Русские дома в Европе сообщили об открытии пунктов обогрева для местных жителей

Представительства «Россотрудничества» за границей откроются в качестве пунктов обогрева для европейцев, сообщило ведомство.

«В условиях, когда температура на улице и, что гораздо важнее дома, неуклонно падает, Русские дома и культурные центры в европейских столицах открывают с сегодняшнего дня свои двери для всех», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

Отмечается, что откроются они в рамках акции «Из России с теплом». Работать как пункты обогрева Дома будут пока цены на газ и электричество остаются высокими.

В пресс-службе добавили, что в Русском доме всегда можно будет выпить чай, подзарядить телефон, посмотреть кино или мультфильмы.

«В условиях растущей социальной напряженности в Европе, а также русофобии, гуманитарная акция Русских домов должна продемонстрировать наше традиционное гостеприимство и отогреть сердца замерзающих европейских семей», – сообщило ведомство.

По словам руководителя Русского дома в Брюсселе Веры Буниной, культурные центры вне политики.

Ранее сообщалось, что для достижения уровня сезона 2019/2020 годов Европе необходимо еще 6,4 миллиарда кубов газа.