще действует в мировой экономике, оказывается, возможны действия и шаги вне правил, о которых публично говорят», – цитирует его ТАСС.
Он признал, что «сложности неизбежны, но есть и открывающееся окно возможностей». «Оно заключается в том, что мы вынуждены будем развивать свои компетенции, свою науку, и на этой базе двигаться вперед, конечно, имея в виду и достижения стран. Все двери и все окна никому захлопнуть не удастся», – заявил Путин.
В качестве примера глава государства привел реализацию проекта отечественного самолета МС-21. «Как только мы с этим высокотехнологичным продуктом продвинулись вперед, причем самостоятельно, сразу же – шлеп! – и закрыли нам композитные материалы. Без всяких оснований, только чтобы затормозить, и чтобы наш продукт не вышел быстрее «Боинга» на рынок. Вот и все правила», – констатировал президент.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что самолет МС-21 будет производиться полностью из российских комплектующих уже через два-три года.
Депутат: Правительству в условиях санкций удалось остановить рост цен
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За последний месяц правительство утвердило более двух с половиной сотен инициатив по поддержке экономики, благодаря чему удалось избежать шоковых последствий западных санкций, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Станислав Наумов. В среду первый вице-премьер Андрей Белоусов в рамках правительственного часа проинформировал сенаторов о действиях правительства по преодолению последствий санкций.
«Первый зампред правительства Андрей Белоусов – один из самых успешных антикризисных менеджеров в команде премьера Михаила Мишустина. Его инициативы уже не раз доказали свою эффективность»,– напомнил замглавы комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. По его словам, за последний месяц правительство утвердило более двух с половиной сотен инициатив по поддержке экономики, благодаря чему удалось избежать шоковых последствий.
«Речь идет, как о локальных, «точечных» мерах поддержки (например о создании 1,5 тысяч новых рабочих мест для молодых предпринимателей в региональных технопарках), так и о масштабных решениях – например о сохранении 750 тысяч существующих рабочих мест в областных центрах», – указал депутат. Собеседник особо отметил меры государства по помощи малому и среднему бизнесу – снижение финансовой нагрузки на предпринимателей, облегчение регуляторных правил.
При этом для правительства сдерживание роста цен «важнее мер по формированию комфортного финансового климата», считает зампред комитета ГД по экономической политике. «Белоусов зафиксировал еженедельный темп снижения цен на социальные группы товаров, – указал парламентарий. – Это хороший сигнал потребительскому рынку. В магазинах мы не видим ежедневно меняющихся ценников. Товары возвращаются на полки торговых сетей».
«Кроме того, мне понравилась готовность первого вице-премьера Белоусова рассматривать предложения депутатов об адресной продовольственной помощи пенсионерам, многодетным семьям и тем людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации», – рассказал депутат Наумов. «Ближайшие меры правительства должны быть направлены на обеспечение людей медикаментами, на лекарственную безопасность России», – добавил собеседник.
Вы почувствовали на себе влияние антироссийских санкций Запада?
Наумов согласился с оценкой, которую дал Белоусов – Запад фактически пытается установить блокаду России. «Но и в этих условиях Россия продолжает оставаться участником самых важных международных экономических отношений, – отметил депутат. – Количество контактов будет расти. Поэтому важно, чтобы отечественное законодательство при всей своей «антисанкционности» не становилось менее понятным для наших зарубежных партнеров. И самое важное – должно быть максимально комфортно российским хозяйственникам, предпринимателям», – подытожил депутат.
В среду первый замглавы правительства Андрей Белоусов в рамках правительственном часа в Совете Федерации сообщил, что правительство может выделить на поддержку экономики до 8 трлн рублей без угрозы разгона инфляции. По словам первого вице-премьера, рынок труда пока не пострадал из-за санкций. «Один из главных на сегодня рисков – просадка экономики из-за логистических ограничений, с одной стороны, и недостатка ликвидности, с другой. Данные опросов руководителей системообразующих предприятий показывают, что эта просадка уже началась, хотя она пока практически не затронула рынок труда», – сказал он.
Белоусов также акцентировал внимание сенаторов на мерах социальной поддержки россиян в сложный период. Правительство разрабатывает меры денежной компенсации для пенсионеров, малообеспеченных граждан и семей с детьми для максимального снижения последствий скачка инфляции. Чиновник пояснил, что в первые три недели после введения санкций цены на потребительские товары росли в среднем на 2% в неделю. Однако после этого рост стал замедляться, составив на последней отчетной неделе 0,66%.
Российские журналисты попали под обстрел ВСУ под Луганском
Журналисты из России и Луганской народной республики (ЛНР) попали под обстрел со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке городского типа Фрунзе, сообщили в Народной милиции ЛНР.
«Во время фиксации последствий обстрела со стороны ВСУ в поселке Фрунзе под артиллерийский обстрел попала группа журналистов», – приводит заявление ведомства ТАСС со ссылкой на Луганскинформцентр.
Ранее сообщалось, что группа российских журналистов попала под огонь украинских РСЗО «Град» во время съемок репортажа на освобожденной от ВСУ территории на юге ДНР в поселке Пищевик (около 20 километров от Мариуполя).
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Минобороны: ВС России уничтожили 132 военных объекта Украины
Российские ракетные войска и артиллерия за день поразили 132 военных объекта Украины, из них восемь пунктов управления, четыре артиллерийских батареи и склад боеприпасов, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Ракетными войсками и артиллерией поражены 132 объекта, в том числе: восемь пунктов управления, 110 опорных пунктов и районов скопления живой силы, четыре артиллерийских батареи, склад боеприпасов», – цитирует Конашенкова ТАСС.
Он добавил, что ВС России с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 131 самолет, 104 вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотных летательных аппаратов, 2188 танков и других боевых бронированных машин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 957 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2088 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее Конашенков сообщил, что за ночь высокоточным оружием уничтожены 12 военных объектов Украины, среди них на аэродроме Днепр поражены истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотник «Байрактар».
В четверг утром сообщалось, что российские ударные вертолеты Ка-52 уничтожили все намеченные цели бронетехники вооруженных сил Украины.
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В Москве начался запуск инструментов для развития связей в сфере импортозамещения
В Москве для развития деловых связей в сфере импортозамещения начнут применять новые инструменты, которые помогут бизнесу наладить выпуск продукции и найти поставщиков, сообщила депутат Мосгордумы Людмила Гусева.
«Столичная экономика адаптируется к новым реалиям работы в условиях внешнего давления, и помочь предпринимателям наладить новые деловые связи, создать площадки для эффективной кооперации, дать новые инструменты для того, чтобы импортозамещающая продукция выпускалась без задержек и промедлений, – это важная работа, которая ведется на уровне города. Одной из площадок, которые помогут отладить выпуск товаров, оборудования, обмен информацией, станет центр компетенций при особой экономической зоне «Технополис «Москва», – передает «Вечерняя Москва» ее слова.
Гусева добавила, что на площадке технополиса «Москва» на сегодняшний день работает свыше 200 компаний, выпускающих важные для экономики товары. По ее словам, высококвалифицированные специалисты компаний ОЭЗ совместными усилиями помогут обеспечить производство сырьем, оборудованием, а также проработать новые логистические цепочки.
Депутат отметила, что уже 12 компаний выразили желание принять участие в работе центра компетенций. Кроме того, к работе привлекут ученых, которых поддержит научно-технический совет технополиса, при этом в настоящее время ряд предприятий пересматривает планы на ближайшие три года.
«Информационная работа на площадках поможет построить эти планы с учетом потребностей отраслей, возможностей сбыта, скоординировать перспективы с учетом меняющегося спроса, особенно в сфере госзаказа», – подчеркнула она.
Резюмируя, Гусева добавила, что в центре компетенций особое внимание уделят работе с городскими заказчиками столицы. По ее словам, этот процесс будет влиять на стабильную работу всех систем города: социальной, транспортной, а также коммунального хозяйства. Так, благодаря совместной работе на новой площадке предприятия можно будет оперативно информировать об антикризисных мерах.
Тем временем экономическая ситуация в мире из-за антироссийских санкций представляет собой сложную картину. Эксперт газеты ВЗГЛЯД заявил, что Запад замерзнет, оголодает и обнищает от антироссийских санкций.
Так, в Германии назвали антироссийские санкции экономическим самоубийством. В публикации издания Compact говорится, что антироссийская санкционная политика приведет Германию к краху во всех сферах экономики – наращивание госдолга, оказание военной помощи Украине, а также возможный отказ от российского природного газа идут вразрез с интересами Германии.
Прогнозирует голод на Ближнем Востоке и в Африке доцент института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев в связи с тем, что антироссийские санкции могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна.
Британская компания Octopus Energy приступила к раздаче одеял с электрообогревом испытывающим финансовые трудности клиентам, чтобы помочь им пережить резкий рост цен на отопление. А президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном введении карточек на продукты питания.
Также известно, что 35% американцев экономят на продуктах и бытовых товарах из-за рекордной инфляции и взлета топливных цен. Байден же открыто призывает готовиться к дефициту товаров.
Более того, Международное энергетическое агентство (IEA) советует всем жителям коллективного Запада три раза в неделю работать на дому, отказаться от командировок, ездить на ночных поездах вместо самолетов, использовать общественный транспорт и отказаться от личных автомашин.
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Первый в 2022 году форум «Сообщество» открылся в Новосибирске
В Новосибирске стартовал первый в 2022 году региональный форум Общественной палаты России «Сообщество». Форум будет посвящен теме «Стабильность и защита. Векторы новой социально-экономической политики».
В рамках 11 тематических блоков участники форума рассмотрят вопросы социальной помощи гражданам России и беженцам Донбасса, развития импортозамещения, патриотического воспитания молодежи. Эксперты затронут тему общего образования как основы экономической и социальной устойчивости России, проблему формирования национальной системы оценки эффективности научных исследований и разработок, сообщается на сайте РАПСИ.
Как уточнили в пресс-службе, в рамках блока «Инфраструктура для жизни» речь пойдет об энергоэффективном капитальном ремонте и кадровом обеспечении отрасли строительства. Кроме того, для граждан пройдет мастер-класс по управлению домом и расходами на содержание и коммунальные ресурсы.
Отмечается, что вопросы развития транспортного комплекса и местного самоуправления будут рассмотрены в блоке «Родные места», а блок «Поддержка молодых специалистов» будет посвящен исследованию регионального опыта формирования местных сообществ.
Также участников первого дня форума ждет форсайт-сессия «Демография и семейная политика – 2030», обсуждение роли женщин в формировании безопасного будущего, анализ вопроса сохранения и укрепления единства нации и поиск ресурсов для развития регионов.
Двухдневный форум «Сообщество» в Новосибирске откроет форумную кампанию Общественной палаты РФ в текущем году. Региональные форумы также пройдут в Казани, Липецке, Петрозаводске. По традиции завершающий форум, на котором эксперты подведут итоги года, пройдет в Москве в начале ноября.
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