Из-за стрельбы в Перми отменили занятия в школах, колледжах и техникумах Прикамья

Занятия в школах, техникумах и колледжах Прикамья 20 сентября отменяются в связи со стрельбой в здании Пермского госуниверситета (ПГНИУ), сообщает правительство региона.

«В связи с ЧП в ПГНИУ, по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина 20 сентября отменены занятия в школах, техникумах и колледжах», – сказано в сообщении на сайте региона.

Там также указали, что в Прикамье после стрельбы в вузе решено максимально усилить меры безопасности в образовательных организациях. «Как отмечают в министерстве образования и науки Прикамья, за сегодняшний день образовательные организации должны провести максимальную работу по усилению всех мер безопасности. В учреждения нельзя допускать посторонних лиц, в том числе родителей. Необходимо проверять все крупногабаритные сумки и пакеты», – говорится в сообщении.

Тем временем генеральный прокурор России Игорь Краснов «поручил своему заместителю Николаю Шишкину незамедлительно выехать на место происшествия в Перми для координации деятельности всех правоохранительных органов», передает ТАСС.

Кроме того, по поручению генпрокурора Генеральная прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве двух и более лиц. «Приняты меры к выяснению полного круга обстоятельств, способствовавших совершению преступления», – сообщили в Генпрокуратуре.

Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. По данным СК, погибли восемь человек, пострадали 19. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. Возбуждено уголовное дело. Студенты рассказали, что в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.