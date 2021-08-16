Фонд президентских грантов запустил марафон благодарности НКО

Фонд президентских грантов запустил онлайн-платформу Добраястрана.рф, где будут размещены видеоролики участников марафона благодарности #ГоворюСпасибо. Главная идея марафона – показать сотрудникам НКО, что их труд важен и ценен, и вдохновить некоммерческие организации на новые инициативы.

Ежедневно на платформе будут выходить видеоролики на самые разные темы: помощь пожилым и нуждающимся, забота о природе, защита животных, популяризация здорового образа жизни, культура, сохранение памятников архитектуры. Авторы роликов – как профессиональные журналисты и продюсеры, так и сами некоммерческие организации, их волонтеры и благополучатели, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На платформе несколько разделов – «Истории», «Кинотеатр» и «СМИ». В первом о своей работе будут рассказывать сами некоммерческие организации, в разделе «СМИ» будут представлены телевизионные сюжеты о мероприятиях и деятельности НКО, а в «Кинотеатре» можно будет посмотреть художественные и документальные фильмы, мультипликационные работы и видеопрограммы, созданные в ходе реализации грантовых проектов.

Принять участие в марафоне могут все желающие: как те, кто получили помощь от НКО или приняли участие в их мероприятиях, так и волонтеры, и сотрудники самих НКО.

Видео с благодарностью нужно разместить в социальных сетях с хештегом #ГоворюСпасибо. Участники марафона размещают отзывы на своих страницах в социальных сетях в «ВКонтакте», Facebook, Instagram или TikTok. По хештегу #ГоворюСпасибо там уже сейчас можно найти сотни видеоотзывов. Участвовать в марафоне можно до 31 августа включительно. Его итоги будут подведены в начале сентября.