Проценко высказался о саботирующих вакцинацию от COVID гражданах Первые партии «Спутника V» произвели в Узбекистане 31 июля 2021, 15:49 Текст: Вера Басилая

Первые партии вакцины «Спутник V» против коронавируса произведены в Узбекистане на мощностях предприятия Jurabek Laboratories: препарат будет использоваться для вакцинации населения этой страны, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). «Российский фонд прямых инвестиций и один из ведущих фармацевтических производителей Узбекистана, Jurabek Laboratories, объявляют о производстве первых партий российской вакцины против коронавируса «Спутник V». РФПИ организовал процесс технологического трансфера для выпуска вакцины в Республике Узбекистан», – говорится в сообщении РФПИ. Валидационные партии «Спутника V» направлены в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества. «Положительные результаты контроля позволят приступить к выпуску коммерческих партий», – добавили в фонде. Препарат, произведенный в Узбекистане, будет использоваться для программы вакцинации населения против коронавируса в этой стране. «Локальное производство препарата, который подтвердил свою высокую эффективность и безопасность в ходе применения в различных регионах мира, позволит значимо ускорить вакцинацию населения Узбекистана и сформировать сильный и устойчивый иммунитет, в том числе против новых возникающих штаммов коронавируса», – заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении. «Локализация производства позволит увеличить объемы поставок столь востребованной на сегодняшний день вакцины «Спутник V», – добавила гендиректор Jurabek Laboratories Мунира Кариева. Российская вакцина была сертифицирована для применения в Узбекистане в феврале 2021 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Проценко в интервью «Знанию» назвал вакцинацию залогом прекращения пандемии 29 июля 2021, 21:06 Текст: Елена Мирошниченко

Кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» в Коммунарке Денис Проценко в эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной Российским обществом «Знание» совместно с общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ рассказал об отличиях третьей волны заболеваемости от ситуации начала эпидемии. По словам Проценко, сейчас изменился портрет пациента, и это еще один аргумент в пользу вакцинирования молодых пациентов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Вирус мутирует, сейчас у 90% заболевших мы наблюдаем индийский штамм дельта. Его первая особенность – тяжелое течение у молодых пациентов, тогда как в первую и вторую чаще болели пожилые с сопутствующими заболеваниями. Вторая особенность – более быстрое ухудшение состояния, быстро увеличивается объем поражения легких. И еще одно отличие - появилась группа пациентов, которые не отвечают на привычные протоколы лечения, которые был эффективны против первых штаммов», – рассказал Проценко. По его словам, необходимо соблюдать меры предосторожности до завершения полного цикла вакцинации – соблюдать социальную дистанцию, носить маски и не расслабляться. «Вакцинация и создание иммунитета не равны защите от инфекции. Факт инфицирования нельзя предотвратить, но вакцинация гарантирует минимизацию тяжелого течения заболевания. Вакцинация – это залог прекращения мутаций вируса и прекращения пандемии. После вакцинации первым компонентом стойкий иммунитет не успевает сформироваться, поэтому необходимо соблюдать все рекомендации», – подчеркнул эксперт. Проценко призвал всех проявить гражданскую ответственность и пройти вакцинацию, не дожидаясь новой волны инфекции – это поможет снизить ее интенсивность. «Вакцинация – единственный инструмент, которым можно подготовить организм к контакту с инфекцией. Сомнение в необходимости вакцинации представляет опасность не только для вас самих, но и для близких. В 2021 году ответственность перед социумом и беспокойство о близких – это самая большая свобода, которую мы должны ценить», – заключил спикер. Проценко, напомним, входит в федеральную пятерку «ЕР» на выборах в Госдуму. Просветительская инициатива «Разберемся в вакцинах вместе» направлена на популяризацию научных знаний о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19. Проект призван помочь людям принять правильное для себя решение по вопросу вакцинации, развеять мифы, дать четкую инструкцию по порядку вакцинирования в своем регионе. В ООН назвали страну – потенциального «суперраспространителя» COVID-19 29 июля 2021, 05:54

Фото: NYEIN CHAN NAING/EPA/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Мьянма превращается в суперраспространителя коронавируса, заявил спецдокладчик ООН по ситуации в стране Том Эндрюс. По его словам, речь идет о «всех этих очень опасных вариантах – «дельте» и других формах», которые чрезвычайно «опасны и смертоносны». При этом в соседних государствах живет примерно треть населения мира. Регион «подвержен еще большим страданиям от того, что Мьянма становится страной-суперраспространителем коронавируса», передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian. Напомним, жертвами COVID-19 в Мьянме за два месяца, как сообщает местный минздрав, стали свыше 4 тыс. человек – это больше, чем за весь предыдущий период пандемии. Всего зафиксировано свыше 284 тыс. случаев коронавируса, умерли более 8 тыс. человек. В начале февраля в Мьянме произошел военный переворот. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре парламентских выборах. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Обнаружено необычное последствие коронавируса у пожилых 29 июля 2021, 13:51

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Специалисты установили, что у переболевших COVID пожилых людей вырабатывается больше антител, чем у молодежи, сообщили в лабораторной службе «Хеликс» по итогам исследования, проведенного совместно с экспертами Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. «Возраст – наиболее сильный фактор, влияющий на концентрацию антител IgG в крови после перенесенной коронавирусной инфекции. У людей старшего возраста определяется более высокое количество антител класса IgG после перенесенного COVID-19: в возрастной группе от 60 до 70 лет среднее количество вырабатываемых антител было в два раза больше, чем в категории от 20 до 30 лет, вне зависимости от степени тяжести заболевания», – передает ТАСС сообщение службы. При этом тяжесть заболевания также влияет на количество антител. «Особенно данная тенденция заметна в возрастной группе старше 50 лет: уровень антител в таких случаях, как правило, выше в два раза, чем при легком течении болезни», – отметили специалисты «Хеликса». Эксперты выяснили, что у мужчин и женщин уровень антител в крови меняется по-разному: если у мужчин он достигает пика через 45 суток после заражения и начинает снижаться после 60 суток, то у женщин концентрация антител IgG постепенно нарастает до 60 суток, причем наблюдается и дальнейшее значительное увеличение их уровня вплоть до 180 суток. Всего в исследовании приняли участие 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 69 лет, перенесших коронавирусную инфекцию в бессимптомной, легкой или тяжелой форме. В рамках проекта за период наблюдения с августа 2020 по май 2021 года проводился анализ изменения уровня антител в течение 180 суток после перенесенной болезни. В рамках проекта также исследовались спектр и частота встречаемости симптомов коронавирусной инфекции, рассказали в «Хеликсе». Выяснилось, что чаще всего заболевшие сталкивались с частичной или полной потерей обоняния (77%), повышением температуры (72%), головной болью (67%). Более чем в половине случаев наблюдались боль в мышцах, отсутствие или снижение вкуса, кашель и насморк. Менее чем в 50% случаев отмечались потливость, боль в горле, диарея, одышка, боль в животе, а также рвота.

При этом, как правило, раньше всего болезнь проявлялась повышением температуры, на вторые-третьи сутки появлялись боль в горле, мышцах, животе, головная боль, потливость, насморк, диарея, а на третьи-пятые – кашель, одышка, снижение или потеря вкуса и обоняния. Из данных исследования следует, что максимальное проявление симптомов фиксировалось на третьи сутки болезни, а начиная с шестых-восьмых при легкой и средней тяжести течения симптоматика снижается. Лаборатории «Хеликс» в первой половине 2021 года выполнили по всей России более 1,4 млн тестов на антитела IgG к коронавирусу, из них 56% дали положительный результат. В Москве, Краснодаре, Новосибирске и Екатеринбурге показатель оказался немного выше – 59%, 58% и по 60% соответственно, в Санкт-Петербурге – немного ниже, 55%. Доля положительных результатов в целом по компании за шесть месяцев 2021 года не претерпела существенных изменений, оставаясь на уровне около 55%. Ранее врач рассказал о нарушении когнитивных функций после COVID. Ученые заявили о снижении эффективности вакцины Pfizer 28 июля 2021, 21:40 Текст: Дарья Григоренко

Эффективность вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech за шесть месяцев снижается с 96% до 84%, что может свидетельствовать о необходимости третьей дозы препарата, сообщило издание Stat, специализирующееся на вопросах здравоохранения. Согласно исследованию, препринт которого опубликован на сайте medRxiv, в течение шести месяцев эффективность вакцины Pfizer/BioNTech в предотвращении COVID-19 составляла в целом 91%. Каждые два месяца эффективность препарата в предотвращении коронавирусной инфекции, «вызывающей даже незначительные симптомы», снижалась в среднем на 6%. Пиковый показатель эффективности – 96% – был отмечен в течение двух месяцев после вакцинации, через шесть месяцев он был снижен до 84%, передает РИА «Новости». Отмечается, что в исследовании приняли участие более 44 тыс добровольцев. Издание указывает, что если эффективность вакцины со временем будет снижаться темпами, описанными в препринте исследования, то в течение 18 месяцев с момента вакцинации эффективность препарата будет составлять менее 50%. В таком случае необходима будет ревакцинация. Кроме того, по данным исследования выявили, что общая эффективность вакцины в предотвращении тяжелого течения болезни (к примеру, ведущего к госпитализации) составила 97%. Ранее ученые сообщили, что полная вакцинация препаратами консорциума Pfizer и BioNTech и компании AstraZeneca дает высокую защиту от дельта-варианта коронавируса. Стали известны подробности госпитализации актера Стеклова 29 июля 2021, 19:50

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Художественный руководитель Московского cовременного художественного театра (МСХТ), народный артист России Владимир Стеклов и его родные, вероятнее всего, больны коронавирусом, медики прибыли домой к актеру, когда он упал в обморок, передают СМИ. «73-летний Владимир Стеклов упал в обморок. Дома находилась жена, 40-летняя Ирина с трехлетней дочкой (у артиста это уже четвертый брак). Врачам актер пожаловался на кашель, одышку и температуру 39 градусов. ПЦР Владимир Александрович не делал. С подозрением на коронавирус пациента госпитализировали», – передает «Московский комсомолец». Отмечается, что жена актера также чувствует себя плохо, у нее температура около 40 градусов, женщина вызвала врача из поликлиники. Ранее стало известно, что художественный руководитель Московского cовременного художественного театра (МСХТ), народный артист России Владимир Стеклов госпитализирован с коронавирусом. Вирусолог назвал страны, где будут «выковываться» новые штаммы COVID-19 29 июля 2021, 19:00

Фото: Zuma\TASS

Текст: Татьяна Косолапова

Мьянма - весьма бедная страна с очень слабой санитарией и высокой скученностью населения, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов. Так он прокомментировал заявление ООН о превращении Мьянмы в суперраспространителя COVID. Спецдокладчик ООН по ситуации в Мьянме, находящийся в в Юго-Восточной Азии, Том Эндрюс предупредил, что страна превращается в суперраспространителя коронавирусной инфекции, поскольку в соседних государствах живет примерно треть населения мира. «В этом случае все достаточно очевидно: страна действительно перенаселена, с очень слабой санитарией, высокой скученностью населения, высокими температурой и влажностью, что создает благоприятные условия для коронавируса. То есть здесь воздействуют физико-географические синусоиды, которые способствуют распространению вируса. Влияет и то, что это бедная страна, где из-за большой численности населения и слабой санитарной службы вирус хорошо распространяется», – говорит Чепурнов. Он подчеркивает, что в государство успешно «стекаются» все штаммы вируса, в том числе из Индии, которая расположена неподалеку. Однако под угрозой находятся граничащие с Мьянме Китай и Бангладеш, куда заболевание может распространиться, что также достаточно опасно. «Естественно, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена этой ситуацией. Но я бы сказал, что это, скорее, чисто бюрократический подход. Сейчас каждая страна так или иначе борется сама за себя, тем более, что на первом этапе мы увидели нежелание очень многих стран как-то участвовать во всемирной борьбе с пандемией. Стоит вспомнить то, как в прошлом году некоторые страны ЕС не могли добиться помощи, а Россия тогда помогала Италии», – рассказывает собеседник. Для ВОЗ важно, чтобы санитарная и иммунологическая защищенность более активно распространялась на другие страны, поэтому она регулярно возмущается тем, что более богатые государства не оказывают вакцинной помощи бедным, продолжает вирусолог. «Но бедные страны этой помощи не получат до тех пор, пока богатые не провакцинируют свое население. Потому что любое государство должно в первую очередь позаботиться о себе. Поэтому ВОЗ положено говорить о том, что возникают все новые и новые опаснейшие очаги, о проблемах, которые это может создать вокруг, но пока все остальные просто ничего не могут с этим сделать», – считает Чепурнов. Он убежден, что через какое-то время производство вакцин более-менее наладится и страны, имеющие их производство и провакцинировавшие большую часть своих граждан, смогут делиться данным препаратом более активно. Так, рано или поздно все придут к тому подходу, который был использован ВОЗ, США и Советским Союзом для того, чтобы покончить с оспой – для устранения болезни была проведена мировая кампания по вакцинации. «А пока богатые страны не могут помочь остальным, в бедных мы продолжим наблюдать более высокий уровень подъема сезонных волн коронавируса, а также именно там и будут выковываться в значительной степени новые штаммы», – заключил специалист. Ранее ВОЗ сообщила, прежде чем начинать ревакцинацию, богатые страны должны подумать о бедных, в которых еще не организована даже первичная прививочная кампания медработников, передает Reuters. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Изменились правила въезда из-за границы для непривитых россиян 29 июля 2021, 22:57 Текст: Антон Никитин

Не прошедшим вакцинацию от коронавируса и не переболевшим COVID-19 россиянам, возвращающимся из-за рубежа, необходимо в течение четырех дней после прибытия в страну загрузить на портал «Госуслуги» результаты ПЦР-теста, следует из приказа главного государственного санитарного врача России. Из опубликованного на официальном портале правовой информации документа следует, что с 30 июля прибывающие из других стран россияне должны разместить результаты ПЦР-тестов на портале «Госуслуги» в течение четырех календарных дней, а не трех, как ранее. «...после слов «в обязательном порядке размещаются» дополнить словами «в течение четырех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации», – говорится в тексте документа. Ранее прибывающие из-за границы россияне должны были разместить результаты ПЦР-тестирования на едином портале государственных услуг в течение трех дней. Напомним, в конце апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила главу оперштаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьера Татьяну Голикову, освободить возвращающихся в Россию туристов от сдачи ПЦР-теста, если они сделали прививку, а также отменить обязанность сдачи двух анализов для тех, кто вакцинацию не прошел. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Болгария заявила о 10 тыс. смертей из-за ошибок при вакцинации 29 июля 2021, 07:58

Фото: Bruno Kelly/REUTERS

Текст: Дмитрий Зубарев

Министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров заявил, что ошибки властей при организации вакцинации от коронавируса стоили стране 10 тыс. жизней. Кацаров отметил, что в программе вакцинации не было предусмотрено приоритета для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, которые могут осложнить течение болезни. По его словам, во вторую волну коронавируса в стране около 80% умерших были пожилыми. «Эти жизни могли быть спасены», – передает РИА «Новости» слова министра. Другими ошибками министр назвал плохую логистику и то, что во время переговоров о вакцинах Болгария отдала предпочтение препарату AstraZeneca, с поставками которого в стране позже возникли проблемы. Напомним, болгарский минздрав сообщил, что прибывающие в Болгарию российские туристы с 8 июля будут должны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус со сроком действия 72 часа до въезда. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Попова усомнилась в эффективности локдауна 28 июля 2021, 18:04 Текст: Елена Мирошниченко

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в эфире Всероссийского общества «Знание», что локдаун – не самое эффективное средство в борьбе с коронавирусом, у России есть свой алгоритм действий. «Раз уж приходится его вводить четыре раза, значит, наверное, не самое эффективное средство локдаун... У Российской Федерации есть свой алгоритм действий и система Роспотребнадзора... которая уберегает страну от самых-самых крайних эпидемиологических рисков», – приводит ее слова РИА «Новости». Напомним, лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился к президенту России с призывом вновь ввести в стране двухнедельный локдаун и принять при этом ряд срочных мер по поддержке как экономики, так и населения. Политик считает, что деньги на выплаты работникам на время локдауна необходимо брать из Фонда национального благосостояния, а не из бюджета собственников предприятий. В противном случае предприниматели вынуждены будут сокращать зарплаты и увольнять сотрудников. Рыбаков также требует отдельных программ помощи для малого и среднего бизнеса, для самозанятых, индивидуальных предпринимателей и независимых работников сферы культуры и искусства. Онищенко призвал молодежь сохранить умственные способности с помощью прививки 29 июля 2021, 16:16

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Текст: Дарья Григоренко

Молодежи следует обратить внимание на исследования о снижении умственных способностей после заболевания COVID-19, и вакцинироваться, чтобы не допустить таких последствий, заявил бывший главный санитарный врач России, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. «Мы имеем дело с тромбоцитами, с дрейфом крови в сторону сгущения, в сторону образования тромбов. И то, что это снижает умственные способности, не лишено смысла. Потому что если идет тромбоцитопения, то она, конечно, влияет на кору головного мозга, а, следовательно, на умственную деятельность, на память», – пояснил Онищенко в ходе онлайн-конференции, передает ТАСС. «Начнете заговариваться, начнете забывать вещи, которые совсем недавно вы знали и так далее. Зачем же вам это терять? Поэтому давайте привьемся, уйдем от бравады, уйдем от беспочвенной демагогии насчет прав человека. Воспользуйтесь правом не заболеть и не потерять свой интеллектуальный потенциал, который является вашим капиталом. Это я, прежде всего, к молодежи [обращаюсь]», – добавил Онищенко. По его словам, несмотря на то, что молодые люди чаще всего переносят заболевание легко, последствия все равно наносят ущерб организму. Поэтому, уверен Онищенко, такие исследования «должны насторожить» молодежь, так как они небеспочвенны. Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов заявил, что вакцинация помогает предотвратить развитие так называемого постковидного синдрома, проявляющегося в виде слабости, депрессии и снижения когнитивных функций. Германия ввела обязательные тесты на COVID при въезде в страну 30 июля 2021, 17:38 Текст: Вера Басилая

Правительство ФРГ ввело c 1 августа обязательные тесты на COVID для въезжающих в страну из-за роста заболеваемости коронавирусом на фоне массового возращения немецких туристов из отпуска за рубежом. «Кабинет министров сегодня... принял постановление, представленное минздравом ФРГ, о защите от угроз в связи с коронавирусом SARS-CoV-2... В рамках него все въезжающие с 1 августа 2001 года должны предъявить при въезде удостоверение, им может стать свидетельство о вакцинации, тестировании или перенесенном заболевании. Исключение: при въезде из регионов распространения вариантов коронавируса тест должны предъявить также вакцинированные и выздоровевшие», – передает РИА «Новости» со ссылкой на кабмин ФРГ. Правила распространяются на всех въезжающих в Германию в возврате старше 12 лет. Ранее они касались только авиапассажиров. Оплата тестов за рубежом производится за счет граждан. При въезде из региона, признанного институтом Роберта Коха областью распространения вариантов коронавируса, негативный тест необходимо предъявить, вне зависимости от наличия вакцинации или антител. Россия включена в список регионов распространения вариантов COVID, сообщили ранее в институте Коха. Ранее Ангела Меркель заявила, что в стране могут ужесточить антиковидные меры. Канцлер подчеркнула, что ситуация требует дальнейшего соблюдения мер безопасности (ношения масок, соблюдения дистанции, регулирование тестирование). Она призвала граждан активнее вакцинироваться от COVID-19, отметив, что чем больше будет привито граждан, тем больше свобод будет у всех жителей страны, имея в виду отсутствие дополнительных ограничительных мер. ВВП России вернулся на доковидный уровень 28 июля 2021, 22:45 Текст: Антон Антонов

В июне ВВП достиг уровня 2019 года с исключением сезонности, сообщается в обзоре Минэкономразвития России «О текущей ситуации в российской экономике». В обзоре сообщается, что «ВВП, по оценке, достиг допандемийного уровня (плюс 0,1% к IV кварталу 2019 года с исключением сезонности)». Прирост, если сравнивать с июнем 2020 года, «составил 8,5% г/г», а по сравнению с июнем 2019 года – плюс 1,9%. «По итогам II квартала 2021 года – 10,1% г/г (плюс 1,5% ко II кварталу 2019 года)», – приводит текст документа ТАСС. С апреля на годовую макроэкономическую динамику влияет низкая база 2020 года, вызванная направленными на сдерживание коронавируса мерами, поэтому «годовая динамика в ближайшие месяцы не показательна» и «для оценки восстановления экономики будет также использоваться» сравнение с четвертым кварталом 2019 года, заявило МЭР. МЭР сообщает, что реальные доходы населения по итогам второго квартала 2021 года «продолжили восстановление» и приблизились к уровню второго квартала 2019 года (минус 0,2%, минус 0,7% кварталом ранее). Среднедушевые денежные доходы, если сравнивать с соответствующим периодом 2019 года, показали «небольшой прирост» (плюс 0,2% после снижения на 0,3% в первом квартале). Напомним, главный экономист Международного валютного фонда Гита Гопинат сообщила, что российская экономика восстанавливается от кризиса, связанного с коронавирусом, раньше, чем ожидалось. Для симулировавшего приступ коронавируса в метро пранкера попросили четыре года тюрьмы 30 июля 2021, 16:30 Текст: Алексей Дегтярев

Для устроившего розыгрыш московском в метро пранкера из Таджикистана Кароматулло Джаборова, сымитировавшего приступ коронавируса, попросили четыре года колонии, сообщили в Пресненском суде Москвы. «В ходе состоявшихся судебных прений сторона обвинения просила признать подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), и назначить наказание Джаборову К. С. в виде четырех лет лишения свободы», – цитирует сообщение суда ТАСС. Другим участникам розыгрыша прокуратура запросила заключение в виде трех лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В феврале 2020 года Московский метрополитен решил обратиться в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать тех, кто устраивает пранки на тему коронавируса в московском метро. Разыгрывавшего пранки мужчину арестовали 10 февраля. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала ситуацию с тем, как Джаборов разыгрывал пассажиров метро, симулируя приступ коронавируса и пугая людей. Болгария отменила обязательные ПЦР-тесты для привитых «Спутником V» россиян 29 июля 2021, 17:39 Текст: Вера Басилая

Власти Болгарии отменили обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус для прибывающих в страну российских туристов, сделавших прививку от COVID-19 препаратом «Спутник V», сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Болгарии. «В соответствии с распоряжением министра здравоохранения в Болгарии с 29 июля введены временные противоэпидемические меры. Россия определена как государство, которое попадает в оранжевую зону риска. Лица, прибывающие из данной зоны, могут быть допущены на территорию Болгарии только при предоставлении одного из документов: действующего цифрового COVID-сертификата ЕС о вакцинации или аналогичного документа, показывающего данные, соответствующие сертификату ЕС [о прохождении вакцинации], отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного за 72 часа до прибытия в страну или отрицательного теста на антиген, проведенного за 48 часов до прибытия в страны», – передает ТАСС со ссылкой на болгарское ведомство. Согласно распоряжению минздрава, в список вакцин, которые учитывают власти Болгарии, входят 9 препаратов, включая российский «Спутник V». Ранее власти Болгарии заявляли, что прибывающие в Болгарию российские туристы с 8 июля должны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус со сроком действия 72 часа до въезда. Россия с 28 июня возобновила авиасообщение с Болгарией. Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах 30 июля 2021, 10:08

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное использование перчаток в транспорте, в магазинах и других общественных местах, но использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным. «Последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции существенно улучшилась. Благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев ковида снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций – в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня», – говорится в сообщении на сайте Собянина. Мэр отметил, что в этой связи власти продолжат постепенное смягчение действующих ограничений. «Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах. В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным. Этот важнейший барьер на пути распространения вируса мы должны сохранить до тех пор, пока количество новых случаев заболевания не сократится до минимальных значений», – добавил Собянин. Он также призвал москвичей, еще не прошедших вакцинацию, не откладывать это решение. «Тем самым вы сохраните свое здоровье и поможете приблизить окончание пандемии», – отметил мэр. Ранее Собянин заявил, что Москва прошла пики по коронавирусу, заболеваемость в столице идет вниз, но число госпитализаций снижается медленнее. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД