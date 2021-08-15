МИД предупредил о последствиях притеснения журналистов из России

Если представители британской стороны аннулируют визу или отнимут аккредитацию у кого-то из российских журналистов, то Москва ответит зеркально, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Дождь».

«Мы очень ждем, когда британская сторона наконец скажет, почему же они это начали делать с российскими корреспондентами, не продляя им визы. Мы очень надеемся, что они все-таки начнут говорить, потому что нельзя столько времени манипулировать информацией, рассказывать, что у нас якобы ссылают безосновательно британских журналистов. Очень ждем их у микрофона», – приводит слова Захаровой ТАСС.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что Москва примет ответные меры, если Лондон продолжит политику по невыдаче виз российским журналистам. Захарова обратила внимание, что Россия своим решением не продлевать рабочую визу корреспонденту Би-би-си Саре Рейнсфорд ответила на конкретные действия британской стороны. «Мы ответили. Если они [британцы] у кого-то еще аннулируют визу или отнимут аккредитацию мы, соответственно, будем отвечать. Если нет – значит нет. Это же называется встречные, зеркальные, аналогичные меры», – сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова указала на позицию России, которая готова вновь выдать разрешение на работу Рейнсфорд, как только Британия решит проблему с визой российского журналиста. «Мы вели переговоры с британской стороной по конкретному человеку, они прекрасно это знают. <…> В данном случае это вообще в принципе решение британской стороны. Они знали, что мы будем отвечать. Мы очень долго ждали», – добавила Захарова. Она также отметила, что в Британии повторяются случаи недопуска российских корреспондентов на мероприятия.

Напомним, в пятницу Захарова объяснила причины высылки журналистки Би-би-си из России.