В России подготовили мероприятия по случаю Дню работника культуры

Получившие поддержку Президентского фонда культурных инициатив проекты подготовили мероприятия ко Дню работника культуры, они проводятся во многих российских регионах.

В Петербурге в джаз-клубе The Hat состоится отборочный тур фестиваля «Джаз-детям». К участию приглашаются вокалисты, инструменталисты, солисты, ансамбли и бэнды. Также в северной столице 26 марта пройдет занятие «Адаптация музейных текстов для глухих экскурсоводов», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В Курске с 24 по 27 марта состоится финальный этап проекта Фестиваля хореографического искусства «Карагод талантов – хоровод дружбы: традиции и современность». Для участия в город приедут коллективы из Московской, Тульской, Калужской, Костромской, Брянской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Ярославской, Сахалинской, Курской областей, Республики Адыгея.

В Москве, Уфе и Казани проходят мероприятия международного культурного проекта «Нуреевские сезоны», посвященного известному отечественному артисту балета и хореографу Рудольфу Нурееву. 23 марта состоится торжественное открытие киномарафона в Казани. Центральным событием станет ретро-премьера итальянского фильма «Венеция, Карнавал, Любовь».

Он никогда не демонстрировался в России, как и выставка с неизвестными ранее фотографиями Нуреева фотохудожника Грациано Аричи (Франция). Мероприятия будут бесплатными, открытыми для всех желающих.

В Архангельской области с 21 по 27 марта в киноклубах, домах культуры, библиотеках, музеях бесплатно покажут 22 фильма фестиваля ARCTIC OPEN. Среди них документальные, полнометражные и короткометражные игровые работы. Все киноленты разделены на несколько программ, чтобы зрителю было удобно сориентироваться – фильмы об Арктике, документальные картины о быте и жизни на Севере и для семейного просмотра. 24 марта состоится показ короткометражных работ.

В Ульяновске авторы проекта «мультимедийная мастерская «Творчески о важном» подготовят фильм о симбирянке, благотворительнице, символичной фигуре в Симбирске конца 19-начале 20 веков Екатерине Перси-Френч, последней представительнице рода Киндяковых. 22 марта они покажут процесс создания картины, приуроченной к Международному женскому дню и Дню работников культуры.

В рамках новгородского проекта «Берестяные письма в будущее. XXI век. Великое слово русских писателей» создается коллекция литературных цитат Толстого, Достоевского, Лермонтова и Чехова на уникальной фарфоровой посуде с берестой. Их производство возможно увидеть на Дулевском фарфоровом заводе (Московская область). Кроме того, совместно с музеями-заповедниками идет отбор цитат для коллекции. Авторами проекта проводится опрос, в результате которого выберут 10 главных фраз от каждого писателя, которые украсят новые кружки. В День работника культуры подведут итоги, а проголосовавшие смогут поучаствовать в розыгрыше предметов коллекции посуды.