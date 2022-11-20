Российские регионы в рамках шефской помощи посодействовали восстановлению ДНР и ЛНР

Московская, Владимирская, Амурская области и Минстрой России в рамках шефской помощи помогли в восстановлении ДНР и ЛНР. В рамках программы были отремонтированы школы, началось строительство очистных сооружений, закуплены автомобили скорой помощи.

Как рассказал глава правительства ДНР Виталий Хоценко в своем Telegram-канале, Московская область капитально отремонтировала школу в поселке Сартана в ДНР. Отремонтированы учебные классы, спортивный и актовый залы, пищеблок, столовая. Обновлена мебель и техника.

Заместитель председателя правительства ДНР Евгений Солнцев в своем Telegram-канале рассказал, что подрядчик Московской области строит в Тельмановском районе очистные сооружения, аналогов которых в ДНР пока нет.

«С помощью этого оборудования мы сможем повысить степень очистки стоков, и жители поселка Мирное будут получать кристально чистую воду. Работы начались в сентябре и к середине декабря должны быть завершены. И мы закроем вопрос соответствия воды в Мирном санитарно-эпидемиологическим нормам», – написал он.

Также в Telegram-канале Солнцев рассказал, что Амурская область восстанавливает школу № 5.

«Строители уже заменили кровлю, окна и освещение. Сейчас занимаются установкой новых дверей, отделкой потолков и откосов. В ближайшее время проверят состояние канализации и выполнят ее ремонт», – написал он.

В Telegram-канале «Владимирская Русь» рассказали, что в рамках шефской помощи городу Докучаевску (ДНР) администрация Владимирской области закупила для местной больницы автомобили скорой помощи, операционные столы, камеры для хранения стерильного инструмента и другое медицинское оборудование.

Кроме того, Владимирская область поможет больнице отремонтировать пищеблок и построить морг взамен разрушенного.

В Минтрансе России в Telegram-канале сообщили, что в Кировске ЛНР ремонтируют здание бассейна спортивной школы

«При координации Минстроя России в новых регионах, вошедших в состав РФ, продолжают восстанавливать и ремонтировать не только жилые дома, социальные объекты, коммунальную инфраструктуру, но и спортивные объекты», – сообщили в ведомстве.

Также сообщается, что В ДНР и ЛНР уже отремонтированы 16 спортивных школ и других спортивных объектов. До конца года в этих регионах восстановят еще 7 учреждений спортивной инфраструктуры.