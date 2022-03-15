«АльфаСтрахование» начала отказываться ремонтировать машины после ДТП

Страховая группа «АльфаСтрахование» начала отказывать клиентам в ремонте застрахованных по ОСАГО автомобилей, пострадавших в ДТП. Отказы происходят на фоне жалоб представителей «АльфаСтрахование» на автосервисы, которые поднимают расценки на ремонт автомобилей.

В конце прошлой недели директор департамента андеррайтинга автострахования «АльфаСтрахование» Илья Григорьев сообщил РИА «Новости», что в компанию поступают уведомления от сервисов об увеличении расценок на ремонт автомобилей до 50%. Страховщик ведет переговоры с партнерами о возможностях более плавного реагирования на изменения курса, так как повышение стоимости ремонта неминуемо повлечет за собой рост стоимости полисов автострахования.

В то же время анализ размещенных на сайте «Агентства страховых новостей» жалоб автовладельцев показал, что с начала марта стала появляться сообщения об отказе «АльфаСтрахования» проводить ремонт застрахованных автомобилей.

Страховая группа «принуждает получить возмещение ущерба деньгами, а не ремонтом», сообщает на сайте АСН автовладелец машины, пострадавшей в ДТП в феврале этого года. Клиент страховой компании после осмотра и составления акта указал, что предпочитает получить направление на ремонт, а не денежные средства. Тем не менее, сотрудник страховщика стал настаивать на замене ремонта денежной компенсацией, «отказывая в направлении на ремонт, ссылаясь на некое внутреннее распоряжение компании «АльфаСтрахование», запрещающее в настоящее время направлять машины на ремонт. Прислать мне это распоряжение специалист отказался», говорится в заявлении автовладельца.

«Специалист заявил, что в любом случае отправит деньги, и если я не пришлю свои реквизиты, это будет сделано через систему «Контакт», и мне «будет сложнее ходить и получать эти деньги», – добавляет клиент «АльфаСтрахования».

«Сотрудник компании в ультимативной форме вынуждал меня пойти на заведомо невыгодные для меня условия, давя на то, что в противном случае меня ждут дополнительные трудности, – заявил владелец пострадавшей машины газете ВЗГЛЯД. – При этом очевидно, что расчет ущерба велся по старым ценам. И если страховщик считает, что машину можно отремонтировать на эти деньги, он должен сам этим заняться, как то предусматривает федеральный закон №40 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

В ответ на негативный отзыв на сайте АСН представитель страховщика продолжил настаивать на отказе компании от ремонта. Однако причина отказа была названа иной, нежели внутренние распоряжения погашать ущерб только деньгами. Руководитель Службы контроля качества сервиса АО «АльфаСтрахование» Денис Квятковский сообщил, что у «страховщика отсутствуют договорные отношения со СТОА, которые могли бы осуществить ремонтно-восстановительные работы Вашего транспортного средства».

На сайте страховой компании вообще не указаны станции техобслуживания, с которыми работает «АльфаСтрахование». Квятковский 9 марта утверждал, что «в данный момент договоры со СТОА находятся на стадии переоформления. После завершения данной процедуры список будет доступен на официальном сайте компании», однако страница с этими данными на сайте страховщика 14 марта все еще выдавала ошибку.

«Если потерпевший не согласится на возмещение ремонта деньгами, то страховщик обязан организовать ремонт за свой счет. Если он этого не сделает, то потерпевший может взыскать со страховщика стоимость ремонта с процентами и штрафами по закону «О защите прав потребителей», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Более того, адвокат поясняет, что взыскиваться со страховщика будет сумма, учитывающая стоимость новых запчастей. Также он обращает внимание, что если ремонт автомобиля уже согласован, страховщик обязан его осуществить в течение 30 дней и никаких причин для увеличения срока ремонта нет, если, конечно, потерпевший добровольно его не согласует. Поэтому даже простоя автомобиля в сервисе из-за якобы отсутствия нужных деталей быть не может».