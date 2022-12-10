Захарова сыронизировала по поводу заявления Германии о попытке путча

Спикер МИД Захарова едко прокомментировала заявления Германии о предотвращении госпереворота

Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично прокомментировала заявления Германии о том, что задержанная россиянка участвовала в попытке свергнуть бундестаг, предложив вспомнить фрагменты немецкой истории с предшествующими Олафу Шольцу политиками.

В своем Telegram-канале она подметила, что 25 исторических реконструкторов могли свергнуть демократию в центре Европы, однако республика выстояла.

«Словами не передать, как мы переживаем за основы конституционного строя в ФРГ, едва не павшей жертвой путча. Подумать только: «Опасные террористы», которые называют себя «гражданами Рейха» (включая, прости Господи, принца Рейсса) повержены», – написала она.

При этом Захарова задалась вопросом, к ответу на который призвала немецкое правительство. Так, она напомнила, что Йошка Фишер поддержал якобы «мирную смену власти» в результате «оранжевой революции» в 2005 году, Гидо Вестервелле встречался на Майдане с лидерами украинской оппозиции в 2013 году, а Франк-Вальтер Штайнмайер «вел переговоры с путчистами и узурпаторами» в те месяцы Евромайдана.

Дипломат рассуждает, были ли эти шаги прямой поддержкой того самого госпереворота, который недавно власти Германии «стремительно и жестко подавили».

При этом она добавила, что в Германии не наблюдалась смена политической парадигмы, так как люди у власти остались те же. В пример она привела Франк-Вальтера Штайнмайера, который сегодня говорит о «германской либеральной демократии, которая защитила себя», а сам поддерживал путчистов на Майдане.

«Если только его, как и Меркель, сейчас не подменили на дублеров», – сыронизировала Захарова.

В заключение, спикер МИД отметила, что в случае, если захват конституционных органов власти является попыткой переворота, то как минимум «три министра иностранных дел Германии прямо и политически поддерживали это», когда речь идет об Украине.

«Если нет, то о какой вообще попытке coup d'état (восстание, – прим. ВЗГЛЯД) можно говорить сейчас с этими...«рейхсбюргерами»? Это прямой вопрос, на который Берлин обязан ответить», – резюмировала она.

Накануне стало известно, что суд Германии выдал 23 ордера на арест подозреваемых в подготовке госпереворота, включая россиянку.

Напомним, в среду полиция Германии провела крупную операцию против правых экстремистов, планирующих штурмовать немецкий парламент.

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