Минтруд подготовил проект постановления, согласно которому пособия по беременности и родам с 2022 года будут выплачиваться проактивно, без заявления от гражданина.

«С 2022 года пособия по беременности и родам и единовременные пособия при рождении ребенка для работающих граждан будут назначаться проактивно. Гражданам не потребуется писать заявления на эти выплаты. Кроме того, в связи с переходом на электронный больничный работникам со следующего года не потребуется передавать какие-либо сведения работодателю для получения оплаты по больничному листу», – пояснили в пресс-службе министерства, передает РИА «Новости».

Соответствующий проект постановления правительства размещен на общественное обсуждение Минтрудом России.

Для того, чтобы гражданину не приходилось писать заявления, а выплаты проходили автоматически, меняется порядок взаимодействия работодателя и Фонда. С 1 января 2022 года закрепляется обязательное формирование листка нетрудоспособности в форме электронного документа. Назначение и выплата пособий в рамках обязательного социального страхования будет осуществляться напрямую страховщиком – ФСС, пояснили в Минтруде.

Сведения о размере заработной платы, уходе в отпуск по беременности и родам будут поступать в ФСС от работодателя, а о факте рождения ребенка – из информационной системы ЗАГСа. Основываясь на этих данных, Фонд назначит пособия по беременности и родам, а также в связи с рождением ребенка.

Кроме того, в связи с переходом на электронные больничные работникам не придется приносить документы для получения оплаты больничного листа. Номер больничного будет приходить непосредственно в Фонд социального страхования для оплаты, а также направляться работодателю.