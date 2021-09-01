Зеленский назвал недостаточным одно лишь присутствие НАТО в Черноморском регионе

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность НАТО за поддержку и присутствие в Черноморском регионе, при этом он считает, что в нынешних условиях этого недостаточно.

«Видят эту поддержку люди в Украине. Это важно, потому что они чувствуют, что они не одни и что если будет продолжение эскалации со стороны Российской Федерации, то с нами будут наши партнеры», – сказал Зеленский во время своего визита в США, его слова приводит телеканал «Украина 24».

Он отметил, что в данный момент НАТО говорит лишь «о присутствии» сил альянса в регионе.

«Я считаю, что это правильный психологический шаг, не применяется оружие, но третьим странам демонстрируется, что альянс сотрудничает с Украиной. Поэтому, как психологический шаг, я считаю, что это неплохо. Достаточно ли этого? Считаю, что нет», – сказал Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский во время рабочего визита в США принял участие в презентации плана трансформации Украины в здании Национальной библиотеки Фреда Смита по изучению наследия Джорджа Вашингтона. Он заявил, что план определяет видение развития страны на ближайшие годы как «форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба» и содержит конкретные экономические и инвестиционные проекты на общую сумму 277 млрд долларов. Украинский лидер выразил надежду, что американские партнеры активно присоединятся к реализации этой задумки.