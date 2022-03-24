Политолог: Врио главы Владимирской области назвал мешающие развитию региона проблемы

Проблемы энергетической недостаточности Владимирской области должны решаться системно, иначе это приведет к замедлению развития экономики региона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Куртов. Ранее врио главы Владимирской области Александр Авдеев выступил с отчетом перед Заксобранием, где назвал главные проблемы региона.

«Владимирская область сложная и не передовая в смысле пополнения бюджета, поэтому эффективность менеджмента региональных властей и будет определять качество жизни владимирцев. На это врио губернатора Александр Авдеев и обратил внимание в своем выступлении», ­– пояснил вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. Собеседник напомнил, что Авдеев – выпускник Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана, что предполагает системный и аналитический подход к управлению, в том числе – регионом.

«Кроме того, Авдеев отдельно выделил проблему близких к Москве регионов – «вымывание» трудовых ресурсов. Отсюда и стагнация в развитии социальной и коммунальной инфраструктуры», – пояснил политолог. Еще одной проблемой, обозначенной Авдеевым, является энергетическая недостаточность области, отметил эксперт. «Если эта проблема не будет системно решаться, то будет тормозить очень многие инициативы в регионе», – добавил аналитик.

В четверг врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев выступил на заседании Законодательного собрания региона с докладом «Об основных итогах социально-экономического развития Владимирской области в 2021 году и задачах на среднесрочную перспективу», сообщает обладминистрация.

Он заявил, что в регионе спрос на рабочие кадры превышает предложение в четыре раза. «У наших предпринимателей есть большая потребность в рабочих кадрах. Куда бы я ни приехал во время моих рабочих поездок по области, а я посетил предприятия практически во всех районах: Кольчугинский Электрокабель, Гусар, Русклимат, Автоприбор, Вояж, сельхозпредприятия и много других, везде говорят: нам бы еще 50 человек, еще бы 100 человек трудоустроить», – посетовал Авдееев.

Врио главы региона указал и на дефицит электроэнергии как на сдерживающий фактор развития экономики региона. «Электрических мощностей не хватает для развития промышленности в Муроме, Покрове, Вязниках, Доброграде и других территориях. Общий дефицит не менее 100 мегаватт. Поэтому ключевая задача на ближайшее время – строительство подстанций в точках, которые потом приведут к росту инвестиций в регион, к увеличению количества занятых и росту производства продукции», – отметил Авдеев.