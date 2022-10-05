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Учителем 2022 года России стал Дмитрий Лутовинов из Московской области
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Победителем конкурса «Учитель года России» стал учитель истории средней общеобразовательной школы № 16 городского округа Орехово-Зуево (Московская область) Дмитрий Лутовинов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Как заявила Голикова на награждении призеров конкурса, победитель всероссийского конкурса учитель года 2022 года – Лутовинов Дмитрий, передает ТАСС.
Как сообщали ранее в пресс-службе Минпросвещения, Лутовинов предложил интернет-площадку для свободного общения, контент которой проходил бы строгий контроль. Проект «Информационное поле под знаком «+» призван противостоять распространению ложной информации в сети Интернет.
«Завтра все разлетятся в свои регионы, я уверен, вернутся к своим детям в классы. Вот самое главное, наши ученики, вы для них уже лучшие», – обратился Лутовинов к коллегам со сцены. Он также поблагодарил за поддержку свою школу, ее директора, а также родных. Лутовинов посвятил свою победу бабушке, которая была учителем русского языка и литературы.
Конкурс «Учитель года России» проводится в этом году в 33-й раз. Ежегодно проект собирает более 100 тыс. учителей, формируя экспертное сообщество. В этом году заключительный федеральный этап состязания проходил в Тюмени.
Пять призеров конкурса станут советниками главы Минпросвещения РФ на общественных началах. Традиционно завершит программу конкурса концерт, посвященный Международному дню учителя, который пройдет в Государственном Кремлевском дворце.
Пугачева ответила ненавидящим ее «рабам» и «холопам»
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Народная артистка СССР Алла Пугачева, уехавшая из России вместе с детьми, впервые за долгое время высказалась в ответ на негативные сообщения в свой адрес.
По словам певицы, она «счастлива», что ее ненавидят те люди, которых она всегда терпеть не могла. Из чего Пугачева сделала вывод, что если бы она им нравилась, это значило бы, что она пела и жила зря.
«Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», – пишет Примадонна в своем Instagram* (признанная экстремистской и запрещенная в РФ соцсеть), передает РИА «Новости».
Ранее в СМИ появилась информация, что народная артистка СССР Алла Пугачева выставила на продажу свой элитный дом в Подмосковье за 1 млрд рублей. Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова отказалась комментировать информацию о том, что певица якобы выставила на продажу недвижимость в деревне Грязь.
По данным СМИ, Пугачева покинула территорию России без обратного билета. Сообщалось, что она отправилась из Москвы в Тель-Авив.
До этого Алла Пугачева попросила Минюст России вслед за мужем Максимом Галкиным признать ее иноагентом. Она заявила, что солидарна со своим супругом.
Депутат Госдумы Петр Толстой, комментируя обращение Пугачевой, заявил, что певица утратила связь с реальностью и ее место в историческом музее времен СССР. Депутат добавил, что и иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдет.
Сам Галкин после включения в список иностранных агентов заявил, что таковым себя не считает. Он заявил, что не вовлечен в политическую деятельность, а уже 28 лет занимается юмористическим жанром и будет продолжать это делать.
При этом юморист в последнее время неоднократно публично высказывал свою политическую позицию, критикуя политику России из-за рубежа.
Стремоусов: ВСУ оказались в огневом мешке в Херсонской области
Замглавы администрации региона рассказал о боестолкновениях в районе Дудчан
В Херсонской области сохраняется линия разграничения сторон в районе поселка Дудчаны, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Продвинувшиеся украинские военные остаются в огневом мешке, заявил Стремоусов в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
«Дудчаны, о которых все говорят, как раз находятся на линии разграничения», – добавил он.
Стремоусов пояснил, что сейчас находится в городе Бериславе на севере региона, от Берислава до Дудчан около 50 километров.
«Да, какая-то часть сел – продвинулись нацисты на 12 километров, там остановились, и на сегодняшний момент, в принципе, все стоит... Думаю, что это огневой мешок, в котором сейчас нацистов расстреливают», – указал замглавы администрации.
Ранее Стремоусов сообщал, что ВСУ остановлены у поселка Дудчаны на севере Херсонской области, они оказались в «огневом мешке».
Россия вызвала посла Казахстана из-за заявлений украинского дипломата
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Российская сторона рассчитывает, что Казахстан в скорейшие сроки окончательно вышлет украинского посла из страны, говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой. По этому поводу посол Казахстана был вызван на Смоленскую площадь.
На сайте МИД России говорится, что 21 августа посол Украины Петр Врублевский отличился бесчеловечными публичными призывами убивать как можно больше русских, преступив тем самым все рамки цивилизованного поведения, не говоря уже о дипломатической этике и грубейшем нарушении законов страны пребывания, предусматривающих ответственность за подрыв межнационального согласия.
В комментарии отмечается, что Россия рассчитывает на то, что казахстанская сторона, следуя не только духу союзнических отношений с Россией, но и букве собственного законодательства (статья 147 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает до 7 лет лишения свободы за разжигание национальной розни), не станет идти на поводу у неонацистского режима в Киеве и примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста.
Также отмечается, что посол Казахстана в России Ермек Кошербаев во вторник был вызван в МИД России, ему заявлено о неприемлемости ситуации с украинским послом в республике.
«К глубочайшему сожалению, заверения о том, что этот бандеровский эмиссар «никогда не вернется» в Астану, не выполнены. Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы «просто собрать вещи и забрать семью». Не таясь, он посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии. Ввиду вышеуказанных обстоятельств 4 октября в МИД России был вызван посол Республики Казахстан Ермек Кошербаев, которому было заявлено о категорической неприемлемости подобной ситуации», – говорится в заявлении Захаровой.
Ранее Врублевский заявил, что чем больше погибнет русских сейчас, «тем меньше придется убивать нашим детям». Следственный комитет России решил дать правовую оценку высказываниям Врублевского. Позже дипломат извинился за свои высказывания.
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Кононенко: К Пугачевой не должно возникать вопросов идеологического плана
Блогер Кононенко прокомментировал скандальные высказывания певицы про «рабов» и «холопов»
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«Мне немного жаль, что она все-таки не выдержала свое молчание, в которое погрузилась с 24 февраля. Женщина есть женщина, что поделаешь», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя пост в соцсетях певицы Аллы Пугачевой, адресованный ненавидящим ее «рабам» и «холопам».
Народная артистка СССР Алла Пугачева, которая ранее уехала из России вместе со своими детьми, в ответ на негативные сообщения в свой адрес написала пост в своих социальных сетях, где упоминает о том, что «счастлива» от того, что ее ненавидят те люди, которых она всегда терпеть не могла. «Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», – пишет певица в своем Instagram* (признанная экстремистской и запрещенная в РФ соцсеть).
«Алла Пугачева может позволить себе все что угодно, поскольку заслуги ее перед культурой нашей столь грандиозны, что надо прислушиваться к тому, что она говорит, а ни в коем случае не осуждать это. Хотя мне немного жаль, что она все-таки не выдержала свое молчание, в которое погрузилась с 24 февраля. Она очень долго молчала, ничего не говорила, а тут вдруг начала реагировать. Женщина есть женщина, что поделаешь», – говорит Кононенко.
Он подчеркивает, что если бы артистка продолжила молчать, то это было бы «эстетически завершенно». Более того, собеседник обращает внимание на то, что к фигурам такого рода не должно возникать никаких вопросов «идеологического плана».
«Я готов лишь говорить ей бесконечно спасибо за то, что она сделала, потому что ее даже сравнить не с кем в песенной культуре. Да и вообще, артистический труд неблагодарен и обвинять артиста вообще в чем-либо – это как котенка обижать. Если артист не нарушает действующего законодательства, то он в своем праве. Артисты ничем не хуже нас», – заключил журналист.
Ранее Пугачева в своих соцсетях обратилась к Минюсту России с просьбой добавить ее в список иноагентов вслед за супругом Максимом Галкиным (признан иноагентом).
Позже СМИ сообщили, что Пугачева выехала из России и направилась в Тель-Авив вместе со своими детьми. При этом у артистки не было обратного билета. Позже появилась информация о том, что Примадонна выставила на продажу свой элитный дом в Подмосковье за 1 млрд рублей, однако ее директор Елена Чупракова отказалась это комментировать.
Ракетным ударом по заводу «Мотор Сич» в Запорожье уничтожено 15 тонн боеприпасов и два украинских Ми-24
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Российские военные поразили производственные цеха ремонта авиационной техники на заводе «Мотор Сич», сообщили в Министерстве обороны России.
Ракетными ударами в районе города Запорожья уничтожены производственные цеха «Мотор Сич», уничтожено свыше 15 тонн боеприпасов, включая снаряды к американской РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Также уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ и два украинских боевых вертолета Ми-24.
Кроме того, на юго-западной окраине Днепропетровска ВКС России уничтожили штаб Воздушного командования «Восток» ВСУ. В районах Харькова, Краматорска и Никополя поражены пять пунктов управления ВСУ, 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника.
На Купянском направлении в районах населенных пунктов Двуречная, Петропавловка и Купянск Харьковской области ракетными ударами по районам сосредоточения подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ уничтожено до 100 военнослужащих, в том числе иностранных наемников, и 16 единиц военной техники.
«На Криворожском и Андреевском направлениях в результате ударов ВКС России по подразделениям 24-й механизированной, 17-й танковой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белая Криница, Архангельское, Любимовка и Золотая Балка уничтожено девять танков, 12 боевых машин пехоты, 20 автомобилей и до 250 военнослужащих», – указывается в сообщении.
У населенных пунктов Торское, Малиновка, Желанное в ДНР, Димитрово в Запорожской области и Шевченко в Николаевской области уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения. У поселка Часов Яр в ДНР уничтожен зенитный-ракетный комплекс «Бук-М1». Возле населенного пункта Александровка Днепропетровской области уничтожен радиолокатор зенитно-ракетного комплекса С-300.
«Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты: украинский Су-25 в районе населенного пункта Торецк ДНР и Су-24 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области. Средствами ПВО за сутки уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Николаевка Харьковской области, Урожайное, Степное, Запорожское ДНР, Пятихатки, Александровка, Каховка и Кошара Херсонской области», – добавили в министерстве.
В воздухе над населенными пунктами Новая Каховка и Чернобаевка Херсонской области уничтожены девять ракет РСЗО HIMARS. У деревни Ровеньки в ЛНР сбиты две баллистические ракеты «Точка-У».
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 312 самолетов, 157 вертолетов, 2145 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5336 танков и других боевых бронированных машин, 860 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3445 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6226 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
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Байден запретил США обменивать доллары на средства МВФ от России
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Глава американского государства Джо Байден запретил минфину США осуществлять транзакции по обмену специальных средств МВФ, которые есть у России и Белоруссии, на доллары, сообщила пресс-служба Белого дома.
Байден подписал закон, запрещающий такой обмен долларов на специальные права заимствования (SDR), которые являются расчетной единицей МВФ. Минфину США предписано добиваться от других стран отказа от конвертации SDR России и Белоруссии в твердую валюту, передает ТАСС.
Также минфин США должен дать указание американским представителям в МВФ, Всемирном банке и других подобных международных финансовых учреждениях препятствовать получению Москвой и Минском финансовой помощи, «кроме как для удовлетворения основных потребностей гражданского населения».
Действие инициативы истечет через пять лет после ее принятия либо через 30 дней после того, как президент США подтвердит Конгрессу, что правительства России и Белоруссии «прекратили дестабилизирующую деятельность в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины». Также Байден может отменить действие закона, если подтвердит, что это будет соответствовать национальным интересам США.
В августе в силу вступило распределение специальных прав заимствования среди стран – участниц МВФ на общую сумму 650 млрд долларов, которое было одобрено в начале августа. Россия получила около 17,5 млрд долларов. Минфин России сообщил, что полученные SDR станут частью государственных международных резервов.
Чтобы обменять SDR на твердую валюту, нужно заключить добровольное двустороннее соглашение с одной из стран о предоставлении валюты в обмен на SDR. Желающих обычно немного. Если никто не готов на такую операцию, то можно обратиться в МВФ для обмена. Но на практике этим механизмом никто не пользуется с 1987 года. Также страна – владелец SDR может договориться с другим членом МВФ и погасить свой долг или что-то оплатить этим активом.
Чаще всего SDR просто отправляют в резервы, что и сделала Россия. Это увеличит объем резервов и тем самым позволит косвенно увеличить бюджетные расходы по другим направлениям. Учет SDR в резервах также улучшит кредитоспособность России. При желании Россия может использовать SDR для помощи другим, более бедным государствам.
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Саудовская Аравия и Россия собрались сократить добычу нефти
Financial Times сообщила о планах Саудовской Аравии и России объявить о серьезных сокращениях добычи нефти
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На встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия, Россия и другие страны намерены объявить о серьезных сокращениях добычи нефти, чтобы поднять на нее цены, заявили источники. СМИ пишут, что это «разозлит США и поможет России».
Как пишет Financial Times, размер сокращения еще не согласовали, Эр-Рияд и Москва добиваются сокращения на 1–2 млн баррелей в день или более, рассматривается вариант поэтапного сокращения в течение нескольких месяцев. Эксперты ожидают ответных мер США, например, дополнительного выпуска нефти из стратегического резерва. Аналитики указывают, что США приходится иметь дело не со «старой Саудовской Аравией», сейчас королевство готово добиваться более высокой цены на нефть даже при угрозе ответной реакции со стороны США.
Издание пишет, что встреча в среду членов ОПЕК+ была спешно созвана в Вене. Аналитики называют встречу самой важной за последние годы. Источник сказал, что сокращения будут производиться за счет существующего производства, а не уровней квот, которые некоторые страны-члены ОПЕК+ не смогли выполнить. Такое сокращение, вероятно, окажет большое влияние на цены.
Напомним, Wall Street Journal заявила, что Евросоюз, вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа. Сейчас идет подготовка законопроекта, необходимого для реализации этой меры, его отложат до полной готовности всех стран G7.
Французов возмутило заявление премьер-министра страны о России
Читатели французской газеты Le Figaro подвергли критике премьер-министра страны Элизабет Борн после ее предложения «сделать цену войны невыносимой для России».
«Одно можно сказать наверняка, цена решений наших властей будет для французов более непосильной, чем для русских», – передает РИА «Новости» слова одного из пользователей.
Еще одни читатель предложил поговорить об этом «с ясной головой после зимы».
«Санкции, инициированные против России Урсулой фон дер Ляйен и Макроном, сделали жизнь французов невыносимой. Вот удастся ли Франции сделать противостояние на Украине невыносимым для России? Не уверен...» – поделился мнением другой комментатор.
Еще один комментатор заявил о молчании премьера, «когда армия США убивала арабов в Ираке, Ливии, Сирии». Он предложил снять санкции с России и купить газ, чтобы французская промышленность не погибла.
Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн, выступая перед Национальным собранием, заявила, что Париж намерен «сделать цену войны на Украине невыносимой для России».
Борн сообщала, что власти Франции ожидают, что цены на газ в стране в 2023 году вырастут в пять раз по сравнению с 2021 годом, на электричество – в 10 раз.
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Киев перебросил в район Кременной подготовленных в Восточной Европе наемников
Украина перебросила в район города Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) иностранных наемников, прошедших подготовку на тренировочных базах в Восточной Европе, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По словам Мирошника, концентрация вражеских сил в районе Кременной очень высокая. Возможность перебрасывать силы у Киева пока есть. По его словам, туда были стянуты наемники и силы, прошедшие подготовку на тренировочных базах в Восточной Европе. Происходило это все на протяжении последних недель, передает ТАСС.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские боевики пытаются прорвать линию обороны Луганской народной республики под городом Кременной. По словам офицера Андрея Марочко, обстановка в населенном пункте Кременная более-менее спокойная, контролируемая.
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Россия заявила протест из-за «неадекватного решения Японии»
Посол России в Токио Михаил Галузин выразил японской стороне протест в связи с «неадекватным и произвольным решением» объявить персоной нон грата консула российского генконсульства в Саппоро (префектура Хоккайдо).
Как говорится в публикации в Telegram-канале дипмиссии, эта позиция была доведена во вторник на встрече посла с первым замглавы МИД Японии Такэо Мори.
Кроме того, Галузин указал на беспочвенность проведения японской стороной параллелей между данным шагом и недавней высылкой из России консула генерального консульства Японии во Владивостоке, поскольку японский дипломат был задержан с поличным при попытке получить конфиденциальную информацию за деньги. Российский же дипломат никаких входящих в противоречие с его статусом действий не совершал, подчеркивается в сообщении.
Ранее во вторник правительство Японии приняло решение о высылке одного сотрудника генерального консульства России в Саппоро в ответ на высылку своего дипломата из Владивостока.
Напомним, 26 сентября ФСБ сообщила, что задержала во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори за сбор секретных сведений. Дипломат был задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае. Тацунори был объявлен в России персоной нон грата. Япония сочла неприемлемым задержание консула и потребовала от России извинений. Российская сторона также заявила Японии протест в связи с деятельностью ее дипломата во Владивостоке.
Газета ВЗГЛЯД писала, на чем ФСБ поймала неопытного японского консула.
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Газпром допустил прекращение поставок газа Молдавии
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Газпром оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября, сообщила российская компания.
Также компания оставляет за собой право на расторжение контракта в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию задолженности АО «Молдовагаз», говорится в сообщении в Telegram-канале Газпрома.
Также сообщается, что дальнейшие просьбы молдавской стороны, предполагающие изменения контрактных условий на поставки газа, будут оформляться только в виде дополнений к контракту.
Как также отметил Газпром, компания «Молдовагаз» на протяжении текущего года регулярно нарушала условия контракта в отношении срока оплаты за поставленный газ, а также неоднократно обращалась к Газпрому за смягчением контрактных обязательств.
Ранее газораспределительное предприятие «Молдовагаз» погасило текущую задолженность перед Газпромом.
До этого сообщалось, что «Молдовагаз» просит Газпром отсрочить до конца четвертого квартала срок оплаты авансовых платежей за август и сентябрь.
Напомним, национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике разрешило компании «Молдовагаз» поднять внутренние тарифы на голубое топливо. Однако глава «Молдовагаза» Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный национальным агентством, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов.
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Санду заявила о готовности отдать Украине на время земли Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявила о готовности передать Украине в пользование часть территорий страны на несколько лет.
По ее словам, разговор о передаче земель был в Киеве, обсуждался вопрос с селом Джурджулешты (село в Кагульском районе Молдавии, граничит с Румынией и Украиной – прим. ВЗГЛЯД).
Санду во время пранка, видео которого опубликовано в Telegram-канале блогеров Вована и Лексуса, отметила, что люди с Украины приезжали и смотрели территорию, которую Молдавия готова предоставить, пока решается юридический вопрос с портом в целом. Однако, по ее словам, она готова предоставить Украине землю в пользование на ближайшие несколько лет.
Тем не менее, продолжила она, после того как технические специалисты приехали и осмотрели территорию, дальнейшего ответа власти Молдавии не получили.
«Поэтому мне интересно, интересует ли вас еще данное предложение или вы уже нашли другие решения», – сказала Санду, обращаясь к «украинскому премьеру».
Ранее президент страны Майя Санду в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявила, что Молдавия может провести мобилизацию, «если русские подойдут близко к Одессе».
Администрация президента Молдавии в понедельник заявила, что видеозапись разговора Майи Санду с российскими пранкерами является фальсификацией.
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Венгрия похвасталась ограничением потолка цен на российскую нефть
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о ограничении потолка цен на российскую нефть по требованию Будапешта
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Будапешт добился от ЕС того, что потолок цен на российскую нефть не распространят на трубопроводные поставки и заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Как сообщил Сийярто, Венгрия добилась этого в результате упорного ведения переговоров на совете постпредов стран ЕС. Кроме того, по его словам, по инициативе Венгрии из санкций исключили атомную энергетику, то есть строительство АЭС «Пакш», передает РИА «Новости».
«Ни один институт, важный с точки зрения сотрудничества в области ядерных исследований и разработок, также не был внесен в санкционный список», – сказал он, добавив, что Венгрия собирается и в дальнейшем защищать свою энергобезопасность, выступая против вредящих стране санкций.
Напомним, Wall Street Journal заявила, что Евросоюз, вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа. Сейчас идет подготовка законопроекта, необходимого для реализации этой меры, его отложат до полной готовности всех стран G7. При этом Financial Times сообщила о планах Саудовской Аравии и России объявить о серьезных сокращениях добычи нефти.
Американский экономист обвинил США и Польшу в подрыве «Северных потоков»
Экономист Джеффри Сакс назвал США и Польшу причастными к диверсии на газопроводах Северный поток.
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Взрывы на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», вероятно, совершили США и Польша, чтобы добить европейскую экономику, сообщил агентству Bloomberg американский экономист Джеффри Сакс.
Сакс заявил, что Европа переживает очень резкий экономический спад, снижение уровня жизни усугубляется ростом цен, от перебоев с энергией европейская экономика страдает больше других.
«А теперь, чтобы добить ее окончательно, они разрушили «Северные потоки», – цитирует РИА «Новости» американского экономиста.
По его словам, есть сведения о том, что над районом ЧП кружили американские военные вертолеты, базирующиеся в Гданьске. Сакс также напомнил, об угрозах США «так или иначе» покончить с «Северным потоком».
Экономист отметил, что подобные вещи нельзя говорить на Западе. При этом его собеседники по всему миру убеждены в ответственности США за произошедшее, добавил он.
«Даже репортеры наших газет, которые занимаются этой темой, признавались мне в частном порядке: «Да, разумеется, это так, просто наши СМИ об этом помалкивают», – резюмировал эксперт.
Ранее экс-сенатор США Ричард Блэк заявил, что обвинять Россию в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» глупо, а вот у США мотивов сделать это больше, чем у кого-либо еще.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма. Как заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее западные спецслужбы уже подрывали трубопроводы.
Президент США Джо Байден заявил, что российская сторона якобы распространяет дезинформацию и ложь о случившемся. Он призвал не верить заявлениям руководства России.
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Немецкий политолог Рар: Протесты в Германии проходят не под пророссийскими лозунгами
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Основной лейтмотив протестов в Германии – требование решения социальных проблем внутри государства. Это не акции в поддержку России, несмотря на некоторые, на первый взгляд, пророссийские лозунги. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил немецкий политолог Александр Рар, комментируя массовые митинги в ФРГ.
«Протесты из-за резкого подорожания энергоресурсов и высокой инфляции разрастаются не только в Германии, но и по всей Европе. Однако говорить о потенциальном расколе общества пока рано», – сказал немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, вся Еврокомиссия, за исключением Венгрии, по-прежнему «призывает к солидарности и непрерывной поддержке Украины». «Но у Германии своя специфика. Дело в том, что в бывшей ГДР, где экономические связи с Россией до сих пор были очень серьезными, жители выступают за поиск путей сотрудничества с Москвой», – пояснил он.
Но на западе Германии, продолжает собеседник, население «видит в Москве главного агрессора». Это в первую очередь связано с укрепляющимися позициями партии «Зеленые». Вместе с тем Рар обращает внимание на то, что демонстрации проходят не под пророссийскими лозунгами, как может показаться на первый взгляд.
«Это касается и Германии, и Европы. Люди жестко требуют от своих правительств проявления большей заботы о страждущих, а также скорейшего решения их растущих социальных проблем», – заключил Рар.
Накануне в ряде городов на востоке Германии пришли демонстрации против политического курса Берлина. Манифестанты выражали недовольство инфляцией, мерами по борьбе с COVID-19 и политикой властей ФРГ в отношении России.
Так, в тюрингском городе Гера, по сведениям полиции, 10 тыс. человек вышли на улицы с требованием отменить санкции в отношении Москвы, принятые правительством ФРГ из-за ситуации на Украине. В этом шествии принял участие и глава фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ландтаге Тюрингии Бьерн Хеке, пишет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов). Контрдемонстрация противников «АдГ» собрала около 370 человек.
По сведениям полиции, на антиправительственные протесты в городе Веймаре, земельном округе Веймарер-Ланд и округе Заале-Хольцланд в Тюрингии вышли в общей сложности 4,2 тыс. демонстрантов. Кроме того, в городе Альтенбурге в той же федеральной земле 3,8 тыс. человек собрались на не заявленную заранее демонстрацию.
В федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания антиправительственные выступления прошли в 15 городах, в том числе Шверине, Висмаре и Людвигслюсте. Общее число их участников, по оценке полиции, составило 7 тыс. человек. Среди главных требований протестовавших значилась «доступная по цене политика в сфере энергетики», а также «политика, направленная на заключение мира вместо поставок вооружений на Украину». Кроме прочего, участники критиковали политику входящей в правительство партии «Союз-90»/«Зеленые», утверждая, что она привела в Германии к резкому росту цен и потере благосостояния.
В Дрездене протест против поставок вооружений на Украину и санкций в отношении России поддержали около 1,4 тыс. человек.
В саксонском Лейпциге, кроме прочего, состоялось шествие под лозунгом «Мир, свобода, самоопределение», а в столице федеральной земли Саксония-Анхальт Магдебурге утром 3 октября на центральные улицы вышли около 2,7 тыс. демонстрантов.
В городе Франкфурт-на-Одере в федеральной земле Бранденбург в протестах приняли участие около 2 тыс. человек, сообщает агентство dpa. На плакатах, которые несли в руках некоторые участники этого мероприятия, были такие лозунги, как «Только мир – это победа» и «Остановите разжигание войны и санкции в отношении России».
На этом фоне саксонский политик Франк Рихтер в колонке для Spiegel написал, что жители Восточной Германии поддерживают спецоперацию России на Украине, а «на улицах и площадях на Востоке нет недостатка в публичных демонстрациях сочувствия Москве». Автомобили с украинскими номерными знаками поцарапаны, нередко на них вырезают букву «Z».
По его словам, жители Востока не поддерживают санкции, введенные ЕС против Москвы, а наоборот, выступают за «германо-российскую дружбу», идея которой, по словам политика, напоминает сотрудничество между СССР и ГДР.
При этом такие настроения проявляются и на территории Западной Германии, но именно на территории бывшей социалистической республики они наиболее распространены, отметил Рихтер. По его мнению, это связано с историческими причинами – они чувствуют себя проигравшими в холодной войне наряду с русскими.
Он напомнил, что после объединения Германии бизнесмены с западной части страны, прикрываясь «братскими» чувствами, на самом деле провели экономическую экспансию на территорию бывшей ГДР. При этом объединение обернулось экономическими проблемами для многих жителей Востока, подчеркнул Рихтер.
Вместе с тем политолог Александр Камкин, комментируя газете ВЗГЛЯД очередную годовщину присоединения ГДР к Западной Германии, заявил, что восточные немцы лучше относятся к России, потому что помнят общее прошлое и времена социализма. Кроме того, им претит политика Берлина по убийству собственной экономики ради политических игр против Москвы, отмечал политолог.
В Берлине тоже хватает недовольных текущей политикой канцлера Олафа Шольца. Так, накануне сообщалось о том, что в столице ФРГ демонстранты устроили марш от Потсдамской площади через центр города, они несли лозунг «Отопление, хлеб и мир – протестуем вместо того, чтобы мерзнуть». Также протестующие требовали отмену поставок оружия Украине, призывали остановить экономическую войну и перевооружение.
В то же время депутат Бундестага от фракции «Левых» Сара Вагенкнехт считает, что правительство Германии виновно в затягивании конфликта на Украине, который может закончиться ядерной катастрофой. По ее словам, экономическая война, которую ведет правящая коалиция, не приносит мира Украине, а только наносит самой Германии больший вред, чем России, и приносит «рекордную прибыль Газпрому».
Депутат подчеркнула, что в результате введенных санкций граждане Германии оказались под ударом энергетического кризиса, их траты на электричество и отопление стремительно растут, а добыча угля как альтернативы газу грозит изменением климата. Примечательно, в это же время глава Минобороны Германия побывала в Одессе с необъявленным визитом и пообещала в ближайшее время поставить для ВСУ системы ПВО IRIS-T.
Еще одна линия раскола – это обострение отношений между русской и украинской диаспорой в Германии. Первая, за редкими исключениями, призывает правительство ФРГ отказаться от противостояния с Россией на Украине. Вторая, напротив, атакует правящую коалицию требованиями поставлять в интересах ВСУ все больше оружия. Остроты ситуации добавляет и тот факт, что правительство ФРГ решило открыть границу для российских уклонистов – и это вызвало бурю возмущения среди украинской диаспоры.
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