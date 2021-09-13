Компании «с мировым именем» обвинили в обмане властей России

Ряд компании «с мировым именем» предоставляют недостоверную информацию об утилизации товаров и упаковки, тем самым обманывая российское правительство, заявил глава Минприроды Александр Козлов.

Глава ведомства напомнил о поручении президента Владимира Путина снизить к 2030 году захоронение отходов на 50% и увеличить их сортировку до 100%. В вопросе выполнения указания главы государства Козлов отметил важность отслеживать всю историю производимых товаров до того момента, как они пройдут сортировку и утилизацию.

«То есть нам нужен контроль этой линии, потому что по отчетам некоторых компаний с мировым именем мы видим, как они нас обманывают, не стыдясь», – рассказал Козлов РБК.

Летом президент Владимир Путин заявил, что российские власти рассматривают возможность расширения программы переработки и утилизации мусора.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта «Экология» планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.