Депутат призвал отправить угрожавшего пассажирам автобуса дагестанца мыть туалеты

«Я надеюсь, что после этого случая любой другой не будет позорить свой род и хорошо подумает, прежде чем что-то сказать», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев, комментируя решение суда отправить под арест уроженца Дагестана за скандал в московском автобусе.

«То, что Шугаиба Болатукаева нужно наказать по всей строгости закона, – факт, но здесь нельзя переиграть, в этих вопросах постоянно присутствуют перегибы. Лучше бы он мыл общественные туалеты или выносил горшки в доме престарелых, чем прохлаждался бы в СИЗО. Зачем его держать за решеткой? Это суперопасный преступник, что ли?» – говорит депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев.

Несмотря на то, что Болатукаев «вел себя как дегенерат», говорит политик, его родители и он сам уже принесли извинения. По мнению Хамзаева, виновник должен отдельно извиниться перед дагестанцами, «потому что его никто не делегировал разговаривать от нашего имени в автобусе». «Поведение Болатукаева не имеет никакого отношения к дагестанским ценностям. Мы не живем в вакууме, у нас тоже есть паршивые овцы, мы это признаем и понимаем. У таких людей размываются поведенческие стандарты. Но я надеюсь, что после этого случая любой другой не будет позорить свой род и хорошо подумает, прежде чем что-то сказать», – надеется депутат.

Кроме того, добавил Хамзаев, неподобающей оказалась реакция водителя автобуса, который «не должен был уподобляться такому же поведению». «Надо быть сдержаннее всем. Водитель крикнул ему «азиатский петух». Это разве нормально? В конце инцидента они друг друга стоят», – отметил Хамзаев.

В то же время депутат уверен, что инцидент получил широкую огласку прежде всего из-за того, что виновник оказался дагестанцем. Политик убежден, что указывать национальность участников подобных конфликтов не нужно. «Если бы житель Рязани повел себя таким же образом, мы так же все возбудились бы по этому поводу? То, что в данном случае произошел общественный резонанс, правильно, но так должно оцениваться любое поведение подобного рода. Я не смотрю на национальность человека и не определяю в зависимости от этого, насколько он дегенерат – на десять баллов или на три», – подчеркнул собеседник.

По мнению Хамзаева, в конфликтных ситуациях с участием «ребят с Кавказа» происходит раскачка и с нарушителей спрашивают намного строже, что провоцирует ответную защитную реакцию. «Ребята с Кавказа не хотят, чтобы в случае нарушения закона с них спрашивали строже, чем с жителей других регионов. Фемида должна быть беспристрастной», – убежден политик.

Во вторник Коптевский райсуд Москвы арестовал 29-летнего уроженца Дагестана Шугаиба Болатукаева за скандал в московском автобусе. Следующие два месяца мужчина проведет в СИЗО.

Видео с инцидентом появилось в соцсетях в минувшее воскресенье. На нем видно, как Болатукаев сначала спорит с водителем автобуса, а затем угрожает остальным пассажирам и произносит в их адрес националистические реплики. После скандала мужчина покинул Москву, но его задержали в Калужской области. На допросе он заявил, что был «резок в высказываниях в сторону русской нации», и принес извинения.

По факту инцидента Следственный комитет завел уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды. Болатукаеву грозит до шести лет лишения свободы.