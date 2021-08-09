Детский лагерь на Урале обвинили в ЛГБТ-пропаганде

В лагере «Салют», работающем на базе детского санатория «Талый ключ», в Свердловской области ведется целенаправленная ЛГБТ-пропаганда, заявил глава регионального Совета отцов Вячеслав Бальцевич.

Таким образом он отреагировал на ежегодное проведение в лагере «Дня наоборот», когда девочки наряжаются в мальчиков, а мальчики – в девочек. В Сети было опубликовано видео, на котором дети готовятся ко «Дню наоборот». При этом один из мальчиков отказывается надевать юбку и использовать румяна, за что подвергается критике со стороны сверстников.

По словам матери мальчика, который сделал видео, перед «Днем наоборот» сын в телефонной беседе сообщил, что не знает, как быть, потому что «всех заставляют переодеваться в вещи девочек и краситься», передает местное издание «Е1.ru».

«В нашей семье не принято женскую одежду надевать мужчинам. Попросила его не участвовать в этой вакханалии и прислать видео», – отметила женщина.

«Это целенаправленная пропаганда ЛГБТ-сообщества. Что делает пацан в женской одежде, накрасившийся, с непонятными прическами и ужимками? Что в нем пробуждается, к чему это его подталкивает?» – возмутился Бальцевич, заявив о намерении обратиться в прокуратуру.

В свою очередь председатель «Совета Матерей» Татьяна Буцкая рассказала, что отчасти согласна со своим коллегой и считает, что образовательную программу детских лагерей необходимо тщательно проверять, передает «Ридус».

«У нас в лагерях неизвестно что творится. Наверное, надо как-то более серьезно следить за педагогической программой внутри лагеря. Я солидарна с Союзом отцов. Если уж говорить о празднике «Наоборот», то, скорее, это дети, которые становятся директором лагеря или вожатым, на них тогда ложится какая-то ответственность. Это совершенно не то, что мальчик переодевается в девочку и начинает играть в какие-то ролевые игры. С другой стороны, здесь тоже как-то надо пройти между струйками. Просто когда начинают запрещать мороженое «Радуга», то это тоже странно. Не надо в эту сторону», – сказала Буцкая.

Она отметила, что в детских лагерях необходимо выработать единую программу отдыха, которая бы использовалась в таких заведениях по всей России.

«Необходим комплексный подход. Переодевать мальчика в девочку плохо. Надо делать вывод из конкретной ситуации. Мне кажется, не хватает у нас в лагерях единой детской программы, по которой дети там могли бы обучаться, развиваться и проводить занятия. Необходимо отсматривать всю составляющую детского отдыха», – подчеркнула она.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что для борьбы с ЛГБТ необходимо применять тот же подход, что и для борьбы с бездомными животными, необходимо их стерилизовать и организовать специальные приюты.