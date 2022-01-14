Лавров рассказал о планах Путина провести инвентаризацию диалога с Ираном

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14 января, пятница  |  Последнее обновление — 14:35  |  vz.ru
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Как выгоднее распорядиться сбережениями в 2022 году

Геополитические риски – главный фактор, который отворачивает россиян от рублевых депозитов Алексей Сухоруков/РИА Новости
Каждый десятый россиянин стал частным инвестором, открыв брокерский счет. Бум розничного инвестирования в последние два года спровоцировали низкие ставки по депозитам. Однако к концу 2021 года вклады снова становятся привлекательными – проценты по ним достигли пятилетнего максимума и еще могут подрасти. Вернут ли россияне свои сбережения в банки и не съест ли их инфляция? Подробности...
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Что дала России молниеносная операция в Казахстане

Российские десантники возвращаются домой из Казахстана Гавриил Григоров/ТАСС
«Надо возвращаться домой. Мы свою задачу выполнили». Такими словами президент Владимир Путин отреагировал на доклад министра обороны Сергея Шойгу о завершении миротворческой операции в Казахстане. Как ОДКБ и российским Вооруженным силам удалась столь молниеносная операция, какие выгоды нашей стране она принесла – и какие выводы из нее сделают в других государствах? Подробности...
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Как Россия победила крупнейшую мусорную свалку Европы

До конца 2024 года предстоит уничтожить почти две сотни свалок в городской черте Александр Рюмин/ТАСС
На месте огромной свалки, в прямом смысле отравлявшей жизнь челябинцам, в 2021 году появилась спортивная площадка. Победа над крупнейшим на континенте и при этом бесхозным мусорным полигоном стала зримым символом того, как в этом году работали всероссийские программы «Чистая страна» и «Чистый воздух». Что еще сделано и предстоит сделать для решения застарелой проблемы свалок? Подробности...
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Китай унижает поляков в пользу Калининграда

Китайский транзит оказался важнейшим инструментом политического давления Zhejiang Daily/Reuters
Польша стремительно теряет свое участие в транзитном проекте «Новый шелковый путь». Еще совсем недавно Варшава готовилась подсчитывать прибыли от этого важнейшего проекта Китая, однако теперь грузы из КНР переориентировались на Калининград. Почему такое произошло и как сделать так, чтобы Россия выиграла от происходящего еще больше? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Мультфильмы внедряют в детей идеи феминизма

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Нам, папам и мамам, хочется больше детских фильмов и мультфильмов, которые были бы современны, понятны нашим детям (в советских через сцену приходится то одно, то другое объяснять – мир изменился), но показывали бы правильные образцы поведения. Подробности...
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Как Иран поможет России ответить Западу

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В январе Россию должен посетить президент Ирана Ибрагим Раиси. Иранский лидер надеется приехать с экономическими контрактами, а уехать с оборонными. Подробности...

В Казахстане столкнулись картины мира

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Казахстан – уникальный узел типичных для нашего времени противоречий. Поэтому так важно то, что происходит вокруг Казахстана в сфере идей и концепций. Подробности...
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ОДКБ выводит войска из Казахстана

Переговоры Россия – НАТО: главное

Русофоб во власти Казахстана

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Первый российский Ту-160М поднялся в воздух

В России с аэродрома Казанского авиационного завода совершил первый полет ракетоносец Ту-160М. Этот самолет был собран с нуля. Он сможет нести новые виды вооружений, в том числе перспективные
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Первая миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане

Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане подходит к концу, через два дня начнется поэтапный вывод контингента. Это займет десять суток. Обстановка в стране нормализовалась. Численность российских военных не превышала 1480 человек
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Новый год в Казахстане начался с массовых беспорядков

В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне массовых беспорядков в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения. Протестующие взяли штурмом ряд административных зданий, захватили арсеналы оружия, вступили в столкновения с полицией
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Как выгоднее распорядиться сбережениями в 2022 году

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    Угроза войны в Европе


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    Лавров рассказал о планах Путина провести инвентаризацию диалога с Ираном

    14 января 2022, 14:23

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин совместно с иранским коллегой Эбрахимом Раиси во время его визита в Россию проведет «инвентаризацию» повестки диалога двух стран, заявил глава МИД Сергей Ларов в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

    «Значение (визита президента Ирана в Россию – прим. ВЗГЛЯД) прежде всего в необходимости провести «инвентаризацию» всей нашей повестки дня с учетом изменений в руководстве Ирана, чтобы понять, насколько мы обеспечиваем преемственность и на каких направлениях», – цитирует главу дипмиссии ТАСС.

    Ларов подчеркнул, что реальный прогресс достигнут в ходе переговоров по иранской ядерной сделке. По словам министра, есть желание между Ираном и США понять конкретные озабоченности, чтобы учесть их в общем пакете.

    Напомним, в конце декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва и Тегеран готовят контакты на высшем уровне. Ранее был анонсирован саммит России, Ирана и Турции в астанинском формате в Тегеране в феврале – марте 2022 года.


    Экс-советник Кеннеди и Никсона счел Путина умнее большинства политиков США и мира
    		    14 января 2022, 04:27
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин умнее, чем большинство политиков как в США, так и в других странах, заявил Харальд Мальмгрен, экс-советник американских президентов Джона Кеннеди и Ричарда Никсона.

    Мальмгрен в публикации для Unherd, озаглавленной «Что Запад неправильно понимает в Путине», сообщил, что познакомился с Путиным в 1992 году. Тогда Путин был «под крылом» Евгения Примакова, занимавшего пост главы Службы внешней разведки, заявил Мальмгрен. Примаков познакомил Путина с американским дипломатом Генри Киссинджером. По мнению Мальмгрена, «тот факт, что они оба, Примаков и Киссинджер, нашли время, чтобы обучать Путина геополитике, было явной демонстрацией того, что они увидели в нем черты сильного лидера». 

    Мальмгрен рассказал, что в 1992 году во время обсуждения проблем урегулирования деловых споров Путин заявил, что в России в отличии от США они разрешаются с помощью здравого смысла, так как стороны присылают на встречу вооруженных людей. Мальмгрен считает, что этот принцип Путин использовал в контексте споров между странами, передает РИА «Новости».

    «Впечатление о Путине, которое у меня осталось: это человек более умный, чем большинство политиков, с которыми я встречался в Вашингтоне и других столицах мира», – заявил экс-советник Кеннеди и Никсона.

    Напомним, старший советник Атлантического совета в Вашингтоне Харлан Ульман в статье для The Hill предложил для решения внутренних и внешних политических проблем США созвать совет, состоящий из предшественников нынешнего президента Джо Байдена.

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    Кремль ответил на вопрос о встрече Владимира Путина с Канье Уэстом
    		    12 января 2022, 13:59
    Фото: ABACA/Reuters
    Текст: Алексей Дегтярев

    Администрация российского президента «не является визави исполнителя», сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о готовности президента встретиться с рэпером Канье Уэстом.

    «Я не думаю, что администрация президента является визави исполнителя. Ни в плане богослужения, ни в плане организации его поездки», – сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли администрация президента рассмотреть предложение о встрече с Уэстом, передает РИА «Новости».

    Говоря о том, насколько президент Владимир Путин и сам Песков знакомы с деятельностью музыканта, представитель Кремля сказал, что знакомы «не столь глубоко, чтобы давать оценки».

    Между тем пиар-агент рэпера заявил, что сообщение о планах артиста поехать в Россию с концертом и встретиться с Путиным ложная.

    «(Данная информация) полностью сфабрикована. Выдумка или попытка русских людей принять желаемое за действительное» – сказал он в письме Rolling Stone.

    Ранее Billboard со ссылкой на представителя рэпера Амира Судана сообщал, что тот якобы намерен приехать в Россию с концертом и пригласить на него Владимира Путина.

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    Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции

    12 января 2022, 12:02

    Текст: Евгения Шестак

    Президент России Владимир Путин предложил в ближайшее время проиндексировать пенсии на 8,6%, чтобы они были выше инфляции.

    По его словам, принятые ранее решения недостаточны и не позволяют покрыть расходы пенсионеров, вызванные ростом цен, передает РИА «Новости»

    «Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции – сейчас она смотрится как 8,4% – на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», – сказал он.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время задача по индексации пенсий в России не ниже уровня инфляции будет решена

    Напомним, страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января проиндексировали на 5,9%, они выросли в среднем до 18521 рублей, что затронуло 30,78 млн человек.

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    Путин дал две недели на подготовку к новому витку пандемии

    12 января 2022, 11:46

    Текст: Евгения Шестак

    Необходимо подготовиться к новому витку пандемии коронавируса, есть всего пара недель, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    «Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться», – цитирует РИА «Новости» Путина. 

    Он отметил, что есть совершенно очевидные вещи, с которыми ничего не поделаешь –это общение людей, поездки в каникулярный период за границу, в том числе и в страны со сложной эпидобстановкой. 

    По его словам, необходима готовность больничной сети и промышленности, а также наращивание тестирования и вакцинированная на фоне возможной новой волны эпидемии. Также глава государства поручил премьеру Михаилу Мишустину проработать вопросы вакцинации от коронавируса и мобилизации учреждений, чтобы быть готовыми к новому витку пандемии.

    «Нужно наращивать вакцинирование, наращивать. Не забывайте про это. И я просил бы в этой связи председателя правительства проработать этот вопрос и с регионами Российской Федерации в самое ближайшее время», – подчеркнул президент. 

    Также Путин поручил правительству активнее заняться вопросом углубленной диспансеризации жителей России, переболевших коронавирусом.

    «У нас в прошлом году планировали почти 9,5 млн людей провести через эти процедуры (диспансеризацию), помочь им восстанавливать здоровье. А прошло сколько? Меньше двух млн. Поэтому нужно к этому не то что вернуться, а заняться этим поактивнее», – сказал он. 

    Ранее Путин заявил, что новогодние праздники влияют на уровень заболеваемости коронавирусом, в связи с чем Россия находится в преддверии новых вспышек. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что нового эпидемического подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России из-за «омикрона» не избежать, важно принять меры по сдерживанию ее распространения. 

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    Путин поздравил Хабенского с юбилеем
    		    11 января 2022, 16:39
    Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин поздравил актера и художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского с 50-летием.

    «Уважаемый Константин Юрьевич! Поздравляю Вас с 50-летним юбилеем», – говорится в адресованной актеру телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.

    «Ваш профессиональный путь отмечен яркими успехами в кинематографе и на театральной сцене. Вы состоялись и как актер, и как самобытный, талантливый режиссёр со своим узнаваемым творческим почерком. И конечно, хочу отметить Вашу большую, идущую от сердца работу, направленную на реализацию благотворительных проектов, поддержку тех, кто нуждается в заботе и помощи», – добавил Путин.

    Президент пожелал Хабенскому здоровья и всего наилучшего.

    Хабенский родился в Санкт-Петербурге, в 1990 году поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК).

    Получил известность после ролей оперуполномоченного Игоря Плахова в телесериале «Убойная сила» (2000 – 2005) и Антона Городецкого в дилогии фильмов «Ночной Дозор» (2004) и «Дневной Дозор» (2005). Среди его наиболее известных фильмов – «Адмиралъ» (2008), «Географ глобус пропил» (2013), «Коллектор» (2016), «Время первых» (2017), «Селфи» (2018) и телесериале «Метод» (2015). Хабенский снялся в нескольких голливудских фильмах: «Особо опасен» (2008), «Шпион, выйди вон!» (2011), «Черное море» (2014). В 2018 году дебютировал в качестве кинорежиссера, сняв фильм «Собибор» и исполнив в нем главную роль.

    В октябре Хабенский был назначен новым художественным руководителем МХТ имени Чехова, он сменил на посту Сергея Женовача, который покинул должность по собственному желанию.

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    Путин спрогнозировал новые вспышки коронавируса в России
    		    12 января 2022, 11:41
    Фото: Алексей Никольский/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Новогодние праздники влияют на уровень заболеваемости коронавирусом, в связи с чем Россия находится в преддверии новых вспышек, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    «Совершенно очевидно также и то, что мы находимся в очень сложной ситуации сегодня. В ситуации преддверия каких-то возможных новых вспышек. Тем более что праздники большие, общение между людьми очень интенсивное было в это время, и это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране», – цитирует РИА «Новости» Путина. 

    По его словам, в США и европейских странах зафиксировано большое количество заболевших коронавирусом. Инфекция не оставляет в покое весь мир, добавил он. 

    Также глава государства выразил благодарность ЮАР за допуск российских специалистов для изучения штамма «омикрон». 

    «Мы очень правильно сделали, что направили группу наших специалистов в ЮАР. Еще раз хочу поблагодарить президента Южной Африки (Сирила Рамафосу) и коллег, которые предоставили возможность поработать с этим штаммом прямо на месте, где он возник и обнаружен», – сказал Путин. 

    Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в России может ухудшиться после новогодних праздников. 

    Накануне Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%.

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    Коментарии (11)
    Турчак предложил Путину ввести нулевой размер оплаты газа для Вечных огней

    12 января 2022, 15:09

    Текст: Наталья Ануфриева

    Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил президенту Владимиру Путину ввести нулевой размер оплаты газа, поступающего к мемориалам с Вечным огнем.

    Турчак на совещании президента России с членами правительства обратился к Путину с предложением: «Еще одна тема, связанная с газом, – это Вечные огни в наших регионах, муниципалитетах. Газ на них поставляется как ПАО «Газпром», так и независимыми поставщиками».

    При этом, продолжил сенатор, «порядок работы Вечных огней четко не определен», передает ТАСС.

    «В результате это уже несколько раз приводило к случаям, когда за долги или задержки в оплате со стороны местных властей такие огни были потушены. В ручном режиме мы эти вопросы оперативно решали. Однако, очевидно, что требуется системное решение», – считает он.

    Турчак предложил на нормативном правовом уровне «установить нулевой размер платы за газ, поставляемый для обеспечения непрерывного функционирования Вечных огней». Он отметил, что речь идет о небольших суммах и с председателем правления Газпрома Алексеем Миллером данный подход согласован.

    «Вопросы, которые здесь прозвучали, и предложения, которые сформулированы, безусловно, будут поддержаны», – отреагировал на это Путин.

    Коментарии (11)
    Чубайс: Путин увел Россию с «тупого» пути развития
    		    13 января 2022, 14:22
    Фото: Максим Блинов/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в конце 2021 года обозначил достижение цели углеродной нейтральности страной к 2060 году и тем самым увел Россию с пути развития, который бы обернулся глобальным отставанием, заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс на Гайдаровском форуме.

    «Первая стратегия (игнорирование необходимости энергетического перехода), если уйти от дипломатии называется тупой, а вторая smart strategy (умная стратегия). Для меня фундаментально важно, что Россия до самого последнего времени находилась в развилке. У нас были очень влиятельные силы, которые категорически настаивали на первой стратегии. Точку поставил президент России Путин Владимир Владимирович, который ясно сказал в октябре прошлого года: Россия принимает целеполагание в виде углеродной нейтральности не позже, чем 2060 год», – передает РИА «Новости» его слова.

    Как пояснил Чубайс, smart strategy означает пересмотр энергетической системы страны и при этом максимальное использование существующих преимуществ. По его мнению, если бы был выбран «тупой» путь развития, то через 20-30 лет Россия чувствовала себя также, как страна без интернета, то есть безнадежно отставшей от экономик стран-лидеров.

    В сентябре вице-премьер Александр Новак рассказал, что Россия планирует снизить выбросы СО2 примерно до 70% от уровня 1990 года и со временем достичь углеродной нейтральности к 2030 году. Он подчеркнул, что в стране снижаются выбросы попутного нефтяного газа при добыче нефти и модернизируются электростанции.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на марафоне «Новое знание» спрогнозировал начало четвертой промышленной революции.

    По его словам, Россия готовится к переходу на новую энергетику. Он напомнил, что ЕС, Япония, Китай и другие страны заявили о намерении добиться углеродной нейтральности уже к середине XXI века, в основном за счет постепенной замены ископаемых источников энергии, таких как уголь, нефть и газ, на возобновляемые. «(Этот) процесс получил название энергетического перехода. Очевидно, что нас ожидает снижение спроса на углеводородные источники энергии, и мы готовимся к переходу на новую энергетику, в том числе водородную энергетику», – сказал Мишустин.

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    Путин предложил Совбезу обсудить работу в приграничных районах России

    11 января 2022, 15:42

    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить вопросы организации работы в приграничных районах страны.

    Первое в 2022 году совещание Путин начал с поздравления членов Совбеза, передает РИА «Новости».

    «Еще раз всех с Новым годом. Хочу пожелать всего самого доброго в новом году, успехов», – сказал он и предложил перейти к повестке.

    Президент сообщил, что намерен обсудить вопросы организации работы в приграничных районах страны: «Вопросов здесь много, очень много: это и проблемы безопасности, проблемы инфраструктуры».

    Путин попросил своего помощника Максима Орешкина доложить о ситуации в социально-экономической сфере: «Он бывший министр экономического развития правительства России, ситуацию там знает неплохо, я попросил его подготовиться».

    Напомним, 1 января Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ России.

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    Путин и Мирзиеев обсудили союзничество

    13 января 2022, 14:19

    Текст: Кристина Цыцура

    Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на реализацию договоренностей по укреплению партнерства и союзничества между странами, сообщили в пресс-службе Кремля.

    «При обмене мнениями по вопросам двусторонней повестки дня подтвержден настрой на последовательную реализацию договоренностей, достигнутых в ходе визита Шавката Мирзиеева в Россию в ноябре 2021 года, в интересах дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Ранее сообщалось об инциденте с кортежем президента Узбекистана. Полицейские в Ташкенте обстреляли легковой автомобиль, водитель которого был пьян и проигнорировал ограничения, установленные на пути следования кортежа президента.

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    Иран и Венесуэла остались без права голоса на Генассамблее ООН из-за долгов

    12 января 2022, 22:02

    Текст: Кристина Цыцура

    Три страны оказались в числе тех, кто лишился права голоса на Генассамблее ООН из-за долгов по взносам – Иран, Вануату и Венесуэла, следует из письма генсека ООН Антониу Гутерреша.

    В нем говорится, что за 11 государствами-членами ООН числится задолженность. Согласно статье 19 Устава ООН, член Организации, за которым числится задолженность по уплате Организации денежных взносов, лишается права голоса в Генеральной Ассамблее, если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов за два предыдущих года, передает РИА «Новости».

    В числе 11 стран-должников указаны Иран, Вануату, Венесуэла, Антигуа и Барбуда, Коморские Острова, Конго, Гвинея, Папуа-Новая Гвинея, Сан-Томе и Принсипи, Сомали, Судан.

    Но Генассамблея может разрешить такой стране участвовать в голосовании, если просрочка произошла по не зависящим от него обстоятельствам. Так, голосовать разрешили Коморским Островам, Сан-Томе и Принсипи.

    Чтобы вновь обрести право голоса, Ирану нужно внести 18,4 млн долларов, Венесуэле – 39,8 млн, Вануату – 194 доллара.

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    Токаев рассказал Путину о мерах по восстановлению порядка в Казахстане

    13 января 2022, 13:58

    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону выразил российскому лидеру Владимиру Путину признательность за помощь и поддержку в восстановлении порядка в республике, сообщила пресс-служба Кремля.

    В сообщении на сайте Кремля говорится, что «особая признательность за помощь и поддержку высказана России – стратегическому партнеру и союзнику по ОДКБ».

    Также Токаев «информировал о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране, предпринимаемых с учетом эффективных действий Коллективных миротворческих сил ОДКБ».

    Кроме того, «обсуждены вопросы, связанные с началом согласованного вывода контингентов стран – членов ОДКБ с территории Республики Казахстан».

    Ранее в Кремле заявили об ожидании визита Токаева.

    До этого генсек ОДКБ Станислав Зась заявил о стабилизации обстановки в Казахстане.

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    В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Шольца

    12 января 2022, 14:49

    Текст: Евгения Шестак

    Контакты президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца в январе не запланированы, они могут состояться позднее с учетом эпидемиологической ситуации, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «В январе таких планов нет», – цитирует РИА «Новости» представителя Кремля.

    При этом Песков указал, что прерывания российско-германского диалога на высшем уровне не произойдет, поскольку Германия – очень важный партнер. 

    «Мы заинтересованы в развитии наших двусторонних отношений и рассчитываем, что с учетом эпидемиологический ситуации контакты президента с канцлером будут запланированы и реализованы», – сказал он.

    В декабре Путин проинформировал Шольца о предложениях России по гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток. Шольц в ходе беседы выразил обеспокоенность в связи с обстановкой на границе Украины и «усилением российского военного присутствия у границ» этой страны.

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    Россия и Израиль обсудили вопросы безопасности в космосе

    13 января 2022, 16:46

    Текст: Александра Юдина

    Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и президент России Владимир Путин обсудили вопросы региональной безопасности, включая Иран, и договорились о дальнейшем сотрудничестве в сфере космоса, сообщила канцелярия премьер-министра.

    «Премьер-министр Нафтали Беннет сегодня, в четверг побеседовал с президентом России Владимиром Путиным. Разговор получился хороший, премьер-министр поздравил президента Путина с наступившим Новым годом», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Уточняется, что лидеры обсудили ряд вопросов, касающихся региональной безопасности, и обсудили вызовы безопасности на мировой арене, отмечает канцелярия. Стороны договорились продолжить сотрудничество в сфере космоса. «На фоне ядерных переговоров в Вене премьер-министр подчеркнул важность решительного противодействия прогрессу Ирана в ядерной программе», – рассказали в канцелярии.

    Кроме того, Путин пригласил израильского премьера и его супругу посетить Санкт-Петербург. Беннет ответил, что они будут рады нанести такой визит.

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    Путин счел «Спутник V» эффективнее других вакцин против «омикрона»

    12 января 2022, 12:55

    Текст: Евгения Шестак

    Вакцина «Спутник V» работает против «омикрона» эффективнее других препаратов, судя по имеющимся данным, заявил президент России Владимир Путин на совещании с кабмином.

    «Судя по всему, «Спутник V» достаточно эффективно работает. Может быть, даже эффективнее, чем другие вакцины, которые применяются в мире», – цитирует ТАСС Путина. 

    По его словам, во всяком случае нейтрализация вируса вакциной очевидна.

    Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не нуждается в модификации под омикрон-штамм. Также Гинцбург заявил, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от штамма «омикрон».

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