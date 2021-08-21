«Спутник V» зарегистрировали в Узбекистане для дальнейшего производства

«Спутник V» модифицировали под штамм «дельта» коронавируса

В центре имени Гамалеи Минздрава России разработан вариант вакцины от коронавируса «Спутник V», модифицированый специально под штамм «дельта», сообщил глава учреждения, академик РАН Александр Гинцбург.

«В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины», – сказал ученый «Интерфаксу».

При этом он признал, что пока рано говорить о степени эффективности такой вакцины. «Все начали делать вакцину на основе последовательности «дельта»-штамма, а будет ли она лучше (уже существующих препаратов) против «дельта»-штамма, априори никто сказать не может», – сказал Гинцбург.

Он указал, что высокие показатели смертности от коронавируса при снижении заболеваемости в России связаны с доминированием штамма «дельта» COVID-19, в будущем возможны и другие мутации, но будут ли они опаснее. «Сейчас – это 100% «дельта». Те, кто не вакцинировался, у них инфекционный процесс протекает не за две-три недели, как с другими вариантами, а за четыре-пять дней. А иммунная система наша с вами вырабатывает антитела за 10-12-14 дней. С другими вариантами коронавируса она успевала это сделать, а еще гениальные реаниматологи помогали продержаться заболевшим, пока иммунная система сработает. А в случае с «дельтой» они не успевают», – сказал Гинцбург, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, возможно появление новых штаммов. «Насчет более опасного – не знаю, но другие мутации возможны», – сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, может ли быть еще более опасный штамм.

В то же время, добавил он, дать точный прогноз невозможно. «Я говорю в сослагательном наклонении, потому что никто никогда, извините за избитость, кроме господа бога и Чарльза Дарвина, не знает, как пойдет эволюция. И я тоже не знаю», – сказал ученый.

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что включение в вакцину штаммов не сильно добавит эффективности препарату, поскольку та часть структуры, на которую у человека вырабатываются антитела и формируется иммунитет, у COVID-19 не меняется.